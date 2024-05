Tirón de orejas del líder del PSOE de Sevilla a Antonio Muñoz por su foto "agradable" con Juanma Moreno

La foto que difundió en redes sociales el exalcalde de Sevilla y portavoz del grupo municipal, Antonio Muñoz, con Juanma Moreno no deja de tener respuestas. La más llamativa la del PSOE de Sevilla a través de su secretario general, Javier Fernández, que dejó claro que esa imagen no le había gustado nada usando la instantánea para recriminar al líder del PP andaluz su gestión de la sanidad en Sevilla. El mensaje no era solo un dardo a Moreno. También pone en la diana a su líder municipal, que encabeza la oposición.

"Estimado Sr. Moreno Bonilla, mientras usted está en conciertos del Interestelar, hay 15 municipios de Sevilla en los que los vecinos y vecinas no tiene urgencias médicas. Vamos a las cosas importantes. Andalucía y Sevilla necesita compromisos", señaló Javier Fernández, presidente de la Diputación y secretario general del PSOE sevillano, además de alcalde de La Rinconada. En la imagen, en primer plano Antonio Muñoz. En privado, los socialistas no ocultaron su malestar porque Muñoz presumiera de buena relación con Moreno. Para los dirigentes del partido es una muestra de debilidad, indican, frente al PP y no lo consideraron conveniente.

Una semana clave

Antonio Muñoz difundió una imagen con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y su mujer, la politóloga Manuela Villena, en el festival Interstelar de Sevilla. "Porque las diferencias políticas, ideológicas, no deben separar a las personas", señaló Muñoz, añadiendo que habían pasado un "agradable rato".

Rápidamente el actual alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP) difundió una imagen suya en El Rocío con la expresidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz. "Las diferencias políticas nunca separaran a las personas", escribió, añadiendo que habían pasado un "magnífico rato".

El gesto del alcalde ha dejado en evidencia muchas cosas. La semana que queda atrás ha sido tensa en la política municipal. El PP gobierna en minoría en la capital de Sevilla y necesita apoyos para sacar adelante sus presupuestos. La posibilidad de que tras las europeas el alcalde, José Luis Sanz, cierre un acuerdo con Vox para que entren en el equipo municipal fue abortada rápidamente por la dirección regional y nacional del partido, además de por el propio regidor. Moreno entró en acción para reclamar al PSOE que se abstenga y permita aprobar las cuentas municipales.

Una foto, muchas lecturas

Sanz llevará al pleno municipal en junio el presupuesto y si sigue sin poder aprobarlo planteará una cuestión de confianza que derivaría en una moción de censura que necesita que PSOE y Vox unan sus votos para desbancar al alcalde y hacerse con el poder municipal. Ese escenario es impensable y si esa alianza entre los socialistas y la extrema derecha no se da, la ley dicta que las cuentas municipales quedarán aprobadas de forma automática. La norma entiende que no es posible mantener bloqueada la ciudad y prevé esa salida, ya que en los ayuntamientos no cabe la posibilidad de una convocatoria anticipada de elecciones.

En este contexto, la foto de Antonio Muñoz con Juanma Moreno ha sacado a relucir muchas cosas. Que al alcalde Sanz no le gusta la buena relación del líder andaluz del PP con su rival en la oposición, ya que replicó rápido con su 'contrafoto' con Susana Díaz. Pero ha evidenciado algo mucho más allá. Que Muñoz va por libre dentro del PSOE de Sevilla y que su jefe en el partido no tiene reparo ninguno en amonestarlo públicamente, aunque sea de forma indirecta. Además si Muñoz decidiera abstenerse y dar paso a las cuentas municipales está claro que no lo ve así su partido que aspira a una oposición dura y sin fisuras, sin ningún gesto de distensión con el PP. La foto al final ha dejado entrever las fisuras en el PSOE de Sevilla sobre el modelo de oposición.