Abucheos a una procesión por ir rápido y sin música: ¿qué está pasando en la Semana Santa de Sevilla?

La Semana Santa de Sevilla no solo ha estado marcada este año por la lluvia, también por la controversia, tras los abucheos que recibió la cofradía del Misterio de la Presentación al Pueblo, de la Hermandad de San Benito, durante su recorrido por la calle Jesús de las Tres Caídas.

El hecho ha sido denunciado por varios cofrades en redes sociales, quienes lamentan la actitud de un sector del público que increpó a los nazarenos e incluso insultó a la cuadrilla de costaleros.

Sergio Morante, periodista de Canal Sur, ha sido uno de los más críticos con esta situación, calificándola de "vergonzosa" y asegurando que "estamos matando a la Semana Santa". En su cuenta de Twitter, Morante ha lamentado que "lo peor de esta Semana Santa desbordada no es la gente venida de fuera que no sabe qué se va a encontrar o cómo comportarse, son los propios incapaces de enseñar nuestros modos porque los desconocen. Ya no se habla de fe o devoción, sino de bandas y memes. Una pena".

El mismo Sergio denunciaba: “¿Cuando se ha visto que se abuchee a un titular? ¿Insultar con las peores palabras a una cuadrilla con el Señor presente? La frase más suave que se oyó: "3 horas aquí para que luego no hagan nada, hijos de p*"

Algunos usuarios de la red social también ha expresado su repulsa por los abucheos, afirmando que "frente al cariño y admiración de la gran mayoría, los abucheos de 4 insensatos".

La hermandad de San Benito ha agradecido a sus hermanos el "ejemplar comportamiento" durante la estación de penitencia y ha hecho un llamamiento a la cordura y el respeto.

Incidentes con la policía

Por otro lado, también se han producido incidentes con la Policía Local, a la que el mismo periodista ha acusado de "comportamiento chulesco" y de impedirles el paso a su casa.