El carguero de armas militares con posible destino Israel ya está en aguas de Cartagena

El polémico buque ‘Borkum’ ya navega en aguas de la Región de Murcia. La embarcación, cargada de armamento y de polémica ante la sospecha de que su destino final es Israel, tal y como han denunciado desde la organización Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop), navega en Cartagena, donde fondea a la espera de poder atracar en el puerto, un hecho que se podría producir a primera hora de la mañana de este viernes.

Cabe destacar que la llegada del Borkum a Cartagena ha coincidido con la del crucero Disney Dream, en el que viajan alrededor de 4.000 pasajeros. Algunos usuarios en redes han confundido la presencia de esta embarcación con el citado crucero.

Crucero de Disney cerca del puerto de Cartagena. / / LOYOLA PÉREZ DE VILLEGAS

Desde el Gobierno central, los ministros de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; y de Exteriores, Óscar Puente, salieron al paso de la polémica este miércoles afirmando que la carga del ‘Borkum’, con bandera de conveniencia de Antigua y Barbuda aunque de armador alemán, se dirige a la República Checa, a donde llegará tras ser descargado en Eslovenia.

Puente reconoció en redes sociales que el buque porta 24 contenedores con cargadores para armas y ocho con cartuchos de trinitotolueno, mientras que Cuerpo quiso dejar claro que el Gobierno central, desde el inicio del conflicto entre Israel y Palestina, no ha autorizado "ninguna licencia de exportación de armas" al estado judío. En este sentido, desde el Ejecutivo comandado por Pedro Sánchez indicaron que el carguero tiene la autorización de la Autoridad Portuaria de Cartagena para atracar en los muelles de mercancías peligrosas del Valle de Escombreras, ya que cuenta con “todos los papeles en regla”.

No obstante, las críticas no han cesado y desde asociaciones en defensa del pueblo palestino, sindicatos y partidos políticos, han censurado que el carguero atraque en Cartagena. De hecho, Podemos ha interpuesto una denuncia ante la Audiencia Nacional para retener la embarcación y que sea inspeccionada, asegurando que porta armamento destinado a Israel. En este sentido, la formación ha calificado como "patético" que los ministros no actúen y "se pasen la pelota". La candidata de los morados a las elecciones europeas, Irene Montero, ha sostenido que el carguero "tendría como destino final, según la información disponible, el puerto de Ashod, a escasos 30 kilómetros de la Franja de Gaza".

El buque 'Borkum', en Cabo Tiñoso, este jueves. / / LOYOLA PÉREZ DE VILLEGAS

También Sumar, a través de su portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, ha registrado un escrito en el Congreso de los Diputados en el que pide información sobre la documentación y el listado del contenido de la carga del buque que ha llegado a Cartagena tras pasar por Las Palmas.

Finalmente, desde CC OO en la Región de Murcia se ha presentado un escrito en el Registro de la Autoridad Portuaria de Cartagena solicitando que se requiera a Capitanía Marítima para que inspeccione el carguero atracado en los muelles cartageneros. En el documento, registrado por el Sector del Mar de la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato, se solicita que, si se confirma el cargamento de armas, el buque sea inmovilizado, para impedir que continúe su navegación.

Protesta esta tarde

Palestina Libre y BDS Murcia ha convocado esta tarde, a las 18.00 horas, una concentración en el Puerto de Cartagena para pedir al Gobierno claridad sobre el destino final de la carga del Borkum, barco actualmente en aguas de Cartagena a la espera de su entrada a puerto y cuya documentación hasta ahora indica que su carga va dirección a Israel.