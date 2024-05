Nathy Peluso y la banda cofrade Vera-Cruz de Los Palacios: una revolución musical con 'Grasa'

La música no conoce fronteras, y el nuevo álbum de Nathy Peluso, 'Grasa', es un testimonio vibrante de esta verdad. En una colaboración sin precedentes, la cantante argentina ha unido fuerzas con la Banda de Cornetas y Tambores Vera Cruz de Los Palacios, Sevilla, para crear una pieza musical que trasciende océanos y géneros.

El single 'Aprender a Amar' del álbum 'Grasa' incorpora un sample de la marcha 'Soleá' (La Soledad), llevando los sones tradicionales de Sevilla a las calles de Nueva York. Esta colaboración es un hito para la banda, que expresó su orgullo y privilegio por ser parte de este proyecto innovador.

Nathy Peluso promociona su álbum 'Grasa' en Nueva York / Nathy Peluso (X)

Entrevista con Alejandro Gómez Lavado, presidente de la Banda de Cornetas y Tambores Vera Cruz de Los Palacios

El Correo de Andalucía se ha puesto en contacto con Alejandro Gómez Lavado, presidente de la banda crucera, para conocer sus impresiones sobre esta colaboración que está arrasando en las listas internacionales de radio y en las diferentes plataformas de reproducción musical.

PREGUNTA: ¿Qué supone para la banda una colaboración internacional de tanto calado como la de Vera Cruz de Los Palacios con una artista internacional como Nathy Peluso?

RESPUESTA. Pues es una experiencia un poco extraña, pero ilusionante fuera de lo que estamos acostumbrados. Pero es verdaderamente emocionante. Nos subimos, como bien me comentabas, a un tren musical desde la humildad de una banda como es Vera Cruz de Los Palacios a un segmento de la industria musical donde los sonidos cofrades de las marchas de cornetas y tambores se mezclan con ritmos actuales para una nueva dimensión de canciones con un marcado mercado juvenil. Ver nuestro nombre junto al de esta estrella del rap y tras los pasos como el reciente de Saiko con Tres Caídas de Triana o la que tuvo C-Tangana en su día también con Rosario de Cádiz, es alucinante.

APRENDER A AMAR ya está out mi genteeee vayan a darle mucho amorrr y mucha grasa ❤️❤️💿🔪 https://t.co/F33HsgXQ9A pic.twitter.com/8PsJx3Vpev — Nathy Peluso (@NathyPeluso) May 16, 2024

Durante la conversación, Gómez Lavado manifiesta que para la formación palaciega "lógicamente no deja de ser un salto de calidad". "Vera Cruz de los Palacios es una gran banda reconocida por todo aquel que la ha escuchado en sus procesiones de Semana Santa, pero es verdad que todavía hay mucho público, que por coincidencia, no nos ha podido ver en directo, y quiera o no, por las redes encontrará el tema que hacemos con Nathy Peluso y damos por hecho que se meterá en los canales de la banda, o sea que nos da un boom en publicidad importante. Coincide además, que hemos sacado un nuevo trabajo discográfico con grandes compositores como Nicolás Turienzo, Fran Ortiz o Manuel Jesús Herrero, que actualmente quizás sean de los que más de moda están".

P. ¿Cómo os llega el contacto y cómo lo recibe la banda?

R. Al principio alucinamos, es toda una sorpresa y te dices: ¿Oye cómo es que un artista internacional de este calibre se fija en Vera Cruz de los Palacios? Desde el estudio de Alta Frecuencia, lo que antiguamente era Discos Pasarela, con quienes acabamos de grabar disco, nos comentan el tema y se interesan por un sample de ‘Soleá (La Soledad) que es uno de los cortes de nuestro disco. Entonces, como el estudio tiene los derechos y demás, pues son ellos los que se ponen en contacto con nosotros y nos dicen: ‘Mira, me han llamado del equipo de Nathy Peluso y quieren este trozo de tal marcha para meterla en una canción. ¿Qué os parece?’ Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar con ellos. Para nosotros supone una ilusión tremenda, un pelotazo para nuestra música.

P. ¿Cómo reaccionan los más jóvenes de la banda cuando les trasladas la noticia?

R. Al principio, cuando lo puse en el grupo de WhatsApp de la banda, como no los dejo hablar, solamente se mandan reacciones en plan broma. Lo que me ponían era caritas sonriendo, o me decían en privado: ¿Cómo? Tú estás flipado de la cabeza.(risas). ¡Pero qué me estás contando! La verdad estamos muy satisfechos por el interés que ha despertado y muy felices por los chavales, porque es un plus emocional para seguir viniendo a ensayar cada jornada. En nombre de esta familia ‘crucera’ de Los Palacios, agradecer también a El Correo de Andalucía que nos haya querido entrevistar para dar a conocer nuestra colaboración musical con Nathy Peluso e invitar a los lectores a que escuchen a nuestra banda que tiene ya una importante trayectoria en las procesiones de Semana Santa.

Grasa: quince visuales de un álbum que rompe registros, se grabó en sólo tres días

El álbum 'Grasa' se presentó el 24 de mayo y ha sido recibido con entusiasmo tanto por los fans como por la crítica. El medio británico The Guardian le ha otorgado 4 de 5 estrellas, destacando la vitalidad y ambición de Peluso. Además, 'La Presa', otro tema del álbum, rinde homenaje a la música clásica de salsa con la participación de El Gran Combo de Puerto Rico, añadiendo aún más riqueza y diversidad al proyecto.

Nathy Peluso compartió en sus redes sociales que las 15 visuales del álbum se grabaron en tan solo 3 días, con un equipo comprometido y una energía que, según sus palabras, venía del centro de la tierra. La artista también reveló que todos sus castings fueron improvisados, añadiendo un toque de autenticidad e intensidad a la producción visual.

Con 'Grasa', Peluso continúa su evolución artística, explorando nuevas alturas y emociones. En palabras de la propia artista para El País, nunca había hecho nada al nivel de 'Grasa', y su crecimiento es evidente en cada pista del álbum.

Para los fans de Nathy Peluso y los amantes de la música en general, 'Grasa' es más que un álbum; es una experiencia sensorial que conecta culturas, emociones y sonidos en una celebración de la música sin barreras. ¡Grasa para siempre!