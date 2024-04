"Que una empresa sea ética y rentable no es incompatible": la apuesta sevillana por una economía con valores

El espacio de Magma Sevilla es un entorno laboral en el que la ética y la moral juegan un papel fundamental a la hora de generar negocio. Un lugar donde trabajar pensado para vivir una experiencia diferente en el día a día porque, según defiende uno de sus cofundadores, José Ramón Texeira, "cuando entras en un espacio eres capaz de leerlo, como las emociones".

Esta firma, que se presenta como "el primer espacio destinado al diseño ético de productos y servicios" y que ofrece alojamiento empresarial y formación, tiene un objetivo claro: que las personas estén en el centro, de manera que la ética sea uno de los pilares fundamentales sobre los que compañías y organizaciones construyan sus proyectos digitales.

Jose Ramon Texeira, cofundador de Magma Sevilla. / Magma Sevilla

‍"Que una empresa sea ética y rentable no es incompatible", asegura Texeira. Más si cabe, si te tiene en cuenta el impacto que los procesos pueden tener en el día a día de las personas. Es por ello que este espacio, ubicado en la céntrica calle Bajeles de Sevilla capital, sea un remanso de paz a pesar de que todo el mundo esté produciendo.

Sevilla, en busca de ser referencia

"Nos anticipamos con una herramienta que se llama antipersona, que lo que hace es adelantar esos posibles daños negativos", subraya, en un entorno en el que se habla mucho TikTok o de la manipulación de las redes sociales, evitando ese impacto. "Lo que hacemos es ver cómo funcionan los algoritmos teniendo en cuenta que tienen sesgo, porque los datos lo hemos generado nosotros que somos humanos, para poder corregirlos", añade.

Según Texeira, Sevilla en particular y Andalucía en general "tienen la oportunidad de diferenciarse" en esta rama, sobre todo la capital, tras la ubicación del nuevo Centro para la Transparencia Algorítmica de la Comisión Europea (CETA).

"Hay que aprovechar ese boom mediático y que la gente vaya conociendo la ciudad; sobre todo a nivel de diferenciación, porque no podemos construir 200 Silicon Valley, cada sitio tiene que tener su identidad y creo que Andalucía históricamente es una comunidad solidaria donde se pueden trasladar esos atributos, esos valores de ética al diseño", explica, al tiempo que subraya: "me imagino un futuro dentro de 50 años donde la gente diga: quiero hace un producto ético, y venga a Sevilla; me parece que sería una gran inversión".

Desde Magma Sevilla defienden la necesidad de construir productos donde la ética esté presente. "Para nosotros un producto de calidad tiene que ser ético, si no es ético no es de calidad por mucho que facture y por mucho empleo que genere porque está contribuyendo a generar un impacto negativo y, cuanto más grande es, cuanto más se vende, desde nuestra perspectiva es peor", añade.

Texeira niega que exista una dicotomía entre ética o empresa. "Estamos trabajando con proyectos y tratando de demostrar que eso no es así, que tienes que se puede ser ético y ganar dinero porque además las empresas éticas constituyen un bien social porque aportan valor", indica.

Una "brújula ante los retos digitales

La idea surgió hace varios años de la mano del asesor Luis Montero, un filósofo, escritor y especialista en diseño referente en España en el diseño ético. "Lanzamos una encuesta y nos dimos cuenta de que las empresas no tienen ningún tipo de formación en este aspecto", destaca Texeira. En este sentido, abunda en que hay dos conceptos en los que se trabaja dentro de esta temática: la no maleficencia -no daño- y de beneficencia -mejorar las capacidades de las personas-.

"La mayoría de enfoques están relacionados con la norma de no maleficencia, es decir, nadie piensa en diseñar productos y servicios digitales o tecnología pensando en mejorar, sino en no hacer daño, algo que para nosotros es básico". Por eso, Magma Sevilla va más allá. "Planteamos que se pueden mejorar las virtudes y las capacidades de las personas a través de la tecnología; es cierto que existe ya como ese mapa moral y se ha trabajado mucho en la inteligencia artificial responsable, transparente y honesta, pero le sigue faltando el para qué, la brújula. Nosotros lo que tratamos de aportar es esa brújula", subraya.

Espacio de Magma Sevilla en la calle Bajeles. / Magma Sevilla

Entre sus clientes, desde grandes compañías hasta entidades financieras, pasando por aquellas empresas que sí creen que el talento puede ser diferencial a la hora de construir un producto, "que valoran el talento y que además quieren hacer las cosas de forma diferente". Es por ello que todas las firmas alojadas en Magma Sevilla se plantean a la hora de construir sus productos que la tecnología no es neutral y que tiene un impacto y que ese impacto se tenga en cuenta antes de diseñar un producto.