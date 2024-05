MV-BIM, la empresa sevillana pionera en la digitalización e industrialización de la arquitectura

Desde el pasado mes de abril, tal como se publicó en el Boletín Oficial del Estado cuando el Gobierno de España aprobó en 2023 el Plan BIM España, las empresas que deseen participar en licitaciones públicas de proyectos de edificación y de infraestructuras deben acreditar su capacidad para trabajar con la metodología Building Information Modeling (BIM). La tecnología digital que sustenta la transformación a nivel global de los procesos de diseño y ejecución de la arquitectura y la ingeniería de obras. Tanto para la construcción de nueva planta como para la gestión y mantenimiento de edificios e instalaciones creados hace décadas. La empresa con más años de experiencia en España es la sevillana MV-BIM, creada y dirigida desde 2013 por el arquitecto José Mora Balón, y que se ha desarrollado con sus trabajos para grandes construcciones en Inglaterra y Estados Unidos.

La arquitectura está muy presente en su vida desde que nació en Sevilla hace 40 años. Son arquitectos sus padres, José Mora y Amparo Balón, y también su tío Antonio Balón, que fue director-conservador del Real Alcázar. Cuando concluyó en 2009 la carrera en Sevilla, España sufría el desplome de la economía y, sobre todo, el hundimiento del sector de la construcción. “Conseguí una beca y en 2010 me fui a Londres. Estuve tres años, me desarrollé profesionalmente y aprendí el sistema BIM, que en España no se había empezado a utilizar. Viví en la capital británica cómo crecía su implantación tanto en el sector privado como en la administración pública, y a mi regreso en 2013 decidí crear la empresa enfocada al BIM porque vi la oportunidad en dos líneas de negocio: consultoría y formación”.

Con los contactos que había hecho en Londres consiguió los primeros clientes importantes para trabajos de arquitectura. “Encontrar en esa época en España personas bien formadas en BIM para incorporarlas a la empresa era como buscar una aguja en un pajar. Fuimos reforzando la capacitación del personal que íbamos incorporando”.

El sistema de tecnología digital BIM permite proyectar de modo integral todas las vertientes de construcción y equipamiento de un edificio, lo que reduce incidencias, costes y riesgos. / El Correo

Más de mil profesionales como alumnos

Para articular la línea de negocio de formación, José Mora llegó a un acuerdo con la empresa 3DCube, del grupo mañagueño Coremsa, y configuró un máster en gestión de proyectos mediante metodología BIM, que se imparte desde el año 2015. “Al principio era para arquitectos y arquitectos técnicos, después también para ingeniería civil e ingeniería de caminos. Empezamos haciéndolo de modo presencial, y desde hace seis años es online. En 10 años se han formado más de mil profesionales como alumnos, si sumamos tanto a los que hacen el máster como a los que hacen cursos monográficos”.

El desarrollo de actividad en el Reino Unido, sobre todo en Londres, fue exponencial. “Con modelado BIM hicimos el proyecto de planimetría y de ejecución de dos de las diez torres más altas de la capital británica. Están en la ribera del Támesis, una es del complejo inmobiliario Consort Place en el área financiera de Canary Wharf y la otra es del complejo Lost Road en la zona de Fulham. Complejos de viviendas de lujo más edificaciones complementarias: guarderías, tiendas, parking, gimnasios,...”.

Intensa etapa para promotores en Londres

Durante años trabajaron de modo incesante para numerosas promociones de viviendas en Londres, como One Thames City, Paddington Gardens, King Cross – The Triangle, York Place, etc. Y también es relevante la implicación desde Sevilla de MV-BIM para el principal proyecto inmobiliario que amplió la Marina de Brighton, la ciudad costera, con puerto deportivo, preferida por los ingleses para los días de asueto cuando no buscan un destino costero allende sus fronteras.

Imagen del centro comercial de El Corte Inglés en Sevilla (Plaza del Duque), uno de los siete en España que MV-BIM ha escaneado y digitalizado al completo para hacer más eficiente su mantenimiento y actualización. / El Correo

José Mora nos resume cuáles son las claves que aportan los modelos BIM para mejorar los procesos de arquitectura y construcción: “Para un edificio de nueva planta, permite hacer un mejor proyecto. Se diseña de modo integral el edificio entero, No representas una sección tipo y después lo resuelves durante la obra. Porque en la planimetría tradicional los arquitectos elaboramos decenas de planos, que representan cortes horizontes (las plantas) o verticales (las secciones). Con este modelo digitalizado, hay un esfuerzo mayor antes del periodo constructivo, pero permite controlar mejor el coste, se toman mejores decisiones sobre lo que se instala en el edificio. Y en fase de preconstrucción hemos conseguido duplicar o triplicar la prefabricación, la construcción industrializada de partes del edificio. Eso reduce los plazos de duración de la obra, y también los riesgos de accidentes laborales”.

