Del Nido Benavente: "El nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán lo construiré yo"

Los primeros puntos de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Sevilla FC han tenido la réplica principal de José María del Nido Benavente y del accionista Agustín Martínez Becerra.

El primero, informe del Consejo de Administración sobre el efecto que supone, con relación al presupuesto informado en la Junta General celebrada el 4 de diciembre de 2023, la no continuación del primer equipo de las competiciones europeas, la resolución del contrato del técnico del primer equipo, D. Diego Martín Alonso Lopez (y sus ayudantes), y la contratación como nuevo técnico para el primer equipo de D. Enrique Sánchez Flores (y sus ayudantes), no ha tenido lugar a réplica y Del Nido Carrasco, presidente de la entidad, ha aclarado los efectos que producen.

Del Nido Carrasco: "El efecto que supone la eliminación de las competiciones europeas es de 22.5M de euros". "La resolución del contrato de Diego Alonso y la contratación de Quique ha supuesto un incremento presupuestario de 4,552,550 euros".

El segundo de los puntos de la Junta General Extraordinaria de Accionistas versa sobre la impartición de instrucciones al Consejo de Administración en el siguiente sentido: urgente elaboración de un nuevo presupuesto para la temporada 2023-2024 y comunicación del mismo a la Liga de Fútbol Profesional y demás entidades, según proceda.

El presidente sevillista, aclara que la mesa no permitirá el voto de su padre en el segundo punto, acogiéndose al artículo 7 del Código Civil.

Primera réplica de Del Nido Benavente

En el turno de réplica, José María del Nido Benavente, al que le han negado el voto, ha contestado al Consejo de Administración: "Llevo 46.865 acciones, 1.477 más que todos los presentes en su cartulina. Le estoy impartiendo instrucciones para que elabore un nuevo presupuesto. Veo necesario celebrar una Junta para conocer a qué nivel de endeudamiento de la entidad de la que soy el máximo accionista, con desviación de 27 millones de euros en el presupuesto".

José Manuel García-Quilez, abogado de Del Nido Benavente, intuye que "tras ver lo que acaban de hacer ustedes en el punto segundo, lo van a repetir en el resto de la Junta. Sepan que contraviene los puntos 292 y 293 del Código Penal, por lo que realizamos expresa reserva de acciones".

También advirtió el expresidente a su hijo: “Me hago acopio de lo que me dice un juzgado de lo mercantil. Yo imparto instrucciones para que elabore un nuevo presupuesto y lo comunique a la LFP, con las desviaciones presupuestarias de la salida de competiciones europeas y destitución de Diego Alonso y nombramiento de Quique Flores”.

Tras la votación, el segundo punto ha sido rechazado con un 64.13% de los votos en contra.

El dardo de Del Nido Benavente a Víctor Orta Respecto a Víctor Orta, director deportivo del club que trajo a Diego Alonso, le recrimina el nivel de los jugadores llegados: “Por cierto, podría firmar algún futbolista que jugar al fútbol”

Sobre el tercer punto, impartición de instrucciones al Consejo de Administración en el siguiente sentido: prohibición dirigida al Consejo de Administración y a sus Consejeros Delegados para suscribir cualquier operación financiera así como cualquier solicitud o préstamo, crédito, financiación o emisión de deuda, por importe superior a un millón de euros (1.000.000.-€), sin autorización, para cada caso, de la Junta General de Accionistas.

Del Nido Carrasco, ha comentado al respecto del crédito de 108 millones de euros que es positivo para el club. "La mayor operación financiera para las necesidades de un club de fútbol que se ha firmado jamás".

Su padre, le recordaba que: "Recuerda que eres hijo y también eres padre, y que según eres, así serán tus hijos, porque la vida siempre te pasa factura. La financiación supone hipotecar la economía del club de manera grave. La depreciación financiera desde 2019 supera los 300 millones de euros. Como no se me diga el destino de estos 108 millones de crédito, mañana convoco una nueva Junta Extraordinaria".

