La OTAN alerta del aumento de "ataques híbridos" de Rusia contra países aliados

Los ataques híbridos de Rusia contra los países aliados --desde sabotajes hasta campañas de desinformación o interferencias cibernéticas-- se multiplican. La Alianza Atlántica ha lanzado este jueves la voz de alarma y ha advertido a Moscú de que sus "actividades malignas" no impedirán que la OTAN siga ayudando a Ucrania. "La OTAN está profundamente preocupada por la intensificación de la campaña de actividades híbridas rusas, incluso en territorio de la Alianza" pero "estas acciones no nos disuadirán en nuestro apoyo a Ucrania", ha dicho el secretario general, Jens Stoltenberg, en la red social X.

En un comunicado publicado por la organización euroatlántica, los países aliados reiteran la "profunda preocupación" por "recientes actividades malignas" en territorio aliados. Concretamente, denuncian la existencia de actividades estatales hostiles, algunas de las cuáles han desencadenado investigaciones y acusaciones, que afectan a Chequia, Estonia, Alemania, Letonia, Lituania, Polonia y el Reino Unido.

Estos incidentes, sostiene la OTAN, "son parte de una campaña cada vez más intensa de actividades que Rusia continúa llevando a cabo en toda la zona euroatlántica, incluso en territorio de la Alianza" y también a través de representantes. La batería de actividades "hostiles" identificadas incluye la desinformación, los sabotajes, actos de violencia, interferencias cibernéticas y electrónicas, campañas de desinformación y otras operaciones híbridas.

Amenaza para la seguridad

"Constituyen una amenaza para la seguridad aliada", alerta la OTAN en un comunicado en el que condena el comportamiento de Rusia. Según declaraciones del vicealmirante Didier Maleterre recogidas a mediados de abril por el diario The Guardian, la seguridad de cerca de 1.000 millones de personas en Europa y América del norte está actualmente amenazada por los intentos rusos de atacar las vulnerabilidades de la infraestructura submarina, incluidos parques eólicos, oleoductos y cables eléctricos.

"Actuaremos individual y colectivamente para abordar estas acciones y continuaremos coordinándonos estrechamente. Continuaremos aumentando nuestra resiliencia y aplicando y mejorando las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar e impugnar las acciones híbridas rusas y garantizaremos que la Alianza y los Aliados estén preparados para disuadir y defenderse contra acciones o ataques híbridos", aseguran los aliados. Los países aliados también advierten a Moscú que no disuadirán a los aliados de seguir apoyando a Ucrania.

Los intentos de Rusia por desestabilizar a los países de la antigua órbita soviética y a Occidente no son nuevos pero la situación cada vez preocupa más en el cuartel aliado en Bruselas y los mensajes catastrofistas de algunos dirigentes empiezan a copar titulares ante una guerra de Rusia en Ucrania que ha entrado en su tercer año. "No quiero asustar a nadie pero la guerra ya no es un concepto del pasado (...) Es real", decía el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, en marzo pasado en una entrevista.