Escanear y digitalizar entero todo un edificio

También se está extendiendo el uso del BIM para la gestión y actualización de edificios construidos con anterioridad a la era de la digitalización. “Las empresas interesadas en gestionar activos necesitan tener gemelos digitales de esos edificios. La primera fase de nuestro trabajo es escanear el edificio por entero, con unos escáner de laser especiales. Y de la nube de puntos que se extrae del escaneo, se trabaja en el ordenador para el modelado digital”, explica José Mora.

El modelo BIM no solo da información para el mantenimiento correctivo de cualquier elemento del edificio, sino también para el mantenimiento preventivo

“Suelen ser edificios construidos hace 50 o 60 años, en los que se han acometido reformas, modificaciones, inclusión de instalaciones. Al tenerlo entero modelado, incluyendo toda la información sobre lo que es y lo que tiene, permite plantear mucho mejor futuras transformaciones. Y también es importante para mejorar la gestión del edificio. Ya con eso no se necesitan enormes cantidades de documentos en papel, todo está en un solo soporte digitalizado, con un modelo centralizado y ágil. Por ejemplo, la información sobre cada aparato instalado, quién fue el fabricante, qué garantía tiene, cómo se repara. El modelo BIM no solo da información para el mantenimiento correctivo de cualquier elemento del edificio, sino también para el mantenimiento preventivo. Por ejemplo, avisa cuándo un aparato necesita revisión”.

En España, MV-BIM ha realizado ese tipo de modelados integrales en edificios tan conocidos como el Estadio Benito Villamarín, del Real Betis Balompié. O siete de los centros comerciales de El Corte Inglés: los de Goya y Serrano en Madrid, los tres que tiene en Málaga, el de Marbella, y el de Plaza del Duque en Sevilla.

Trabajos para California y Texas

La actual etapa de esta empresa sevillana está caracterizada por tener a Estados Unidos como la principal vía de su mercado internacional. “Estamos trabajando para una de las principales compañías norteamericanas de hospitales en el diseño de nuevos centros hospitalarios, por ejemplo en California. Los modelos BIM sirven para industrializar el diseño y construcción de este tipo de edificios, con habitaciones idénticas”.

Gemelo digital de una planta térmica realizado por MV-BIM para mejorar la eficiencia de su gestión. / El Correo

José Mora destaca también que uno de los principales encargos que han llevado a cabo recientemente para Estados Unidos es para una filial de la multinacional española Ferrovial, con el proyecto de una estación depuradora de aguas residuales en el estado de Texas.

Está convencido de que la progresiva implantación en España del Plan BIM va a acrecentar las opciones de desarrollo para empresas como la suya. “Marca un punto de inflexión en el sector español de la construcción. Establece la hoja de ruta para la implementación progresiva de la metodología BIM en la contratación pública, con el objetivo de mejorar la eficiencia del gasto público, optimizar recursos y costos e impulsar la innovación. Ha fijado que se utilice en el 100% de las licitaciones públicas de edificación a partir de 2030. Y quienes gestionen el edificio tendrán un gemelo digital del mismo para gestionarlo”.

Ahora somos 10 personas en la plantilla, y pronto vamos a aumentarla

Elasticidad para crecer y para adaptarse

En 11 años de trayectoria empresarial, José Mora ya sabe lo que se vive surfeando los periodos de expansión o de adaptación a las circunstancias del mercado. “Ahora somos 10 personas en la plantilla, y pronto vamos a aumentarla. Al trabajar para proyectos, que tienen una duración determinada, tenemos que ser muy elásticos en nuestra estructura, para crecer mucho o menguar en función de las oscilaciones de la demanda de encargos, o de si una línea de negocio se potencia muchísimo o hay que dejarla porque ya no cuadra. Cuando tuvimos una avalancha de encargos desde Londres, llegamos a tener 120 personas en nómina. Lo que no va a cambiar es que el equipo central estará siempre en Sevilla. Yo como director general, y la dirección financiera, y la dirección de equipos. Además, ya tenemos algunas personas trabajando desde sus países de origen. Eso nos da más carácter internacional, y nos va a ayudar a captar proyectos en diferentes países”.