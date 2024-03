Éxito empresarial desde Sevilla exportando realidad virtual para la rehabilitación de pacientes

“Hemos logrado que algunos objetivos de los procesos de rehabilitación en las que habitualmente se tardan semanas para conseguir un avance, puedan realizarse en una sola sesión de 25 minutos”. Con esta clave sintetizan los fundadores de la empresa Dynamics VR su innovadora contribución, mediante el uso de la realidad virtual inmersiva, a las aplicaciones terapéuticas para patologías de neurorehabilitación, o de dolor crónico músculo-esquelético, o de dolor agudo.

Desde Sevilla, en cuyo barrio de Nervión tienen su sede, Dynamics VR desarrolla y comercializa internacionalmente su software específico para terapias de rehabilitación. A tener en cuenta con pacientes de dolor lumbar, cervical, hombro; o quienes sufren dolor en la fase posterior a una intervención quirúrgica; o para tratar a personas con alteraciones motoras (ictus, por ejemplo) o con alteraciones neurocognitivas (toma de decisiones, capacidad de reacción).

“En el ámbito de la rehabilitación, lo que la ciudadanía se plantea generalmente es que le den un masaje. Y cada vez más los expertos señalan que el masaje está bien, pero que no es el factor principal del proceso, porque no puede abarcar todas las necesidades. Realmente los dos aspectos fundamentales de la recuperación son ejercitar los movimientos prescritos y la educación sobre el dolor. Ello refuerza la importancia de la realidad virtual como solución. Y en un estudio que se está elaborando hay datos sobre la disminución en un 35% del tiempo que necesitan los pacientes para completar los objetivos”, afirman el sevillano Carlos Guerra y el jerezano Fernando Morales, de 34 y 33 años de edad respectivamente, fundadores de Dynamics VR.

Las sesiones con realidad virtual de Dynamics VR para superar patologías neurológicas o de dolor crónico músculo-esquelético duran un máximo de 30 minutos y pueden permitir lo que antaño se tardaba varias semanas. / El Correo

Compañeros de carrera en la Universidad Olavide

Carlos ejerce como director ejecutivo y Fernando como director de desarrollo de producto. “Nos conocimos estudiando en Sevilla la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad Pablo de Olavide. Los dos nos empezamos a dedicarnos profesionalmente por separado al ámbito de la readaptación, y teníamos el deseo de reencontrarnos para montar juntos algún proyecto”. Cuando acabaron la carrera, Carlos se fue a Italia para trabajar en centros de entrenamiento en Milán, y comenzó a especializarse en la región lumbar. Fernando encontró acomodo en El Puerto de Santa María para formar parte del equipo del Centro Fidias Health & Sport, y empezó a tener como especialidad las lesiones de rodilla.

Todo lo que comportó la irrupción de la pandemia covid en 2020 les llevó al convencimiento de que era el momento para emprender a dúo una iniciativa propia. “Fue un periodo clave para hacer más evidente en la sociedad la necesidad de incorporar tecnologías en la rehabilitación de pacientes. Vimos en la realidad virtual muchas posibilidades de ser la mejor herramienta para ayudar a tal finalidad”.

Fernando Morales comenta que “llegamos a esa conclusión analizando tanto el conocimiento de lo que sucedía en nuestros entornos de trabajo como las publicaciones científicas a nivel internacional. Por ejemplo, en mi caso, coordinando a un equipo de fisioterapeutas, sobre todo en patologías musculo-esqueléticas. Descubrimos que la realidad virtual se usaba sobre todo en otros ámbitos de la salud, pero no en las que mejor conocíamos. Y decidimos empezar por ahí para cubrir ese vacío”.

Sus primeros pasos fueron encaminados a crear una solución de realidad virtual inmersiva que fuera totalmente configurable por los fisioterapeutas y adaptada a sus necesidades. Puliendo sus características a tenor de cómo la testaban con pacientes. Incluye numerosas microtareas, con gamificación para motivar su realización y su continuidad. “Para perfilarlos, por ejemplo si son pacientes con dolor en cervicales, vemos cómo han respondido a ello, si han entendido la tarea, si han hecho lo correcto o han realizado movimientos extraños, si han cumplido sus expectativas”.