Agustín Martínez Becerra, accionista, también ha revalado una anécdota con del Nido Carrasco: “Venía usted a mi despacho a contarme todas las tropelías que hacía Pepe Castro cuando era presidente. Qué pena ser ahora usted quien las comete”.

De nuevo, excluido el expresidente de la votación, el tercer punto ha sido rechazado con el 70,37% de los votos en contra.

Proyecto del nuevo estadio

El punto 4, que alude a la impartición de instrucciones al Consejo de Administración en el sentido siguiente: Prohibición expresa dirigida al Consejo de Administración y a sus Consejeros Delegados para que continúen efectuando cualquier tipo de gestión y, en particular, asuman ningún tipo de obligación a cargo del Sevilla Fútbol Club, S.A.D. sobre la futura remodelación, ejecución de cualesquiera obras y/o derribo del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán - activo esencial de la Entidad de acuerdo con el artículo 18 bis de los Estatutos Sociales-, así como la construcción de un nuevo Estadio en el que el Sevilla Fútbol Club, S.A.D. desarrolle la actividad que constituye el primer punto del objeto social de la Entidad, de acuerdo con el artículo 4º de los referidos Estatutos Sociales, que es la práctica de la modalidad deportiva de fútbol participando en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional y de ámbito tanto estatal como internacional.

Lo más noticiable fue la réplica de Del Nido Benavente: "Recuerdo que este punto ya se ha votado, no impidiéndose el derecho de voto a ninguna de las acciones. La mayoría del capital social está en contra de que este Consejo remodele el estadio. El nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán lo construiré yo y tendrá más de 70.000 localidades. Más feo no puede ser el que quiere proyectar el Consejo, repito, en contra del mandato de la Junta".

También, Agustín Martínez se pronunció: "Sufro tremendo desasosiego con su comportamiento, presidente. Que traiga las respuestas escritas, no participe ni contribuya en informar a los accionistas. Siguiendo la estela del anterior presidente, se limita en leer lo que alguien le escribe. Me profunde tremendo desasosiego que la dirección de una entidad esté en manos de abogados y psicólogos, y eso es escandaloso. Tremendo desasosiego que encima usted amenace, después de pedir un crédito de 108 millones".

Tampoco pudo votar el expresidente en este punto y salió rechazado con el 70,31% de los votos.

Sueldos del consejo, ratificación Sevillistas de Nervión, S.A., y cese de todos los miembros del Consejo de Administración

El quinto punto de la junta, meramente informativo versa sobre: Informe del Consejo de Administración sobre la retribución en dinero y en especie que ha percibido cada miembro del Consejo de Administración, en los tres últimos ejercicios sociales, así como sobre el pago a los mismos de cualesquiera abonos y/o reembolsos derivados de los gastos suplidos como consecuencia de su asistencia a reuniones y demás tareas relacionadas con el desempeño de su cargo, tales como desplazamiento, alojamiento, manutención y gastos de representación.

Del Nido Carrasco ha repasado los sueldos del consejo: 600.000 euros para el presidente, 450.000 para los dos vicepresidentes y 50.000 para el resto de los consejeros.

Sobre el sexto, Ratificación del nombramiento de la entidad Sevillistas de Nervión, S.A. como miembro del Consejo de Administración, de acuerdo con el artículo 244 de la Ley de Sociedades de Capital, lo más destacable fue la intervención de Del Nido Benavente.

Le digo al presidente que, el mismo respeto que está pidiendo a los intervinientes lo tenga él. A mí, que te he hecho sevillista, no me puedes llamar antisevillista. Si hubiera sido del Indautxu, serías del Indautxu. Más de 30 años te he estado pagando el carnet. No llames maruja a uno de los principales accionistas del Sevilla FC. El mismo respeto que pides para los accionistas te lo pido a ti", esgrimió.

