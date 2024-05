Dolors Montserrat: "El PP jamás va a ser el salvavidas de Sánchez ni el de Puigdemont en una moción de censura"

Dolors Montserrat (Barcelona, 50 años) repite como cabeza de lista del PP. Reprocha a Pedro Sánchez haber "exportado" el ‘procés’ a todos los españoles y asegura que "jamás" defraudarán a sus votantes apoyándose en Carles Puigdemont para presentar una moción de censura contra el Gobierno. La candidata se muestra convencida de que su partido ganará las elecciones europeas y defiende pactar con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, porque “se está acercando” a los valores de la Unión.

¿Qué pactos veremos en Europa tras el 9 de junio? ¿Por qué Meloni no es homologable al resto de la extrema derecha, como dice Alberto Núñez Feijóo?

Estoy convencidísima de que el PP va a continuar liderando el Parlamento y la Comisión. Ha sido Meloni quien se ha acercado a las políticas y los valores de la Unión Europea, no el PP el que se acerca a ningún extremo. Meloni ha llegado a un acuerdo para el pacto migratorio con Ursula von der Leyen y el canciller alemán, que es socialista, y al que también se ha sumado Sánchez. Quiero recordar que Sánchez fue a visitarla y dijo “querida Giorgia”.

¿Entonces piensan en llegar a un acuerdo con Meloni pero no con el resto de partidos de extrema derecha?

Nosotros estamos ganando a los extremos. Polonia es un ejemplo y vamos a seguir haciendo lo mismo. Quienes han mutado han sido los socialistas. Votaron a favor de levantar la inmunidad a Puigdemont para que la euroorden funcionara y ahora le entregan la gobernabilidad de España. ¿Se imaginan al canciller alemán entregando la gobernabilidad de su país a un prófugo de la Justicia o al liberal Macron haciendo lo mismo? No hay nada más ultra y más radical en Europa que lo ha hecho Sánchez.

¿Las empresas españolas deben implicarse para frenar el auge de la extrema derecha? En Alemania se ha abierto ese debate y Sánchez lo ha pedido.

Las democracias están establecidas con elecciones cada cuatro años o cinco en el caso de las europeas. Yo creo en la Europa de las personas donde un voto es poderoso y vale igual tengan empresas, sean CEOs o trabajadores. Ese es el poder de la democracia. Una persona, un voto.

¿Apoyarían el nombramiento de Teresa Ribera [candidata del PSOE a las europeas] como comisaria de Energía?

Nosotros salimos a ganar para tener la mayor influencia y defender los intereses de todos los españoles. Ya se verán los resultados porque a lo mejor vemos a un Partido Socialista muy débil. Para cuando se escojan los nuevos comisarios, entre septiembre y noviembre, quién sabe si ha habido elecciones generales. Eso solo lo sabe Puigdemont.

El campo tiene mucho protagonismo en estas elecciones. ¿Apuestan por la agenda verde o flexibilizar el calendario?

Cuando se aprobaron los objetivos para el pacto verde, en 2019, no habíamos sufrido la pandemia, ni la guerra de Ucrania, ni la crisis inflacionista. Lo que no se puede hacer es exigir lo mismo sin tener en cuenta lo que ha pasado en los sectores económicos, empezando por el primario. Por eso pedimos flexibilización. Votamos en contra de la directiva de pesticidas porque España está en el Mediterráneo y estamos a 40 grados. Necesitamos alternativas a las plagas. Y la lucha contra el cambio climático se hace de la mano de los agricultores y los ganaderos, que cada día protegen el medioambiente. En los últimos tres años hemos perdido 132.000 puestos de trabajo en el sector agrícola. No nos lo podemos permitir. El PP siempre ha sido el partido del campo. Lo fue con Tejerina y Arias Cañete. Seguiremos defendiendo la mejor PAC, la lucha contra la competencia desleal y tenemos que acabar con la burocracia. Basta de gobiernos como el del PSOE que atacan el lobo, la fresa de Huelva o la carne. Teresa Ribera [candidata socialista] y Sánchez son quienes más han criminalizado al campo.

Alberto Núñez Feijóo y Dolors Montserrat, durante la presentación de la campaña del PP para las europeas, la semana pasada. / José Luis Roca

La inmigración es el otro gran debate que agita la ultraderecha. ¿Hay que endurecer las fronteras?

Nuestra posición es la que hemos marcado en el plan migratorio común. Llevamos diez años discutiéndolo y lo hemos sacado al final de esta legislatura. Las fronteras españolas son también las del sur de Europa. Nosotros lo hemos dicho claro: inmigración legal, ordenada, vinculada a un empleo e integrada. Hay que luchar firmemente contra las mafias que utilizan este drama humano. Y también defender nuestras fronteras con todos los mecanismos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y aquel extranjero que venga a delinquir será expulsado.

Meloni, que dice que se ha acercado a los valores europeos, ha vetado los aviones privados que se dedican a buscar inmigrantes en el mar. ¿Ustedes apoyan eso?

Yo no me puedo poner en las decisiones de otros países. Los países tienen su soberanía y desconozco qué es lo que ha aprobado el Parlamento italiano. Sí le digo que el PP de España y de Europa defiende el plan que hemos aprobado en Bruselas y el que exigimos que se ejecute.

¿Cómo cree que va a terminar el conflicto diplomático con Argentina?

El primero que creó una crisis diplomática fue Óscar Puente animado por el presidente Sánchez. Y ni Sánchez es España ni Begoña [Gómez] es una institución. Todo esto lo ha hecho para tapar la infame ley de amnistía y la corrupción que acecha al Gobierno y a su entorno. Siempre sobreactúa. Lo hizo en las elecciones catalanas con su carta de reflexión. Ahora hace un nuevo show creando una crisis con un país que es hermano. Pero la gente no es tonta, en España la gente es adulta.

La tensión con Israel va en aumento. ¿El PP apoya o no el reconocimiento de Palestina?

Europa está preocupada al ver que Hamás felicita a Sánchez. Las políticas internacionales siempre se han dialogado y aprobado en el Parlamento, no en el Consejo de Ministros. A nivel europeo, también. Por ejemplo, en Ucrania. Sufrimos una guerra a las puertas de la UE donde el gran enemigo, que es Putin, ha invadido Ucrania. ¿La respuesta ha sido de forma unilateral de un único primer ministro o toda la UE ha consensuado la respuesta de forma única? No se puede jugar con este drama. Lo primero es el retorno de los rehenes, la entrega de armas de Hamás, la ayuda humanitaria y, luego, mediación de la UE para los dos Estados. Sánchez debió proponer en el seno del Consejo Europeo su propuesta y que la UE, desde su liderazgo, encuentre la solución.

Ya entrando en política nacional. ¿No temen que la presión sobre Sánchez por los negocios de su mujer le ayude a victimizarse y movilice al votante de izquierdas?

Nosotros defendemos la transparencia y queremos respuestas. Hace muchas semanas que le estamos exigiendo a Sánchez que explique toda esta corrupción que está acechando a su entorno personal, a su partido y al Gobierno. Estamos ante la punta de un iceberg y con esos silencios algo nos está escondiendo.

¿Van a convocarle a la comisión de investigación del Senado durante la campaña?

Desconozco la fecha. Si estamos en campaña entiendo que el Senado no está en funcionamiento, pero no lo sé.

Llevan meses asegurando que Bruselas tiene que parar la amnistía. Y, si no lo hace, ¿qué? ¿Les habrá decepcionado?

El PP español y el europeo vamos a utilizar todos los instrumentos legítimos que tenemos, políticos y jurídicos, para denunciar esta ley infame. Estoy convencidísima de que la Unión, si esta amnistía se aprueba, actuará porque vulnera el artículo 2 de la Constitución. Ahora: es muy importante también que el PP español esté fuerte en Europa para que seamos el freno a la infame ley de amnistía, que rompe con la igualdad de todos los españoles, que da privilegios e impunidad a unos pocos.

El jueves se aprueba la amnistía de manera definitiva. ¿Cree que Puigdemont vendrá a España?

Lo desconozco. Yo no soy Puigdemont. Yo no soy cobarde como Puigdemont. A lo mejor los propios tribunales presentan una prejudicialidad frente al Tribunal Europeo y, por tanto, ponen en suspensión la ley. Vamos a dejar que la justicia trabaje.

Usted lleva cinco años en Bruselas y ha coincidido con él allí. ¿Usted fue la persona que habló con los representantes de Junts para negociar la investidura de Feijóo?

No, jamás. No tengo ningún tipo de relación con Puigdemont. Ninguna. Ni la he tenido. No, no. No he tenido ni tengo.

¿Descarta que el PP se apoye en unos meses en Junts para presentar una moción de censura contra Sánchez?

Mire, nosotros nunca, jamás, ni vamos a ser el salvavidas de Sánchez ni el de Puigdemont. Nosotros no vamos a vender nuestros votantes ni les vamos a defraudar.

¿Cómo está el ‘procés? ¿Vivo, muerto, debilitado?

Más vivo que nunca por Sánchez. Sánchez lo ha rehabilitado. El procés ha mutado. Sánchez es el procés. Ha mutado porque quien mantiene a Sánchez en la Moncloa es Puigdemont. Sánchez le ha entregado las llaves de la Moncloa por siete votos. Ha entregado la gobernabilidad de España, la igualdad de todos los españoles, por siete votos para tener el poder. Y son insaciables tanto uno como el otro. Puigdemont es insaciable para conseguir la independencia y no parará. Si tiene que pedir el referéndum, lo pedirá. Si tiene que pedir la presidencia de la Generalitat, lo pedirá. ¿Para qué? Para que Sánchez se pueda mantener en la Moncloa. Por tanto, quien ha mutado, quien le ha dado protagonismo y ha recuperado a Puigdemont ha sido Sánchez, entregándole la gobernabilidad de España. Ese ‘procés’ que estaba en Cataluña ahora ha sido exportado y mutado a toda España. Salvador llla [líder del PSC] al final es la marca blanca de Esquerra Republicana y se ha convertido en un partido nacionalista.

¿Cómo puede decir que el ‘procés’ está más vivo que nunca? No hay fecha para un referéndum ni los independentistas tienen ya la mayoría en el Parlament. ¿No ve mejor Cataluña ahora que en 2017?

Sí, veo que nosotros somos los que lideramos el constitucionalismo en Cataluña, que el Partido Socialista ahí donde se ha presentado, sea en Galicia, sea en el País Vasco, sea en Cataluña, ha perdido porque se ha mimetizado con el Bloque Nacionalista Galego, Bildu, ERC…

¿Qué tiene que hacer Junts para volver a ser un interlocutor de ustedes, como lo fue Convergència?

Junts lo que tiene que hacer es abrazar la Constitución, abrazar la ley, abrazar la igualdad, abrazar la libertad y el europeísmo. Y está a años luz de hacerlo. O sea que...

Están diciéndoles a los electores que en estas europeas es un “ahora o nunca”, pero puede ocurrir que ustedes las ganen y Sánchez no convoque generales. ¿No genera frustración en los suyos que estén siempre con el ‘Sánchez se tiene que ir’ y Sánchez sigue?

Bueno, el destino de España no solo se decide en unas autonómicas o en unas generales. El destino de España también se elige en las europeas y por eso la importancia. Que nadie espere a unas generales para decir ‘basta ya’ al manoseo de las instituciones que está haciendo Sánchez o a entregar la gobernabilidad a un prófugo.

¿Si el PSOE aguanta en torno a los 20 escaños y ya que ustedes han planteado estas elecciones como un plebiscito, será un fracaso para Feijóo?

De verdad, nosotros salimos a ganar y vamos a ganar. Estoy convencidísima de que la mayoría del pueblo español nos va a apoyar para que seamos esa voz fuerte en Europa el 9 de junio. Somos la fuerza mayoritaria y vamos a continuar siéndolo.