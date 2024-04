Con la Feria de Abril vuelve la #Papagorda: ¿es legal grabar a alguien borracho?

En redes sociales el hashtag #PapaGorda23 acumula cientos de vídeos y fotografías de sevillanos y forasteros que se pasaron con el rebujito en la Feria de 2023. Toreros de lo inimaginable, siestas en sitios imposibles o caminatas donde la gravedad se nota más que de costumbre, todo es válido para causar la mofa de los usuarios a costa de las borracheras de los demás. Hace años que esta etiqueta se viraliza durante la semana de Feria y muchos sevillanos están ya esperando a una nueva edición de #PapaGorda24.

Pese a que en un primer momento pueden causar la risa de quienes ven las imágenes, estos vídeos pueden tener implicaciones legales. La Constitución española garantiza el "derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen" y aparecer borracho en redes sociales y que lo vea tu jefe o tu familia puede ser un problema para muchos. ¿Hasta qué punto se puede grabar a alguien, que quizás vaya inconsciente, y subirlo a redes sociales para que todo el mundo lo vea?

El creador del hashtag, que prefiere mantenerse en el anonimato, sostiene que "nace de la guasa Sevilla típica". Poco a poco la etiqueta comenzó a coger relevancia y llegó un momento en el que tomó tal repercusión que "la gente empezó a subir barbaridades". Este joven sevillano ya se ha desvinculado de la etiqueta, que en redes hace días que algunos vaticinan su vuelta, y explica que "el hashtag ya es de la gente"

En la vía pública no debe haber problemas

La inmensa mayoría de vídeos de #PapaGorda son en la calle, gente que pasea sin rumbo ni equilibrio alguno por el Real y amigos que se ríen a su alrededor. Según el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías, este tipo de imagen no supondrían ningún delito. "Cuando uno hace algo en publico acepta que se pueda publicar y difundir", explica el experto que insiste en que "igual que aceptas que la gente te vea pasando, tambien aceptas que te vea en internet".

Venta de rebujito en la Feria de Abril / El Correo de Andalucía

La cosa cambia cuando la persona que va ebria se intenta ocultar o hace gestos para impedir que le graben. Urías defiende que "en un espacio publico puedes hacer cosas intimas" y grabar y reproducir esas imágenes podrían suponer un delito. De igual modo, si una persona va tan borracha que no sabe que está cruzando Joselito 'el Gallo' o si está en el pasillo de su caseta, también podría incurrir en un delito ya que la persona es inconsciente de estar en el espacio público.

En ocasiones, hay quien bebe tanto que realiza un acto "deshonroso" de forma inconsciente y si alguien toma imágenes de esto podría enfrentarse a un delito. Una cosa es desnudarse por gusto y otra es desnudarse por ir tan ebrio que uno no sabe que se estás desnudando, grabar esto supondría una vulneración del derecho al honor.

Naide va a prohibir que se grabe en las casetas

Los vídeos o fotografías que se hagan dentro de las casetas privadas, que son la mayoría, no respetarían el derecho a la intimidad. "Si se hace dentro de una caseta o un espacio privado sí que puede haber una vulneración de la intimidad. A no ser que haya un consentimiento y como estas borracho, el consentimiento no vale", destaca el profesor. La persona ebria está en un espacio privado y por tanto no acepta que su imagen sea difundida. Por eso, cuando piensa que sigue dentro aunque esté fuera, también se vulnera este derecho.

No es que vayas a ir a la cárcel por grabar a un menor, pero puedes tener una multa muy grave

Los responsables de las casetas pueden prohibir que se graben imágenes dentro de su módulo. Sin embargo, nadie lo va a hacer. "Parte del goce de una caseta es presumir de ello y no pueden prohibirlo", bromea el profesor de la Universidad de Sevilla. Además, sí que pueden grabar desde fuera todo lo que ocurre dentro si las lonas no están echadas.

El caso de los menores es distintos. La ley de Protección de Datos entra en juego y, según Urías, "es muy restrictiva" con respecto a la grabación y reproducción de imágenes de menores. La norma indica que solo se pueden tomar fotografías o vídeos de los menores con permiso de sus progenitores o tutores legales y hacerlo podría constituir la vulneración de la ley. "No es que vayas a ir a la carcel pero puedes tener una multa grave", aclara.

Lo mejor al final siempre es controlar lo que uno bebe y compensarlo con comer bien para no aparecer al día siguiente en el desfile twittero de borrachos sevillanos. Si uno no toma estas medidas, tiene que estar preparado para tener una buena resaca y pasar un poco de vergüenza.