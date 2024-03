Buenas noticias para los parados: desaparecerán los subsidios por desempleo parciales

La reforma del subsidio por desempleo era una de las medidas más importantes que el Gobierno había planteado en la nueva legislatura hasta que Podemos rechazó su aprobación en el Senado durante una votación que se celebró hace más de un mes.

Desde entonces, no se había conocido ninguna novedad sobre esta ley tan buena para los parados. Ahora, la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a rescatar la propuesta para presentarla con algunas modificaciones con las que espera, ahora sí, que salga adelante.

Los desempleados han recibido la noticia con alegría porque sacarán más beneficio que con la anterior ley, que mantenía un punto que ahora se eliminará si se aprueba. La reforma del subsidio para mayores de 52 años que habían agotado su prestación ya había sido consensuada por el Consejo de Ministros, pero faltaba el último paso para que se pusiera en práctica, la ratificación de Las Cortes. Esto no se pudo hacer por la negativa de Podemos a reducir las cotizaciones de las personas que recibían el ingreso.

El Ejecutivo buscaba mejorar la cobertura y la protección social de este colectivo que cada vez era más numeroso. Además, se quería reducir la edad para acceder a él de los 52 a los 45 años, con lo que se ampliaba la cobertura a más de 150.000 personas.

Actualmente, esta remuneración ascendía a 480 euros al mes, equivalente al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Sin embargo, la Ministra de Trabajo propuso elevarla a 570 euros durante los primeros seis meses, para luego reducirla a 520 euros. Con esta medida se lograría alcanzar el 100% del IPREM, siendo su revisión anual sujeta a cambios en dicho indicador.

Los parados cobrarán el subsidio completo

Muchos desempleados que solicitan cobrar la paga para personas que no tienen más ingresos, no reciben la cantidad completa, sino una inferior porque previamente han cotizado de una manera diferente debido a que no tenían un contrato a jornada completa.

Esto se denomina parcialidad del subsidio, ya que para los trabajadores cuya prestación por desempleo proviene de un contrato a tiempo parcial, el subsidio se calcula en función de las horas trabajadas en su último contrato. Sin embargo, esto se terminará si finalmente sale adelante la reforma.

Yolanda Díaz ha planteado que todos los desempleados cobren los 480 euros mensuales (o más si sube el IPREM) independientemente del tipo de trabajo que hayan ejercido con anterioridad. Este es un gran paso para contentar al resto de partidos que tienen que entrar en la ecuación para la aprobación, ya que ha empezado a contentar a muchos sectores. Los sindicatos se muestran a favor de la medida porque “no tenía ningún sentido que aquellas prestaciones que venían de contratos a tiempo parcial terminaran teniendo un subsidio a tiempo parcial”, según indicaba el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján.

Esta reducción suponía un enorme agravio para los trabajadores, porque si el contrato era de 30 horas, solo se podía recibir el 75% del subsidio, y si este era de 20, nada más estaba disponible la mitad del ingreso.

La aprobación está muy cerca

El propio Luján cree que ahora sí se podrá dar el sí a la medida en un parlamento muy dividido. "Ahora el Gobierno va a hacer un proyecto de ley. El cambio me parece significativo porque esto ya va a permitir una mayor negociación con los grupos parlamentarios y ya no va a ser un trámite de extraordinaria urgencia, como el que utilizó en la vez anterior. Eso también cambia la posición que vamos a tener nosotros en la mesa y en cuanto a nuestras peticiones", confiesa el vicesecretario de la UGT.