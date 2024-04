El 'sincericidio' de Irene Montero en Tiktok: Cambio radical a tres meses de las europeas

Irene Montero vive una segunda vida política, tras su salida de la política institucional y los rifirrafes con Sumar, que supusieron incluso que Podemos se fuera al Grupo Mixto del Congreso.

Podría decirse que hay dos Irenes en cuanto a lo que su proyección pública se refiere. Esta semana en Marinaleda (Sevilla), junto a Diego Cañamero, pidiendo a Moreno que paralizara la venta de la finca pública El Humoso, y a Sánchez que rompa relaciones con Israel, se dejaba sentir la antigua Irene: "Por el androcentrismo imperante, para evitar ser la mujer de, ella siempre proyectó una imagen muy institucional, con una imagen muy dura, combativa, a la contra. Con un claro posicionamiento defensivo", cuenta la politóloga Verónica Fumanal.

El "sincericidio" político de Irene en las redes sociales

La nueva Irene, no obstante, lleva meses adoptando una nueva narrativa, más próxima al mundo influencer, contando un estilo de vida, "un sincericidio", en palabras de Fumanal. "Está trabajando en su comunicación el aspecto personal, el lado humano. Ahora que Pablo Iglesias ya no es líder político, puede profundizar en esos puntos", explica la experta en comunicación política.

Irene quiere que le echen las cartas del tarot

Gracias a la cuenta de Tiktok de la exministra de Igualdad, los españoles pueden saber hoy cuántos tatuajes tiene, que no soporta las aceitunas, que como muchas de su generación estaba entregada a Quimi, de la serie Compañeros, aunque fuera "una relación un poco tóxica", o que le encanta que suene Yo quiero bailar, de Sonia y Selena. Recomienda series como Fleabag o Paquita Salas, y confiesa que le encantaría que le echaran las cartas del tarot.

Para Pablo Simón, también politólogo y profesor en la Universidad Carlos III, "más allá de querer conectar con un público más joven, porque estos contenidos a veces son multiplataforma y puedes verlos en otras redes sociales de Montero, lo que prima es una estrategia low cost".

Simón considera que la candidata de Podemos a las elecciones europeas del 9 de junio "al perder la posición institucional, ya no tiene el foco, los medios no le dan seguimiento". Según Simón, este tipo de estrategias "no son algo novedoso, por eso a los políticos les encanta ir al programa de Bertín o El Hormiguero, o a un pódcast", apostilla. Ahí está la exitosa entrevista de Pedro Sánchez en La Pija y la Quinqui como un ejemplo paradigmático reciente.

Un descanso de Tiktok en plena crisis con Sumar

Irene Montero se abrió su cuenta en TikTok para tratar de conectar con el público joven en 2021. En 2023 dejó de publicar vídeos durante el período más duro de su desgaste político, cuando desde el proyecto de Yolanda Díaz se le impusiera a Podemos que Montero no fuera en la lista de las elecciones generales.

Después de que Podemos se independizara de Sumar, y abandonar su cargo al frente del Ministerio de Igualdad, Montero ha impulsado una nueva etapa en su carrera política para presentarse como candidata a eurodiputada.

También el tipo de vídeos, su imagen, o los contenidos han experimentado un cambio radical. Según Verónica Fumanal, "proyectar un estilo de vivir también es político. La gente está saturada del contenido político y esta comunicación más soft se percibe como más auténtica y no genera tanto rechazo".

Ambos analistas están de acuerdo en que en unas elecciones como las europeas, se busca conectar con un público menos politizado. Fumanal sostiene que en España en este momento el voto de izquierdas está muy reñido. "Además de captar a público más joven, quiere llegar a un votante menos politizado. Si generas simpatía, hay más probabilidad de que te voten", recalca Fumanal.