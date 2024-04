Feria de Sevilla 2024: encuentra todas las casetas en este buscador

Seguro que alguna vez te ha pasado que estás en la Feria de Sevilla y no recuerdas la dirección de una caseta en particular. O, por el contrario, conoces la dirección pero no te acuerdas del nombre de la caseta. No te preocupes: para que este año no tengas este problema, hemos elaborado este buscador interactivo para que encuentres al segundo lo que buscas.

En el siguiente buscador, introduce el nombre de una caseta para consultar la dirección exacta en el Real. O bien, si sólo tienes la dirección y no conoces el nombre, escribe el nombre de la calle y navega por las páginas del buscador hasta encontrar el número y el título que estás buscando.

Este es el listado oficial y definitivo de casetas de la Feria de Abril de Sevilla este año, tal y como ha publicado la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla.