Idener innova con apoyo europeo para aplicar la inteligencia artificial a la ciencia y la industria

“A la gente le suena que la inteligencia artificial es ChatGPT, y la generación automática de textos o de imágenes. Nosotros nos dedicamos a la inteligencia artificial aplicada a la ciencia y la ingeniería, que va a ser pronto donde tendrá un impacto más disruptivo: energía, manufactura industrial, química sostenible, gestión medioambiental, biotecnología para crear medicamentos”. Testimonio de Alejandro del Real, sevillano, 43 años de edad, fundador y al frente de la empresa Idener. En Andalucía es una de las más especializadas en investigación y desarrollo de innovación mediante la concurrencia a las convocatorias de la Comisión Europea. En 14 años de trayectoria, suman ya 84 proyectos de innovación en los que son o líderes o integrantes del partenariado europeo, consiguiendo en total más de 40 millones de euros.

Idener, que tiene su sede en el Parque Empresarial Aerópolis, estuvo en el quinto lugar del ránking español de pequeñas empresas con más involucración en Horizonte 2020, el Programa Marco para la Investigación y la Innovación en el periodo 20214-2020. “En el actual, que abarca de 2021 a 2027, denominado Horizonte Europa, seguiremos logrando una posición similar en la comparativa a nivel español. Y gracias a hacer vertebrado esas capacidades, con la financiación desde los fondos europeos dedicados al I+D vamos a acelerar el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y dar el salto a la comercialización de soluciones tecnológicas”, asegura Alejandro del Real.

Han planificado mantener el rumbo de Idener como empresa matriz de software que se dedica intensamente a la investigación, y crear tres startups: una para el sector energía, otra para el sector química y otra para el de la biotecnología. Aceptando la entrada de capital riesgo en cualquiera de las tres. La de energía es la primera que saldrá al mercado, y en segundo la de biotecnología.

Confraternizar al menos cuatro veces al año

La plantilla de Idener había crecido en 2023 hasta la cifra de 75 trabajadores, y en 2024 sigue aumentando: son 90 en plantilla. La mitad reside en Sevilla, y la otra mitad son de diversas ciudades españolas y teletrabajan. Para fomentar el espíritu de equipo y estar juntos presencialmente al menos varias veces al cabo del año, se organiza una quedada lúdica de comida prenavideña con todos juntos en Sevilla. También se citan todos cada año un día en la Feria de Abril para confraternizar. En otro momento del periodo primaveral se reúnen para una jornada de team building, la última se celebró en El Puerto de Santa María. Y en verano el pretexto para reunirse es compartir una barbacoa.

La mitad de la plantilla de Idener trabaja desde Sevilla y la otra mitad lo hace teletrabajando desde sus lugares de residencia en el resto de España. En el centro de la tercera fila horizontal, con sudadera azul, Alejandro del Real, fundador y CEO de Idener. / E. C.

En el funcionamiento cotidiano de Idener, donde todo se basa en la captación de talento, compitiendo para ello con las grandes empresas, llama la atención de que no tiene un horario rígido de jornada laboral. “En Idener se trabajan 1.720 horas al año, y cada profesional se organiza sus horarios. Esa libertad de poder organizarte tu planificación para cumplir objetivos y conciliar con tus necesidades personales es de lo más valorado por el equipo. Cuidamos mucho minimizar el estrés, para eso planificamos bien a comienzos de año las fechas de entregas de cada fase de un proyecto. Te puede merecer la pena dedicar muchas horas durante una semana, porque a cambio te organizas descansar varios días seguidos”, señala Alejandro del Real. El promedio de salario bruto anual está entre 40.000 y 45.000 euros.

Una de las principales fortalezas de Idener es la preponderancia del talento femenino en su comité de dirección y gestión de proyectos de investigación. De las 10 personas que encabezan áreas y equipos, siete son mujeres. “Estoy muy orgulloso de eso. Porque, en general, los ámbitos de las ingenierías y las tecnologías siguen teniendo un predominio masculino. En nuestro caso se demuestra que, cuando se propician las condiciones para que con libertad puedan desarrollar sus capacidades, muchas mujeres superan en estos trabajos a los hombres”.

