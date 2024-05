Ripley: la serie de culto que está arrasando en Netflix

'Ripley' es la serie de culto que redefine el suspense y que está arrasando en Netflix. Basada en la novela policial de 1955 de Patricia Highsmith 'El talento de Mr. Ripley', esta miniserie de suspenso psicológico ha cautivado a la audiencia con su intriga y misterio.

La novelista Patricia Highsmith frente a su máquina de escribir. / P.I.

Quién es Tom Ripley

La serie fue creada, escrita y dirigida por Steven Zaillian, conocido por ser el creador de la sobresaliente serie 'The Night Of' y guionista de títulos como 'La lista de Schindler' o 'Gangs of New York'. La trama se desarrolla en la Nueva York de los años 60, donde Tom Ripley, un estafador poco exitoso interpretado magistralmente por Andrew Scott, es contratado por un hombre rico para convencer a su hijo pródigo de que regrese a casa desde Italia.

Junto a Scott, la serie cuenta con las actuaciones de Johnny Flynn como Dickie Greenleaf y Dakota Fanning como Marge Sherwood. 'Ripley' se distingue por ser filmada en blanco y negro, con un ritmo pausado y una ambición más artística que popular. Originalmente, la serie estaba programada para emitirse en el canal de televisión Showtime, pero en febrero de 2023 la serie se trasladó a Netflix. Finalmente, se estrenó el 4 de abril de 2024 y está arrasando en las audiencias.

Ripley; Andrew Scott en Netflix / Netflix

Una fotografía espectacular para una serie cocinada a fuego lento

La serie ha sido descrita como hipnótica y embaucadora, cocinada a fuego lento. Destaca la dedicación que pone Zaillian en reparar con su cámara en un sinfín de planos detalle, inicialmente en Nueva York y luego, acompañando a Tom Ripley, en Italia. La trama se desarrolla como una minuciosa descripción literaria a través de una fotografía espectacular.

Tom Ripley: el antihéroe favorito

El personaje de Tom Ripley ha sido adaptado varias veces en el cine. La primera adaptación fue 'Plein soleil'(1960), 'A pleno sol', una película francesa con un final radicalmente distinto a la novela y con Alain Delon como Ripley. La segunda adaptación fue 'El talento de Mr. Ripley'(1999), con un casting de lujo y más cercano a la novela original. La película de Anthony Minghella se ha convertido ya en todo un clásico.

Fotograma de 'El talento de MR. Ripley' / Netflix

La tercera adaptación y muy reciente ha sido en 2024, con la serie 'Ripley', con Andrew Scott como nuestro antihéroe favorito. La obra ha obtenido críticas muy positivas.

En 2005 se adaptó el segundo libro de la saga Ripley. La película es 'Ripley underground', dirigida por Roger Spottiswoode y protagonizada por Barry Pepper, Willem Dafoe y Tom Wilkinson. El tercer libro fue adaptado en dos ocasiones: 'El amigo americano'(1977) dirigida por Win Wenders y protagonizada por Dennis Hopper y Bruno Ganz, y 'El juego de Ripley'(2002) con John Malkovich como protagonista y con música de Ennio Morricone.

'Ripley' es una serie que querrás ver del tirón, toda seguida en un apasionante maratón. No te pierdas esta joya de Netflix. ¡Prepárate para la intriga!