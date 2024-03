La princesa de Gales, Kate Middleton, anuncia que sufre un cáncer

La princesa de Gales, Kate Middleton, padece cáncer. Lo ha confirmado ella misma en un vídeo publicado este viernes en las redes sociales, en el que también ha asegurado estar recibiendo un tratamiento con quimioterapia para combatirlo. “En enero me sometí a una operación abdominal en Londres y en aquel momento se pensó que mi enfermedad no estaba relacionada con el cáncer. La operación fue un éxito. Sin embargo, las pruebas realizadas tras la operación revelaron la presencia de cáncer. Por ello, mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva, y ahora estoy en las primeras fases de ese tratamiento”, ha asegurado.

La princesa ha reconocido que la noticia fue un “shock” y que ha necesitado tiempo para asimilar la situación, así como para hablar con sus tres hijos. Me ha llevado tiempo recuperarme de la cirugía y empezar mi tratamiento. Pero, sobre todo, nos ha llevado tiempo explicárselo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y para asegurarles que voy a estar bien. Como les he dicho, estoy bien y me hago más fuerte cada día centrándome en las cosas que me ayudarán a curarme, me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu”, ha añadido.

Kate ha agradecido el apoyo de su familia y en especial de su marido, el príncipe Guillermo. “Tener a Guillermo a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que me habéis mostrado muchos de vosotros. Significa mucho para los dos”, ha asegurado la princesa, quien ha pedido que se respete su intimidad a partir de ahora, sin poner fecha a un posible regreso. “Esperamos que entendáis que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras termino mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha aportado una gran alegría y espero volver cuando pueda, y lo estoy deseando, pero por ahora debo centrarme en recuperarme por completo”.

Fin a las especulaciones

El vídeo de Kate pone punto y final a las especulaciones sobre su estado de salud tras la operación abdominal a la que fue sometida el pasado 16 de enero. Dos meses en los que los errores de comunicación del palacio de Kensington, no habían hecho más que avivar los rumores. Unos rumores que fueron en aumento el pasado 10 de marzo, tras la publicación de la que fue la primera imagen oficial de la princesa y que resultó haber sido retocada por ella misma. El equipo de comunicación de los príncipes de Gales evitó publicar la fotografía original, lo cual contribuyó al aumento de las especulaciones.

La última aparición pública de la princesa se produjo el pasado fin de semana, cuando fue grabada a la salida de una tienda de comestibles cerca de su residencia en Windsor. Unas imágenes en las que aparecía sonriente, aunque algo más delgada de lo habitual, y que no ayudaron a contener los rumores en las redes sociales a pesar de que el vídeo desmentía las teorías más disparatadas sobre una posible muerte e incluso la sustitución por una doble.

Golpe a la monarquía

La noticia sobre el cáncer de la princesa se suma a la enfermedad del rey Carlos III, quien anunció a principios de febrero que también padece un cáncer y su voluntad de alejarse de los compromisos públicos para someterse al tratamiento. El monarca, sin embargo, optó por revelar su condición poco después de conocer la noticia, una posición muy distinta a la de la esposa de Guillermo, quien lo ha mantenido en secreto hasta ahora. La responsabilidad de cargar con el peso de la corona recaerá ahora sobre la reina Camila y sobre el propio Guillermo, quienes deberán hacer frente a unas bajas que han asestado un duro golpe a la familia real y han sumido al Reino Unido en la incertidumbre.