María López Abelairas es una de las directoras de equipos y proyectos en Idener. Licenciada en bioquímica, comenta que “tengo un niño pequeño y se agradece mucho trabajar con un modelo de organización tan flexible. Es motivador y se afronta mejor cumplir los plazos para culminar los trabajos. La mayoría de los profesionales en Idener son jóvenes doctorados de muy diversas carreras: química, informática, ingeniería, etcétera, que querían enfocarse en seguir en la universidad, pero no conseguían condiciones adecuadas, no podían hacerse un hueco. Y con nosotros hacen una carrera profesional más estable y progresan más rápido”.

Es muy relevante el protagonismo de las mujeres en Idener. En la imagen, Patricia Royo, coordinadora del proyecto europeo Sunson, para almacenamiento de energía solar a temperaturas ultra-altas y su conversión en estado sólido. / E. C.

Acelerar los nuevos medicamentos

Anticipa María López Abeleiras que “a partir de ahora la aplicación de la inteligencia artificial a la biotecnología va a ser efectiva y tendrá un alcance muy importante: desde el desarrollo de medicamentos, hasta mejorar los bioprocesos industriales, creando microorganismos para mejorar los rendimientos, o el desarrollo de nuevas enzimas y proteínas, o desarrollos ambientales para mejorar la restauración de suelos. Por ejemplo, con bacterias que hemos diseñado a tal fin. La Comisión Europea está muy enfocada en la conversión del CO2 en materia prima que valorizar”.

A su juicio, pronto empezarán a sonar más en la opinión pública palabras como biofactorías. “Lugares donde desarrollar bioprocesos y bioproductos con alta eficiencia. Utilizando todas las técnicas punteras disponibles. Nosotros queremos apoyarnos sobre todo en inteligencia artificial. Y conseguir valorizarlos y comercializarlos desde las startups”.

Por su implicación desde Idener en numerosos proyectos europeos, conoce que “la industria farmacéutica está apostando muy fuerte por la inversión en inteligencia artificial porque se estima que puede reducir hasta un 50% el coste de la creación de nuevos medicamentos”.

Restauración de humedales

Entre los proyectos europeos de investigación que están liderando, uno de los más relevantes es Rewet, para la restauración de humedales de agua dulce, turberas y llanuras aluviales, minimizar las emisiones y maximizar la absorción de carbono, dentro de las estrategias de mitigación climática a largo plazo. Lo coordina Vanessa Ferreira de Almeida, de Idener. Han de concluirlo en septiembre de 2026. En el partenariado hay 18 entidades más, entre ellas la empresa tecnológica barcelona Bax & Company, las universidades de Lovaina (Bélgica), Oulu (Finlandia), Wageningen (Países Bajos), Parma (Italia), Viena (Austria), la Asociación Internacional de Humedales, la Autoridad Hidrográfica de la Cuenca del Río Po (Italia), y el Comité Nacional en Países Bajos de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza.

En los Programas Marco de Investigación, hay dos categorías establecidas: los Research Innovation Action, donde la Comisión Europea aporta el 100% del dinero, y los Innovation Action, donde aporta el 70% y quienes se han asociado para presentarse con un proyecto sufragan el 30% restante, repartido en función del grado de responsabilidades con el que se implican. Medio millón de euros es el promedio de la cuantía que recibe Idener para afrontar su cuota parte del proyecto. Por cultura de empresa, desde su inicio decidieron no participar en ningún proyecto relacionado con sector militar o armamento.

