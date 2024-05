Del Nido Benavente: "En menos de 48 horas, los cuatro béticos mandando ahora mismo están en la calle"

Las protestas de Biris Norte contra la actual directiva del Sevilla Fútbol Club en la previa del último encuentro liguero frente al FC Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán, alentaron a que Del Nido Benavente comunicara a través de sus redes sociales que este martes respondería por sus canales de Twitch y YouTube a todos los sevillistas.

Una manifestación multitudinaria en la destacaban los dos lemas que rezaban en las pancartas: "Ausencia de lo que nos representa", y "Sevillismo en pie de Guerra".

Por qué quiso Del Nido Benavente responder al sevillismo

Aclaraba el expresidente del club blanquirrojo que los sevillistas que quisieran hacerle una pregunta, podrían hacerlo a través de los chats de Twitch o YouTube durante la emisión de este martes, así como horas antes formularle su pregunta a través de su página web.

Del Nido Benavente se ha abierto a este modo de responder a su afición porque según manifiesta, "los sevillistas necesitan transparencia y sinceridad acerca de la situación de su club y de aquellos que componemos la mayoría de las acciones", así como quiere detallar de primera mano en qué punto se encuentra la entidad "tras el secuestro de los okupas y su negatividad a dimitir tras volatilizar la economía del club".

Afirmaba también el lunes que recibió más de 200 preguntas en menos de 9 horas a través del formulario habilitado en su web.

Comenzó Del Nido Benavente el directo repasando los puntos claves de la entidad.

"La situación es difícil, no lo tengo que decir. Tenemos a una masa social dentro y fuera del estadio que no confía en este consejo y que quiere que sean personas capaces las que pasen a dirigir la entidad".

"Desde el punto de vista deportivo es la peor temporada en 24 años, y en lo económico, si los números no se arreglan antes del 30 de junio, las pérdidas pueden rondar los 70-80 millones de euros, salvo que haya ventas de jugadores a los que tendremos que malvender".

¿Por qué firmó ese pacto, actual causante de esta situación?

"Quisimos hacer un pacto de Troya, Firmando un pacto con las familias, Castro, Carrión y Alés, para evitar que el Sevilla pasara a manos extranjeras".

"Doy el pacto por roto porque una vez firmado, se celebra un consejo de administración y se suben en él Pepe Castro y Del Nido Carrasco un 30% el salario, y acuerdan subir el sueldo a Carolina Alés y Francisco Guijarro hijo. Hizo que entendiéramos que no era lo acordado y dimos por resuelto el pacto".

Quién judicializó primero el club

"La primera resolución que se produce es tras un pleito que plantea Pepe Castro para privarme del derecho al voto con el pacto en rigor hasta 2027. Un juez de lo mercantil me privó del derecho a voto y en un auto desolador para los actuales okupas revocó la decisión, me devolvió derecho al voto, reconoció que se había extralimitado en sus funciones y que no se puede privar a un accionista de su derecho al voto".

jr ccumplirpaclto y por eso llegítimoUna vez le revoco los poderes a mi hijo, les dice Enrique de la Cerda y Miguel ängel, se busca una salida. Le ofrecí yuna salida digna y se la vuelvo a ofrecer, no sólo por él, por el Sevilla, para salvar a la entidad del atolladero en la que se encuentra

Todos los pleitos terminados con sentencia, los dos, los hemos ganado. las acciones agrupadas tienen derecho de voto para cesar al consejo de admin. no lo digo yo, los jueces. Ellos ocurren esas resoluciones judiciales. cuando la sección quinta resuelva, aunque puede ser recurrida ante el tribunal supremo, als normas dicen que se admiten 1 de 1000 recursos.

3-4 meses de la secicón quinta si es favorable, la mayoría del capital socuial, que es la que aglutinamos, echará a los actuales okupas del consejo de administración.

"Hay que ser sensato, sincero y objetivo. Quien vendría a gestionar es Del Nido Benavente y su equipo, no el mago Merlín. Acompañado de empresarios capacitados para sanear la entidad en el menor tiempo posible. "Sin saber la verdadera situación económica, me equivocaría y faltaría a la entidad, pero adoptaremos todas las necesarias para sanear, estructurar y lanzar a la entidad a éxitos deportivos, un resultado que ha durado más de 20 años".

Esperando estoy con las carnes abiertas para ver lo que hacen con fieles de Nervión, segundo acto importante, un acto en el que nos reunimos sevillistas con más de 25 años de carnet

No he visto nunca el RSP en que al unísono, para no ser excesivamente interpretativo el 90%, se volviera para el palcto de autoridades, una con nombre y otra con calificativos, repudio insultos, gritarle directiva dimisión.

