Este es el truco que triunfa en TikTok para guardar las bolsas de Mercadona

Si hay un inconveniente de las típicas bolsas de rafia de Mercadona y de otros supermercados es cómo guardarlas de forma correcta sin que ocupen mucho espacio. Y es que a diferencia de las bolsas de plástico, con múltiples trucos para almacenarlas, en el caso de las bolsas de rafia para la compra se antoja más complicado, al ser más rígidas y de mayor tamaño.

Al final tomamos la decisión más absurda y fácil, tirarlas dentro de un armario o del carro de la compra porque no tenemos tiempo para idear la fórmula de hacerlo bien. Así, nos encontramos con un sitio en la cocina donde están estas bolsas, una dentro de otra como una matrioska, todo ahí metido dentro presionado sin orden ni concierto, un caos.

Pero aunque parezca mentira, en TikTok, la red social de los trucos, bailes y comidas, hay un vídeo con un truco tan sencillo como increíble. El usuario David Rosillo muestra cómo doblar una bolsa de rafia de Mercadona a velocidad del rayo y convertirla en una especie de carterita con asas.

Rosillo lo hace muy rápido y en el final del vídeo no se aprecia bien cómo encajarlo, pero tras haber probado el método, efectivamente queda una doblez en la bolsa que sirve para meter la otra parte dentro y ‘cerrarla’. Asombroso.

En los comentarios se quejan de la rapidez y piden otro vídeo más lento: “Ole tú pero soy mallor y no me da tiempo de ase aslo mas despasito porfa”, “el último paso no está claro” o “yo tampoco lo veo lo que ace”. También hay agradecimientos: “Mae mia!” o “muy útil gracias”. Conviene ver siempre los comentarios para disipar las dudas de este truco de ingeniería casera, pero el hecho es que funciona.