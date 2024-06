Feijóo, ante sus barones: "La legislatura no debió empezar nunca y debe terminar con la mayor brevedad"

Alberto Núñez Feijóo aprovechó el comité ejecutivo nacional del PP, en presencia de la plana mayor del partido y los principales presidentes autonómicos, para seguir presionando con unas nuevas elecciones generales. “En las condiciones que tiene Sánchez esta legislatura no debió empezar nunca, y tal y como están las cosas debería terminarla con la mayor brevedad”. Los barones, de hecho, a su llegada a la sede nacional se sumaron a esa petición insistiendo en que deberían celebrarse otras elecciones porque el Gobierno “está paralizado” y no podrá continuar mucho más tiempo, asegurando que la mayoría parlamentaria que sostiene al socialista es artificial y no le permitirá aprobar leyes.

El líder conservador aseguró ante los suyos -después de sacar pecho por las elecciones europeas y un ciclo electoral completo en el que el PP ha cosechado varias victorias- que “el apoyo que el presidente ya no tiene ni en las calles intenta mantenerlo a cualquier precio en un Congreso desactualizado” únicamente “por un propósito personal" y "totalmente paralizado a la espera de las instrucciones del separatismo”.

Además de repetir los cuatro puntos de ventaja que el PP le sacó al PSOE - “el mejor resultado desde que me elegisteis presidente del partido” recalcó, porque en las generales de julio la distancia fue de solo 1,35 puntos- Feijóo volvió a remarcar que los socialistas perdieron apoyo, pero también sus socios dentro del Gobierno y el resto de aliados parlamentarios, “que ya se están dando cuenta de que no les sirve de nada apoyar al señor Sánchez”.

Precisamente se pronunció sobre la dimisión de Yolanda Díaz como líder de Sumar tras el batacazo electoral: “Curiosa forma de asumir responsabilidades, quedándose con el despacho, la casa oficial del Ministerio y los chóferes. Siempre te sorprenden algunos políticos”.

A pesar de que nada hace pensar que Sánchez se esté planteando adelantas las generales -a la espera de ver cómo evoluciona la gobernabilidad catalana después de que Junts se hiciera con la presidencia del Parlament- el PP mantiene viva la estrategia de azuzar el fin de ciclo. Feijóo admitió que la convocatoria de unas generales “no depende de nosotros” por “más que creamos que a esta legislatura le sobran días”. Y concluyó: “Serán cuando quiera el independentismo”.

Pero sí arengó a los suyos a mantener una oposición dura: “Dependemos de nosotros mismos para demostrar que hay algo diferente. Que el cambio es posible”, dijo, volviendo a llamar a la unidad del voto en la derecha.

Unir el voto de la derecha de nuevo

En estas europeas que el PP ganó, además del crecimiento de Vox, otra fuerza de ultraderecha irrumpió en España: Se acabó la fiesta, la formación del agitador Alvise Pérez, se hizo con tres eurodiputados. A pesar de que Feijóo no mencionó a ninguno, volvió a repetir la necesidad de que ese cambio se exprese “en votos y unidos ante el PSOE”.

Hasta el punto de que dirigió a "los que han confiado en nosotros, a los que no nos han votado, a los que se abstuvieron, a todos, les digo que cumpliremos nuestros compromisos electorales para ganarnos su confianza", dijo, "porque el discurso del miedo ya no cuela y la fractura tiene que ser el pasado".

En la resaca poselectoral el PP se ha limitado en público a manifestar "máximo respeto" por los votantes de Alvise sin entrar a valorar la irrupción de ese nuevo partido que tuvo más de 800.000 votos.

Los barones piden elecciones

El goteo de presidentes autonómicos se fue sucediendo a las puertas de Génova con la petición de elecciones cuanto antes repitiéndose. El andaluz Juanma Moreno aseguró que el Gobierno de Sánchez “no tiene viabilidad”, convencido de que “la única salida que le queda es convocar elecciones cuanto antes y que los españoles decidan”. También Alfonso Fernández-Mañueco, presidente de Castilla y León, afirmó que el presidente debería “escuchar a la calle” y “seguir los pasos de otros países de la UE”, mirando a Francia con la convocatoria de legislativas o la dimisión del primer ministro belga.

El murciano Fernando López Miras aseguró que Sánchez “debería haber convocado elecciones hace mucho tiempo”. En realidad no era posible hacerlo hasta hace unas semanas por el plazo marcado en la Constitución. El gallego Alfonso Rueda consideró que las elecciones europeas “han sido un mensaje muy claro” para el socialista: “Lo lógico sería convocar las generales”.