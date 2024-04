Ayuso activa al PP de Madrid para las europeas con una concentración de todos sus alcaldes y concejales

Al tiempo que los alrededores de la calle Ferraz medirán el apoyo de las bases socialistas a un Pedro Sánchez que se encuentra de reflexión, Isabel Díaz Ayuso sacará músculo municipal. A menos de 20 kilómetros de distancia, la dirigente madrileña reúne hoy a sus alcaldes y concejales de la Comunidad de Madrid en un cónclave popular que tiene por objeto reactivar al partido de cara a las próximas elecciones europeas, que al menos hasta esta semana, se planteaban como una segunda vuelta de las generales en la sede de Génova.

A partir del lunes, en función de lo que anuncie Sánchez, las elecciones europeas pueden mantenerse con el mismo interés o pasar a un segundo plano tras las catalanas del 12M, pero de momento Ayuso y su equipo pulsan el botón de 'on' para poner en marcha la maquinaria electoral. "No perder el pulso de la calle" ha sido una de las obsesiones del PP de Madrid durante este último año tras la elecciones autonómicas, precisamente porque creían que no debían de relajarse por si en algún momento la legislatura saltaba por los aires.

La primera intermunicipal organizada por el PP en la Comunidad de Madrid, celebrada entre este viernes y sábado, se ha organizado en estas fechas para mantener vivo el recuerdo de la mayoría absoluta de Ayuso de hace casi un año y empezar a movilizar al electorado para que Alberto Núñez Feijóo obtenga unos resultados mejores que en las generales. Precisamente, este último martes la Junta Directiva del PP regional aprobó el comité de campaña con el objetivo de que los municipios sean los protagonistas de las próximas semanas, manteniendo a la gente activa para pedir el voto para sus siglas.

Pero ha llegado Sánchez con su carta a los ciudadanos y lo que pretendía ser el pistoletazo de salida de una campaña para los populares se convierte en una suerte de cónclave de oposición al presidente y de contradefensa de la democracia: lo que en Ferraz entienden como democracia no parece tener el mismo sentido en este otro lado del arco parlamentario.

Ni la agenda ni las mesas de debate, en la que el PP ha mezclado todo tipo de asuntos, se han modificado por la coyuntura, pero el arranque ha estado plagado de menciones a Sánchez y de mucha ironía en torno a sus días de reflexión. Tanto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, como el número dos de Ayuso en el partido, Alfonso Serrano, se han referido a esos cinco días que el presidente se ha tomado de permiso hasta el lunes para echarle en cara que el español de a pie no puede permitirse hacer lo mismo en su vida laboral. Además de tacharlo de "hipócrita" e ironizar diciendo que Ayuso se hubiera tenido que escapar de "año sabático" si se hubiera cogido cinco días por cada procedimiento judicial al que se ha tenido que enfrentar, Serrano se refirió a las movilizaciones previstas para hoy advirtiendo que lo que está "en juego" no es "la democracia por el hecho de que Sánchez se vaya o no" sino que es la democracia misma por tener un Gobierno "capaz de fagocitar todos los poderes del Estado".

El encuentro pretendía ser un escaparate del peso municipal del PP de Madrid: "1.051 concejales, 400 más que el PSOE y cinco veces más que Vox", apuntaló Serrano. Pero Sánchez y la incertidumbre en la que está sumida la política nacional han relegado a un segundo plano el interés de los contenidos sectoriales de este encuentro. Y ocurre como con casi todo en la política madrileña, que donde parece que se van a tratar asuntos que afectan a los ciudadanos, se termina con una batalla ideológica que enfrenta al ala con menos complejos del PP, la que representa Ayuso, enfrentándose a Sánchez.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, denunció durante su intervención que la hija del juez que ha aceptado a trámite la querella contra la mujer de Pedro Sánchez es una concejal del PP en Pozuelo de Alarcón y está siendo acosada estos días. La culpa de esto, dijo, es del PSOE. "Los mismos" que hoy piden en Ferraz "respeto" para la mujer del presidente y apoyo al propio Sánchez por los ataques que está recibiendo su esposa "son los que señalan a una mujer por ser la hija de", señaló el número dos del partido en Madrid. Un día antes, la propia Ayuso advertía que con su carta y "el vacío de poder" en el que Sánchez ha situado a España se está llegando a un "estado de paralegalidad" en el que se está "minando el orden constitucional impunemente".