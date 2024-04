El Senado aprueba que Baltar pueda ser juzgado por conducir a 215 kilómetros por hora

El Senado, con el voto imprescindible del PP, ha dado vía libra al Tribunal Supremo para juzgar al senador popular José Manuel Baltar, investigado por conducir a 215 kilómetros por hora en un tramo limitado a 120. La totalidad de la Cámara Alta se ha mostrado de acuerdo, en una votación secreta, retirar la inmunidad al expresidente de la Diputación provincial de Ourense tras la petición realizada por el Alto tribunal y después de que el propio Baltar mostrara su conformidad con que el proceso siguiera su curso.

A principios de marzo, la instructora del caso, Ana Ferrer, pidió a la Sala Penal del TS que solicitara al Senado el levantamiento de la inmunidad a Baltar para poder actuar penalmente contra el aforado. En la exposición razonada, la magistrada detalló que los indicios contra Baltar se sustentan en un atestado de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, del 23 de abril de 2023, al ser detectado el senador a una velocidad de 215 Km/h, con un margen de error del 5%, en un tramo de la autovía A-52, a la altura de la comarca zamorana de Sanabria.

Baltar alegó, primero, que ya había pagado la correspondiente multa de 600 euros y la pérdida de puntos y, segundo, que nunca rebasó los 200 Km/h, el mínimo para considerarse un delito. No obstante, Ferrer rechazó este argumento y cursó la petición al TS. Tras recibir el auto del Alto Tribunal, la Cámara Alta celebró hace varias semanas una sesión de la Comisión de Suplicatorios para dar audiencia al propio Baltar. No obstante, el senador del PP no acudió. En lugar de ello, fuentes populares explicaron que mandó un escrito mostrando su conformidad con que se vote a favor del suplicatorio.

Las críticas

Así, este miércoles, el PP, que tiene mayoría absoluta y controla cualquier votación en el Senado, ha apoyado la retirada de la inmunidad a Baltar. No obstante, los dirigentes del grupo parlamentario popular han evitado pronunciarse sobre el asunto. No así, la portavoz del BNG en la Cámara Alta, Carme da Silva, que ha tildado de "vergonzosa" la actidud de Baltar y ha denunciado al PP por ser "cómplice", ya que se le situó en el Senado después del supuesto delito. "Las personas no pueden estar por encima de las instituciones, los cargos públicos deben de ser ejemplares y es una absoluta vergüenza para todos los gallegos y gallegas que esta persona fuera premiada por el Partido Popular convirtiéndolo en senador por designación autonómica", ha sentenciado.