Solucionar el miedo al movimiento

Si tener en cuenta la experiencia de usuario es primordial en la configuración de cualquier herramienta o en la prestación de cualquier servicio en la vida cotidiana, más aún cuando se idean para pacientes y que no están avezados en colocarse un aparato de realidad virtual. “El dolor crónico suele estar asociado a la kinesiofobia alta, el miedo al movimiento. Eso causa que cuando te duele la espalda no seas capaz de agacharte más, no porque tengas una limitación mecánica, sino porque tu cerebro interpreta que el movimiento es peligroso. Con la realidad virtual, el paciente se distrae, cambia su foco de atención, consigue literalmente en segundos de exposición superar parámetros de mejora en la ganancia de rango de movimiento, que es un factor clave”, explica Fernando Morales.

Fernando Morales (primero por la izquierda) y Carlos Guerra (tercero) son los fundadores de Dynamics VR. En la imagen, junto a Marco Gandolfi, responsable de marketing, y Javier Bueno, jefe de ventas, durante su participación en Fisioexpo, en el Palacio de Congresos de Madrid. / El Correo

El tiempo aconsejado de máxima duración de una sesión de recuperación con las gafas de realidad virtual es de 25 a 30 minutos. Lo precisa Fernando Morales: “Se recomienda porque la exposición a la realidad virtual aporta una carga cognitiva muy alta. Es mejor no extenderse más, para evitar riesgos de un posible mareo. Con cada paciente hay que tener en cuenta factores como la fotosensibilidad, o cómo es el movimiento del avatar, o la congruencia entre lo que ve y la reacción que tiene. La dosis recomendada es hacerlo solo una vez cada día, aunque también se puede hacer más de una, siempre que estén bien separadas en horario una sesión de la otra. Lo ideal son 3 sesiones a la semana, es lo que aconsejan los expertos a nivel internacional”.

Actualmente, ya asciende a 180 el número de centros médicos u hospitalarios, de 11 países, donde utilizan las soluciones de Dynamics VR con sus pacientes. Están disponibles en español, inglés, francés e italiano. “En Europa tenemos acuerdos con entidades de Francia, Italia y Suiza. En Iberoamérica, sobre todo en México, Chile y Venezuela”, señala Carlos Guerra. “Queremos expandirnos más mediante acuerdos con grupos hospitalarios y con farmacéuticas que apoyan empresas de salud digital como la nuestra”.

Nueva aplicación para usarla en el hogar

Su gran objetivo en 2024 es “comercializar la nueva solución que estamos ultimando, cuyo desarrollo de software está concebido para que sea utilizada directamente por los pacientes en su domicilio y mejora su autonomía. Es complementaria a la disponible hoy en día que monitorizan los fisioterapeutas y se sustenta en el conocimiento científico de referencia sobre la rehabilitación de las lesiones. Se está testando con personas en sus hogares y con centros médicos que son clientes potenciales. El objetivo es validar el modelo de prescripción domiciliaria y comercializar su uso. Las expectativas son muy alentadoras”, apunta el CEO de Dynamics VR.

José Fernández, fisioterapeuta y director de clínica en Dynamics Lab, durante el proceso de ensayo y validación con pacientes de rehabilitación mediante realidad virtual. / El Correo

Financiación pública e inversores privados

Para acelerar la materialización del potencial de crecimiento de Dynamics VR, han logrado tanto financiación pública como inversores privados. Por un lado, ser seleccionados en sendas convocatorias estatales de apoyo a la innovación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa). Por otro, la inyección de 250.000 euros mediante la implicación de los fondos Easo Ventures y Demium Capital.

Asegura Carlos Guerra que “en la empresa ya somos 17 en plantilla, casi todos trabajando desde Sevilla. En 2023 hemos cuadruplicado la facturación respecto al año anterior, y los ingresos procedentes del extranjero se han multiplicado por seis”.

Aprender a crear una empresa y elegir profesionales

En su reto de aprender a poner en pie una empresa y encauzar su viabilidad, confiesan que una de sus principales dificultades fue conseguir seleccionar y contratar un equipo idóneo para los objetivos planteados. “En esa faceta hemos mejorado a base de cometer errores”, dice Carlos Guerra. Y abunda en ello Fernando Morales: “Ni Carlos ni yo somos en su origen perfiles profesionales de las tecnologías digitales. Fuimos incorporando a algunas personas en la confianza de que eran las adecuadas para solucionar esa vertiente, pero nos equivocamos. Ahora podemos afirmar todo lo contrario: tenemos un equipo muy bueno, y la certeza se evidencia con los desarrollos de productos que se están logrando, y con el cumplimiento de los plazos para ello”.