Al tener relaciones con tanta gama de empresas, universidades y corporaciones de numerosos países, el conocimiento recíproco le ha permitido a Idener establecer numerosas alianzas de largo plazo. “Es sólida la relación con una gran empresa como Ayesa desde Sevilla; con Tecnalia, la principal consultora tecnológica vasca; con el Centro Tecnológico Lurederra, de Navarra; y con el Imperial College de Londres, una de las mejores universidades del mundo”.

Origen basado en control de sistemas y automática

Alejandro del Real fundó Idener cuando estaba culminando el doctorado en el departamento de Sistemas y Automática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. “Vi que había potencialidad y oportunidades para comercializar sistemas de control con automática. Los primeros clientes privados llegaron con el auge de las centrales de energía termosolar, se demandaban muchos sistemas de control en las plantas termosolares”.

Resume así el valor añadido tecnológico que aporta Idener en su evolución: “Añadimos lo propio de la ingeniería de sistemas y automática para complementar a las redes neuronales en la detección e identificación de patrones. Eso nos abre la puerta a complementar la inteligencia artificial, que hoy en día se proyecta más hacia las tecnologías de la información, con el uso además de técnicas matemáticas (modelado, software de optimización), y aplicarlo a problemas de ciencia e ingeniería. Es lo que nos caracteriza, y lo que más valoran quienes se asocian con nosotros en los proyectos europeos”.

Lamenta que “el término inteligencia artificial esté tan manoseado. Ahora a cualquier algoritmo se le llama inteligencia artificial. La investigación en este campo es muy cara, se requiere tener personal de gran cualificación. Nuestra experiencia demuestra que los Programas Marco de Investigación de la Comisión Europea dan oportunidades a empresas pequeñas para innovar, sin arriesgar tanto su patrimonio. Es muy difícil ser seleccionado para participar en esos proyectos. Pero si lo consigues, funciona como palanca de desarrollo”.

Idener busca talento para investigación y desarrollo de inteligencia artificial en sectores industriales como el químico, el energético y de la industria manufacturera. / E. C.

Percepción errónea que perjudica a muchos jóvenes

A juicio de Alejandro del Real, “una de las claves por las que los jóvenes de muchas familias andaluzas no se plantean hacer las carreras de ciencia, tecnologías, ingenierías o matemáticas, conocidas como las STEM, donde hay muchas más opciones de conseguir buenos empleos, es porque no perciben que exista en Andalucía un conjunto de empresas industriales de la suficiente potencia como para ofrecer muchas oportunidades de ese tipo de empleos. Y ese factor negativo se retroalimenta con otro: culminar esas carreras requiere mucho esfuerzo. No perciben a corto plazo la otra cara de la realidad: ese esfuerzo tiene a la larga buena recompensa. En cambio, nos llegan currículos de jóvenes que han hecho otras carreras técnicas y buscan empleo porque solo han conseguido trabajar como repartidores, o en la hostelería”.

El fundador de Idener compara esa situación con la que han logrado la mayoría de los jóvenes alemanes en su país. “En España no es fácil salir de los factores que se retroalimentan negativamente, y que desmotivan y disuaden de plantearse cursar una carrera muy exigente porque no alcanzan a ver que tendrá recompensa. En cambio, en Alemania, toda la sociedad es consciente de la existencia de un sector industrial muy potente, y eso motiva a los jóvenes a estudiar carreras técnicas, ven que podrán empezar a trabajar en polos industriales cercanos a su casa. Y pueden crear una oficina técnica, porque tienen opciones de ser subcontratados desde grandes empresas industriales”.

Le ilusiona poner su grano de arena a revertir esa tendencia. “Cuando nosotros ganamos un proyecto europeo y contratamos, estamos contribuyendo a que haya más jóvenes que se desarrollen en nuestra tierra trabajando en proyectos de excelencia. Si no existieran empresas como la nuestra, serían más los que emigrarían a la fuerza por no tener oportunidades en su tierra. Somos perseverantes y tenemos mucho ánimo para seguir peleando por conseguir los ambiciosos objetivos de crecimiento que nos hemos planteado”.