Al proceder a votar, se aprobó con el 64,08% de los votos.

se prosiguió con el séptimo punto: Cese de todos los miembros del Consejo de Administración. Alternativamente, para el supuesto por el que no participen en la votación las acciones que formaron parte de la agrupación realizada para el ejercicio del derecho de representación proporcional en la Junta General celebrada el 10 de diciembre de 2018, cese de los miembros del Consejo de Administración designados por el sistema de representación proporcional (D. José María del Nido Carrasco, Nervión Grande, S.L. y D. Enrique de la Cerda Cisneros). El presidente vuelve a dejar claro que las acciones agrupadas no pueden votar.

José María del Nido Benavente ha advertido al consejo de administración del Sevilla FC de que incurriría en "desobediencia a la autoridad judicial" si, como ha anunciado José Castro Carmona, alinea su voto con el de del Nido Carrasco en la próxima junta general de accionistas.

Del Nido Benavente se basa en un "auto ejecutivo con fecha 12 de diciembre de 2022" que "prohíbe la alineación de voto en cualquier acuerdo que afecte a cualquier órgano del Sevilla FC ni suplantar el deseo de voto de Del Nido Carrasco".

El expresidente, en cada uno de ellos, ha exigido que conste en acta que si pudiera votar su voto sería que sí. Sin los votos de Del Nido Benavente, la votación ha sido no con una media entre todos de 63,5%, quedando rechazado el cese de los consejeros.

El punto octavo de la Junta no se llevó a cabo debido a que no hubo ningún cese.

Dal Auditores, S.L, remuneración de los consejeros, y marcador AIRIS

El noveno punto, también votado en contra con el 58,38% de los votos, y en el que tampoco pudo participar el expresidente, fue el nombramiento de Dal Auditores, S.L. como auditor de cuentas del Sevilla Fútbol Club, S.A.D.

Primero, habló Quílez: "Cabe perfectamente que la Junta vuelva a votar sobre la designación de auditores para este ejercicios y los siguientes. Negamos que la firma Dal Auditores carezca de experiencia para ejercer el cargo de auditor del Sevilla Fútbol Club".

José María del Nido Benavente también se pronunció: "Advierto al consejo, y uniré al acta, porque lo he solicitado formalmente, que la ley de sociedades de capital dice que la competencia para la designación de auditores corresponde a la Junta. Espero que no se nos prive de designar a los auditores también".

El décimo punto alude a: Propuesta y, en su caso, modificación del artículo 30º de los Estatutos Sociales relativo a la remuneración de los consejeros, para añadir un nuevo párrafo a su contenido, especificando que la remuneración de los consejeros consistirá en una parte fija y en una parte variable, vinculándose está última a la consecución de los objetivos deportivos y económicos que se expresan en el texto de la modificación propuesta junto a su justificación.

José María del Nido Benavente, intervino por última vez respondiendo a este tema: "Yo habría votado a favor de la eliminación, por incompetentes, de la retribución del Consejo de Administración. Una mala gestión del Consejo es la que ha llevado a este deterioro financiero y a esta deuda galopante que no sé quien la va a solventar".

También, Diego Espinosa, otro accionista del club, quiso dirigirse a Del Nido Carrasco y recordarle por qué es presidente del Sevilla: "Gracias a tu padre estás en el sitio que te corresponde. Ser presidente y consejero del Sevilla es tanto honor que no es necesario cobrar. Cada uno debe ganarse el dinero en su trabajo particular".

Nuevamente, rechazado el décimo punto.

El último punto del orden del día, fue informativo, sin dar pie a votación: Información sobre cambio de criterio en relación con el marcador AIRIS.

Con la información al respecto sobre AIRIS de José María del Nido Carrasco, concluyó la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Sevilla FC: "Se manifestó a AIRIS si tenían intención de pagar por el hecho de pagar por tener el nombre en el marcador. Nos dijeron que no, no lo consideraron publicidad, sino inclusión del nombre del fabricante".