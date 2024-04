Raquel Bollo habla tras ganar su demanda a ‘Sálvame’: "He pasado por una depresión"

La sevillana Raquel Bollo, colaboradora habitual de los platos de televisión, ha hablado en sus redes sociales tras ganar una demanda contra la productora de Sálvame, La Fábrica de la Tele. El Juzgado de Primera Instancia n° 21 de Sevilla consideró que la productora vulneró su derecho al honor al entender que todas las informaciones difundidas en el programa televisivo Sálvame “carecían de veracidad siendo totalmente injuriosas y denigrantes". Bollo ha obtenido una indemnización de 160.000 euros por los daños generados.

Tras esta resolución judicial, que la productora recurrirá, la empresaria ha hablado en su cuenta de Instagram: “Han sido muchos años. Bastantes años de muchas cosas injustas. De muchas mentiras, muchas humillaciones. Al final no solo han destrozado mi imagen, mi trabajo. Un trabajo además fuera de televisión".

“Han sido años duros. Además, muchas personas de las que me seguís no estáis acostumbradas a mi silencio... siempre me he defendido con garras. Defendiendo siempre la verdad. Muchos preguntabais el porqué de mi silencio y era porque tomé la decisión de defenderme donde me tengo que defender", han sido primeras palabras al respecto.

Todavía no he tenido unas disculpas

"Pero después de dos años todavía no he tenido unas disculpas. Se hacía daño queriendo, sabiendo que lo que se estaba contando era mentira. Muchos lo sabían, pero les ha dado igual. Y se ha hecho un daño gratuito. Un daño gratuito que me llevó a una depresión. Sí, hoy lo digo, he pasado por una depresión. Estar en silencio cuesta y más cuando puedes demostrar que lo que se está diciendo no es cierto", añade.

"He recibido muchas críticas por aquí y las acepto, pero, ¿ahora alguien me va a pedir perdón? No lo necesito, pero, ¿ahora va a decir alguien que no se puede creer todo lo que se dice? Me hace superfeliz esta noticia. Gracias a todos por vuestro apoyo y vuestros mensajes. “Seguiré luchando para todo lo que queda, porque hay alguna más”, son sus últimas palabras al respecto.

La empresaria sevillana y colaboradora de programas de televisión acudió a la justicia ante las afirmaciones que se vertieron sobre su persona desde Sálvame, producido por La Fábrica de la Tele para Telecinco y que ha estado en antena durante 13 años.

La sentencia considera que declaraciones realizadas contra Bollo en ese espacio televisivo carecían de veracidad siendo totalmente injuriosas y denigrantes. El abogado Mario Bonacho, Socio Director de Averum Abogados, llevó la defensa en los tribunales obteniendo una indemnización de 160.000 euros como consecuencia de los daños generados. Las informaciones ofrecidas por el programa vulneraron el honor personal de Bollo al imputarle conductas tales como el robo de un Rolex, el destrozo de inmuebles en los que había vivido y otras revelaciones que “carecían de cualquier ápice de veracidad”, sostiene la demanda.