El PP acusa a Sánchez de “mentir”: “Sabía que su mujer estaba investigada cuando escribió la carta"

El PP acusa al presidente del Gobierno de llevar “mintiendo” el último “mes y medio” por “haber ocultado la verdad” de lo que se investiga en el Juzgado número 41 de Madrid, donde se abrieron diligencias sobre las actividades empresariales de su esposa, Begoña Gómez. La secretaria general conservadora, Cuca Gamarra, compareció en el Congreso ante “la gravedad” de las informaciones, dijo, después de que se conociera que el juez Juan Carlos Peinado le atribuía “la condición procesal” de investigada en el auto del pasado mes de abril.

Como el juez no acordó su declaración como tal existen dudas sobre si realmente se la considera imputada o no, ya que especifica esa “situación procesal” pero no la citó. En todo caso, el magistrado claramente la considera investigada. Para el PP es una situación que “no tiene precedentes” y reprocha con dureza que el presidente ya conociera esta situación cuando el pasado 24 de abril escribió su carta a la ciudadanía avanzando un periodo de reflexión de cinco días en los que amagó con dimitir.

“No solo estábamos ante una maniobra de distracción, sino que Sánchez mintió a todos los españoles ocultando la verdadera situación judicial de su mujer, que le afecta a él y a su Gobierno también”, dijo Gamarra. “Generó una crisis institucional sin precedentes, habló de persecución mediática, política y judicial, cuando en realidad sabía que su mujer tenía la condición de investigada”.

Aparte de “mentir” -repitió Gamarra en distintos momentos- “ha puesto los servicios del Estado a su servicio personal, buscando control y sometimiento”. La dirigente conservadora también se preguntó si “atacará de la misma forma” a la Fiscalía Europea, que también ha pedido documentación al respecto de las empresas adjudicatarias de contratos que tuvieron relación con la esposa de Sánchez.

“Ni su gobierno, ni su entorno se han comportado a la altura de lo que los españoles merecen. No nos corresponde determinar si han pasado la línea penal. Pero sin duda han sobrepasado la línea ética y la de la responsabilidad política”, zanjó la diputada.

Lo que aún no aclara el PP es si las novedades judiciales acercan la comparecencia de Sánchez en la comisión de investigación en el Senado para la semana que viene, en plena campaña electoral, e incluso si se plantean citar a su mujer después de semanas en las que alejaban ese supuesto.

Patxi López responde: "La UCO lo desmonta"

Tras las palabras de Gamarra, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha denunciado que es el PP quien “maneja los hilos de la máquina del fango”. En este sentido, ha criticado a los conservadores por primar la denuncia de Manos Limpias “basada en bulos y mentiras” al informe realizado por la Guardia Civil. Según ha dicho, la UCO “desmonta punto por punto todas las falsedades en las que se basa la acusación”.

Además, ha negado que Sánchez tuviera conocimiento de que su mujer tenía la consideración de investigada porque el sumario era secreto. En la misma línea, ha recalcado que el jefe del Ejecutivo ya dio todas las explicaciones necesarias la pasada semana, cuando compareció en el Congreso.