Erik Lamela: "Salir campeones de Europa fue lo que hizo que el Sevilla se metiera en mi corazón"

Erik Lamela pone fin a su andadura como jugador del Sevilla Fútbol Club. El extremo argentino, que llegó procedente del Tottenham Hotspur en el marco de la operación de salida de Bryan Gil por 25 millones al club londinense.

Continuas lesiones, como la grave sufrida en el hombro que lo apartó cuatro meses de los terrenos de juego, le han impedido mostrar toda la calidad que tiene en sus botas.

Los números de Lamela en el Sevilla

Su primer curso en Nervión lo salvó con cinco goles y dos asistencias en los 24 partidos que disputó entre Liga y Champions League.

Mejoró su participación la campaña pasada jugando 49 partidos en los que anotó nueve goles.

Erik Lamela celebra el gol decisivo en la vuelta de las semifinales de Europa League en el Ramón Sánchez-Pizjuán entre Sevilla FC y Juventus. / Europa Press

Héroe en el camino a Budapest

Precisamente, uno de aquellos tantos a las órdenes de José Luis Mendilibar, fue el que le facturó en semifinales a la Juventus de cabeza a pase de Bryan Gil.

Su gol en la prórroga fue el que sirvió para obrar el milagro de Budapest el 31 de mayo de 2023, tras conseguir el Sevilla Fútbol Club su séptima Europa League al derrotar a la Roma de José Mourinho en la tanda de penaltis.

"Lo soñé ayer y se dio, es una noche que voy a recordar siempre", añadía Lamela tras jugar con la Juventus.

En esta reciente temporada, tan sólo ha jugado 19 partidos con dos goles y una asistencia.

Sin saberlo, frente al Granada, el bonaerense nacido en la localidad de Carapachay, disputaría su último partido con la elástica sevillista. Lamela caería lesionado por un esguince leve del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

Mensajes de compañeros

Suso fue el primero de los compañeros en despedirse de Lamela: "Desearte lo mejor, que a los dos nos han pasado miles de cosas en los mismos momentos y lo hemos pasado muy mal, pero los buenos ganan a los malos. Eres un cañón y eres un jugador que le gustaría tener a cualquier entrenador y compañero".

Joan Jordán: "Un placer haber jugado contigo, me ha dado orgullo conocerte en este último tramo que hemos trabajado junto, mucho más cerca. Eres un gran tipo, un gran profesional".

Nyland: "Triste de que te vayas porque tenemos una gran relación desde que llegaste. Nuestras familias han conectado muy bien, somos amigos y será difícil verte marchar".

Acuña: "Agradecer tu compañía, por lo que hemos disfrutado este tiempo dentro y fuera de la cancha con familia y amigos, y que donde vayas sea de la mejor manera posible".

Alejo Véliz: "Te deseo lo mejor en la nueva etapa que se venga y agradecerte por todo este tiempo, que fue corto, pero me ayudaste mucho a mí tanto en lo profesional como en lo humano. Gracias por tu amistad".

Lucas Ocampos: "Qué decirte todos estos años juntos, por todo lo que vivimos dentro y fuera de la cancha, esas noches de risas, de comidas, de charlas, de mates, años increíbles donde pudimos rematar con un trofeo juntos y nos quedará para siempre Budapest".

Jesús Navas: "Un saludo, desearte todo lo mejor, como compañero hemos jugado muy bien juntos y mucha suerte para lo que te viene".

Kike Salas, Alberto Flores, Loïc Badé, Gudelj, Dmitrovic, también se sumaron a la despedida de 'Coco' Lamela.

Despedida de Erik Lamela del Sevilla Fútbol Club / Álex Mérida

Del Nido Carrasco sobre Lamela

"Siempre digo que hay dos tipos de persona, los que escriben la historia y los que pasan por ella. Erik la ha escrito, marcó un gol muy importante que nos clasificó a nuestra séptima final de la Europa League. Te merecías ese gol por lo mucho y bueno que le has dado al Sevilla. Eres un fiel reflejo del nunca rendirse, es la mejor manera de definirte."

"Igual de importante es que hablen igual de bien de ti como persona, una gran persona y eres un gran profesional. Te deseamos toda la suerte del mundo".

Las palabras de Lamela en su adiós

"Me emocionó mucho el vídeo, agradezco mucho a todos los que vinieron a verme hoy. Como todas las despedidas es un poco triste, quizá en un momento que un jugador nunca espera, pero entiendo como gran profesional que esta clase de momentos llegan y los ciclos se terminan".

"Es importante expresar lo que siento por el club, Me hicieron sentir como en mi casa desde que llegué, por eso quiero agradecer a toda la gente que trabaja en el club, que detrás de lo que se ve hay mucho trabajo diario, y soy una persona agradecida y me acuerdo de lavandería, cocineros, readaptadores, a todos, Monchi que me trajo acá, cuerpo técnico...".

"Pasé tres años maravillosos y me llevo miles de recuerdos y momentos vividos. El año pasado cuando salimos campeones de Europa fue lo que hizo que el Sevilla se metiera de lleno en mi corazón. Soy feliz de haber podido devolver un poquito de lo que el club me brindó".

Rueda de preguntas

Qué significa el Sevilla

"Mucho, cuando elijo un club voy de lleno, intento dar el máximo y quedarme el tiempo que sea necesario. Acá pasó eso y entiendo que el equipo esté en una etapa de reconstrucción y estoy seguro que el año próximo y el que viene lo va a hacer. Salí campeón de Europa, con eso te lo digo todo".

Un año complicado

"Viví el día a día en el club. Este año fue irregular en todos los sentidos, tuve lesiones que no ayudaron a dar mi mejor nivel. Era lo único que era consciente que tenía que hacer, luego hay cosas que suceden y uno no las puede cambiar. Ahora entiendo yo mismo que es hora de cerrar un ciclo maravilloso acá, quizá pudimos haber ganado la Supercopa de Europa, que es una espinita, pero se luchó".

"Peor momento son las lesiones, que no puedo ayudar al equipo y me generan impotencia. Esta última fue fea porque tenía en mente jugar más, no estaba preparado para dejar al Sevilla ese día".

Sobre las lesiones y su irregularidad

"Como todo jugador y es parte del deporte. Es frustrante para mí y para todos los jugadores que se lesionan. Creo que lo más importante es dar el máximo incluso en los malos momentos y siempre intento dar el máximo por respeto a mí, a mi familia y al club, que cuando lo elige, lo hace de verdad".

Futuro de Lamela y del Sevilla

"El Sevilla tiene un punto a favor, que es su gente, que hace que en los momentos de dificultad no se dé por vencido, y cuando falte poquito para hacer gloria, ahí están para ayudar".

"Mi futuro no lo tengo pensado todavía, quiero decidir bien y mientras tanto a entrenarme en las vacaciones".

Regreso a River Plate

"Sinceramente no quiero crear falsas expectativas. Estoy en un momento donde sólo pienso en recuperarme de esta lesión, tengo todas las vacaciones para recuperarme. El club que me quiera tendrá que contactarme. No lo tengo decidido".

Erik Lamela abandona el conjunto blanquirrojo tras tres temporadas en las que ha disputado 92 partidos con 16 goles y 7 asistencias.