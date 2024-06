Susana Díaz responde a Espadas: "Hoy, hay quien firmaría los resultados de 2018 en Andalucía"

La exsecretaria general del PSOE andaluz Susana Díaz ha respondido este martes a su sucesor en el cargo, Juan Espadas, quien el día anterior declaró que nadie pidió dimisiones cuando en 2018 el PSOE logró menos porcentaje que el logrado en los comicios europeos: "Hoy, hay quien firmaría los resultados de 2018" porque esta formación ganaba, replica la socialista.

Espadas salió este lunes al paso de la petición de dimisión lanzada por algunas voces socialistas y se agarró al 32,2% de los votos logrados en las elecciones europeas en Andalucía, una cifra que, según explicó, cuando "fue menor" en los comicios de 2018, en las que estaba de secretaria general Susana Díaz "nadie pidió ninguna dimisión".

En declaraciones en Antena 3, Susana Díaz ha calificado de "muy doloroso" que el PSOE haya perdido las elecciones europeas en Andalucía, lo que supone la cuarta derrota de los socialistas en los cuatro últimos comicios celebrados -autonómicas, municipales, generales y europeas-.

"En las últimas horas se ha dicho que los comicios del 18 (autonómicas) y el 19 (europeas) fueron peores pero ganábamos. Y ganar siempre es mejor que perder", ha subrayado la también expresidenta de la Junta de Andalucía, quien ha ironizado sobre que ese concepto se estudiaba en la época en la que se emitía el programa Bario Sésamo.

La exsecretaria socialista ha recordado que dijo hace unas semanas que el PSOE andaluz tenía que "levantar cabeza" y que para ello debería "abrir las manos a más talento y a más gente", porque el resultado logrado finalmente en los comicios europeos "han sido muy duros".

Ha confiado en que estos resultados hagan que se sea "más generoso", que se cuente con gente "de todos los colores" y que el PSOE de Andalucía "levante cabeza" porque se trata de una situación "muy dolorosa".

Resultados adversos

En las elecciones celebradas el pasado domingo, el PP fue por primera vez el partido más votado en Andalucíaal conseguir el 37,86 % de los votos, mientras que el PSOE logró el 32,16%.

En opinión de Susana Díaz, la ley de amnistía que publica este martes el BOE no se entiende igual en Andalucía como podría entenderse en Cataluña pero ha añadido que no se puede situar el análisis "solo en esta ley" porque no ha sido el único elemento.