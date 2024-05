El Parlamento mira al 9J: Moreno pide a Espadas el apoyo del PSOE al alcalde de Sevilla y deje "la pinza con Vox"

Hay dos cosas que Juanma Moreno, en el ecuador de la legislatura, tiene que hacer desde la posición que le da su mayoría absoluta: por un lado, que sus consejeros trabajen con nervio y olviden la placidez de los 58 diputados; y por otro, que la política local, siempre tan intensa por cambiante (y más si depende de terceros), no salpique su estrategia ni imagen.

Situémonos en el segundo punto: esta semana, las conversaciones, que el PP niega y mantiene VOX como verdaderas, entre el alcalde José Luis Sanz y la formación de extrema derecha en el Ayuntamiento para entrar en el gobierno local, han marcado (con permiso del resultado del 12M en Cataluña) el debate de la conversación pública.

Como era de esperar, el asunto llegó al Parlamento y protagonizó el cara a cara del presidente del Gobierno con el líder de la oposición en una sesión que ha tenido como telón de fondo la precampaña de las elecciones europeas, esos comicios con los que cuesta movilizar hasta a la parroquia más convencida. Este 9J, el avance de la ultraderecha en toda Europa es el eje sobre el que ha montado ya su campaña los socialistas desde Ferraz.

Para el PSOE andaluz, no hay duda de que el PP tiene la intención de que, pasadas las elecciones europeas, habrá acuerdo de gobierno con Vox, pero un titular y una sacudida inmediata en las filas populares ha llevado al traste la operación. En palabras de Juan Espadas, “el PP tiene que explicar por qué está preparando pactos con la ultraderecha, tanto en Bruselas como en Sevilla, después del 9J. Lo quería tapar, pero tiene abonado el terreno para esas futuras coaliciones. A nadie se le puede olvidar que Moreno Bonilla fue presidente de la Junta gracias a su acuerdo con Vox”.

Para el PP no hay nada de eso, sino un invento de la izquierda para bloquear la gobernabilidad de Sevilla. A su entrada a la sesión plenaria, Moreno ha sido tajante, PSOE y Vox tiene una “pinza”. “¿Qué interés tiene el PSOE y Vox en mantener esa pinza, por qué no se abstienen y desbloquean los grandes proyectos de la ciudad, por qué no se abstienen y sacan adelante los presupuestos cuando el PP se abstuvo y ayudó a Espadas?, en referencia los presupuestos de 2018. “Que lo digan claro y que presenten una moción de censura juntos”.

Desde su escaño, ha sido, si cabe, más explicito pidiéndole la ayuda al PSOE de Espadas para que su grupo en el Ayuntamiento no frene los proyectos que impulsa el PP local y que proceden de su época de alcalde, etapa que dejó en 2022 para emprender la de secretario general del socialismo andaluz.

“¿Dónde está el sentido de Estado del PSOE-A? En Sevilla están haciendo la pinza con Vox para bloquear la ciudad... llegando a rechazar ahora proyectos que apoyaban antes. Espadas debería defender a los andaluces con tanta entrega como defiende a Pedro Sánchez”, ha sentenciado en una turno que ha evidenciado, por otra parte, cómo Vox es ese punching ball que les sirve a ambos.

Un poco antes, desde el Ayuntamiento, pedía lo mismo: la abstención de PSOE y Vox en las votaciones por "responsabilidad política" para aprobar las cuentas municipales y acabar con el "negacionismo caprichoso".

A uno, Espadas, le sirve para situar en la misma línea a derecha y ultraderecha, y al otro, Moreno, le sirve para ilustrar cómo el PSOE necesita de la reacción contra VOX para agitar el debate y movilizar a los suyos de cara a una campaña (otra más) en la que Europa se juega mucho: Andalucía, como región al sur del sur y muy dependiente de los fondos comunitarios, más si cabe.

Vox inicia su campaña del 9J contra la 'Agenda Ruina'

Por eso en una sesión átona, ha sido interesante observar cómo Moreno ha sorteado con solvencia las preguntas de Manuel Gavira, portavoz de Vox, en la cámara andaluza, que ha enhebrado con una foto de Ursula Von der Leyen, uno a uno, todos los argumentos de su formación contra la Agenda 2030, para Vox, la “Agenda Ruina”: burocracia en el campo, encarecimiento del precio de los productos biológicos y un largo etcétera. “El mensaje que le envía a los andaluces es que se acostumbren a las fresas de Marruecos con su hepatitis, a los melones y sandias con norovirus, y a las patatas y naranjas de Egipto, porque otra cosa no van a poder comprar”. Sea ésta la frase que resume el tono de su intervención.

De incumplimientos y audios

En las izquierdas a las izquierdas, los requerimientos son otros: José Ángel García, de Adelante Andalucía, le ha reprochado la falta de diálogo de la consejera Patricia del Pozo con la comunidad educativa, echada esta semana a la calle en huelga y de promover la andalufobia en las polémicas pruebas de diagnóstico.

Y desde Por Andalucía, marca regional de Sumar, Inmaculada Nieto se ha fajado en una lista larga, bastante larga, de cifras de incumplimientos del Gobierno autonómico en distintos sectores y territorios. Sea el asunto de Gibraltar, por rabiosa actualidad, uno de los que destacamos aquí: “en el plan para paliar los efectos del Brexit, prometió estabilidad a la plantilla de la residencia de tiempo libre de La Línea y hoy, no es que no tenga estabilidad, es que la ha puesto en venta”.

Toni Martín, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ha arrancado su intervención con loas a la figura de Erik Domínguez, diputado y presidente del PP de Jaén, envuelto desde hace unos días en una polémica por la filtración de un audio a un ex diputado de Ciudadanos para acceder a un puesto público en la Diputación de Jaén. “Ha pecado de ingenuidad”, se ha escuchado en un corrillo.