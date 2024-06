Procesión extraordinaria de la Vera Cruz en Tomares con La Sentencia de Jerez y Virgen de los Reyes

Tomares se prepara para vivir un evento histórico este sábado, 8 de junio. La salida extraordinaria del Santísimo Cristo de la Vera Cruz recorrerá las calles del municipio con motivo del 450 Aniversario de la fundación de la Hermandad Sacramental. Esta estampa histórica quedará para el recuerdo de vecinos y devotos que tendrán la oportunidad de volver a ver al crucificado en su paso y reencontrarse con su cristo por las calles del municipio y con los sones jerezanos de La Sentencia y los sevillanos de Virgen de los Reyes.

Homenaje a los costaleros de Tomares

Para esta excepcional salida, el viernes, 7 de junio, el Cristo de la Vera Cruz será subido a su paso, a las 22:00 horas, en la Parroquia de Belén. Este solemne acto estará acompañado por las bellas voces blancas de la Escolanía de Tomares.

Los actos seguirán el sábado, 8 de junio, por la mañana, a las 12:00 horas, con la Solemne Función Extraordinaria en la parroquia . Una misa cantada a cargo de la Coral Polifónica de Tomares. A las 13:30 horas, se inaugurará la Plaza Hermanos Costaleros situada en la calle Navarro Caro, junto al ya citado templo parroquial y la Plazuela Virgen del Rocío, frente al Callejón de la Chipi, Callejón Bichuelas y Callejón Murillo. Como broche se hará entrega de una camiseta simbólica con los escudos del Ayuntamiento de Tomares y de la Hermandad, a los 150 Hermanos costaleros que integran el colectivo.

Cristo de la Vera Cruz en la salida desde la iglesia de Belén de Tomares / Ayuntamiento

Horario y recorrido de la extraordinaria de la Vera Cruz de Tomares

El Cristo de la Vera Cruz asomará por la puerta de la iglesia a las 20:00 horas (salida del cortejo a las 19:45 horas). Acompañarán al Señor en este día tan importante para la historia del municipio, el alcalde de Tomares, José María Soriano, el Hermano Mayor de la Sacramental, Joaquín Manzano Vega, la Hermana Mayor de la Hermandad del Rocío, Paqui de la Torre de los Reyes, el párroco Fernando Emilio Borrego Ojeda, la Corporación Municipal, vecinos y devotos.

Salida Extraordina 450 Aniversario Fundacional de la Sacramental de Tomares / El Correo

Además, la procesión contará con la participación de dos de las mejores formaciones musicales en el estilo de agrupación musical: la Agrupación Musical La Sentencia de Jerez de la Frontera (Cádiz), de 20 a 23 horas, formación musical que tradicionalmente acompaña al Cristo de la Vera Cruz cada Jueves Santo, y la Agrupación Musical Virgen de los Reyes de Sevilla, de 23 a 0:02 horas.

La Sentencia de Jerez, que en Sevilla podemos ver acompañando al misterio de Torreblanca, está en un momento dulce de su historia. Por su parte, a Virgen de los Reyes, la gran banda del momento, la veremos próximamente en la Magna de Alcosa acompañando, como el Sábado de Pasión, a la Hermandad del Divino Perdón.

Manolo Ruiz

El recorrido comenzará a las 20 horas de la Parroquia de Nuestra Señora de Belén (c/ Navarro Caro), Plaza de la Constitución, Avda. Blas Infante, Plaza Manuel Bizcocho Fuertes, C/ de la Fuente, Ayuntamiento de Tomares, C/ Carlos Cano, C/ Ramón y Cajal, C/ Maestra Antonia Caracuel, C/ Clara Campoamor, C/ La Cruz del Camino Viejo, C/ Clara Campoamor, Cuatro Esquinas, C/ Francisco Casero, Colón, C/ Cristo de la Vera Cruz, C/ Fernando Reina Campomanes, C/ San Sebastián y recogida en la Parroquia de Nuestra Señora de Belén (C/ Navarro Caro),en torno a las 2:00 horas de la madrugada.

Los mejores lugares para ver la extraordinaria de Tomares

Lugares destacados: salida desde la Parroquia de Nuestra Señora de Belén (c/ Navarro Caro), Plaza de la Constitución, Ayuntamiento de Tomares, La Cruz del Camino Viejo, Colón, Cristo de la Vera Cruz, San Sebastián y la entrada en la Parroquia de Nuestra Señora de Belén. Sin duda, será un día para el recuerdo en Tomares.