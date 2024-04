La Gitana de Cruzcampo visita la Feria de Sevilla

La Gitana de Cruzcampo salta de la televisión a la realidad. Este viernes 12 de abril, la famosa empresa cervecera instalará una figura gigante de 8 metros de alto y 12 de ancho que estará presente durante toda la Feria de Abril en la terraza de turismo de Sevilla City Office que da al Paseo de Cristóbal Colón (a poca distancia de la Torre del Oro y el Teatro de La Maestranza).

Convertida en icono tras sacudirse el polvo y los clichés en la última campaña Cruzcampo, la gitana de la tele llega a Sevilla y lo hace representada en una muñeca de escala monumental, avanza Cruzcampo en una comunicación a los medios.

Llamada a ser uno de los símbolos de esta Feria de Abril de 2024, la gitana de Cruzcampo será recibida a partir de las 12:00 horas en un acto de bienvenida con la asistencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

La bulería de Camarón dedicada a la Cruzcampo

El pasado mes de enero Cruzcampo lanzó una nueva entrega de Con mucho acento, justo tres años después de Lola, que protagonizó la icónica Lola Flores, mediante técnicas de inteligencia artificial, que hizo posible que la cantaora jerezana se dirigiera a las nuevas generaciones con un mensaje universal para "poner en valor el orgullo de ser como somos".

En esta nueva campaña, la cervecera lanza Gitana, una fábula en la que la clásica muñeca Marín, creada en una fábrica de Chiclana (Cádiz), "de las que se ponían junto al televisor", despierta al oír el acento es tu tesoro de la boca de Lola Flores.

Gitana tiene su clímax en el encuentro mágico de la protagonista con Camarón de la Isla, donde se puede escuchar la voz original del genio del flamenco tres décadas después de su muerte. Se trata de un archivo sonoro inédito, registrado en 1989 durante la grabación del disco Soy Gitano, en el que el artista nacido en San Fernando (Cádiz) dedica una bulería a la cerveza Cruzcampo: "De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto", señaló la compañía en un comunicado.