No dimiten por poder y dinero. El actual consejo de admin y elenco de asesores directos, psicólogo, director deportivo, cuestan al club más de 3 millones de euros larguitos. Cómo van a dimitir si hay quienes no tienen ingresos de ningún tipo.

Eliminar sueldos al Consejo

Antes que se modificaran los estatutos del club, propuse que el Consejo tiene que ser profesional porque es la única forma legal de exigirle. Pero si dedican más del 90% al Sevilla tienen que tener una parte del salario fija, y otra variable.

Los empresarios que vienen conmigo en el Consejo de Administración, entre los 4 más significativos, atesoran más de 100 años de antiguedad en el carnet. Tienen su vida resuelta, dirigen empresas pioneras y quieren hacer el Sevilla más grande que puedan, si es posible, el más grande de la historia.

No sé qué pueden hacer los aficionados, sin insultos pero con presión, siempre es buena, pero hacerle ver que no tienen el apoyo ni de afición ni de socios ni de accionistas, para que sepan que no tienen el calor de nadie y están contra la voluntad popular

Su visión del mercado de fichajes

"He escuchado decir que quieren una revolución como la 12/13 para empezar como la 13/14, y les digo que ojalá. La revolución de ese año dejó más de 100 millones en el club, y vinieron Bacca, Gameiro, Iborra, Vitolo, Parejo y un entrenador que no cosniguió ningún éxito que se llama Unai Emery (irónicamente). Si no es el perfil, jugador y entrenador que van a dar ese rendimiento, saco a hombros al que haga falta,pero barrunto que la situación económica del SFC con un préstamo de 120 millones, otro que se va a pedir, y una plantilla en la que hay algunos que valen dinero, pero veo imposible que eso se pueda conseguir".

Ausencia de publicidad esta temporada

"Ha salido hace días un anuncio de la empresa turca de aviación, Turkish Airlines, y ese anuncio lo hace Mourinho. Y si se fijan, el partido que está viendo Mourinho es un Sevilla-Borussia. ¿El Sevilla es el único equipo de Champions que no tiene sponsor? Me tiraría por el palco vip, salgo corriendo".

Dirección Deportiva

A Víctor Orta le pido "que firme un futbolista que juegue, es la única petición que le hago. Que sea titular, no que juegue ratitos. Que acierte en el 80% de ellas".

Alberto Cordero, mano derecha de Orta

"No quiero personalizar en nadie, no es bueno para la persona, para mí ni para el Sevilla Fútbol Club, pero en menos de 48 horas después de entrar, los cuatro béticos que hay mandando ahora mismo están en la calle. Si tienen contrato en vigor, en la calle, y si no tienen, también. Dos días me doy".

Reconoce la mejora en cantera

"La cantera ha mejorado muy mucho respecto a ambos precedentes, y eso es lo que hay que buscar, y creo que se puede mejorar mucho, pero ha mejorado ya este año y hay que aplaudirlo y reconocerlo. Muchos equipos han cumplido sus metas".

"Ojalá Ramos y Navas terminaran sus carreras en el Sevilla Fútbol Club y los pudiéramos disfrutar luego en la entidad".

Monchi y su concepción de proyecto deportivo

"Monchi con un buen presidente sería el tándem perfecto para dirigir al Sevilla Fútbol Club. No le echo las culpas a Monchi como hacen los actuales".

Si Monchi me trae para firmar a Messi por 150 millones y 20 netos, le digo que no. Si se permitió fichar a jugadores sin tener para pagarlos, la culpa es de los consejeros delegados en todo caso".

"Si yo cogiera el club en 48 horas, en otras 48 tendría firmado a un entrenador, joven, con ambición y que haya entrenado en Europa con un proyecto trazado a tres años vista".

El club dirigido por un psicólogo y un abogado

"A mí no me cabe la menor duda que manda más un psicólogo y un abogado que el actual presidente. Le haría la pregunta al director general que se acaba de ir (José María Cruz)".

"No pueden hacer un campo nuevo porque afecta a un bien esencial. Los estatutos dicen que cuando una decisión de la entidad afecta a un bien de la entidad, tiene que aprobarlo la Junta General. Y a los que aglutinamos el 55% no vamos a permitir que los nefastos estos hagan el proyecto. Se hará sí o sí, pero cuando podamos".