Sanz presiona a la oposición para sacar los presupuestos planteando la moción de confianza

La misma semana que Vox ha asegurado estar negociando con los populares un gobierno en coalición en el Ayuntamiento de Sevilla, tras el desmentido rotundo del PP local y autonómico, José Luis Sanz se plantea si someterse a una cuestión de confianza en caso de que los presupuestos municipales no prosperen en el próximo pleno extraordinario de la primera semana de junio.

La estrategia se abre camino en vísperas de las elecciones europeas, después del 'sorpasso' del PP a Vox en las elecciones catalanas. Sobre esto, el alcalde se ha mostrado tajante este jueves en Sevilla. Por un lado, el primer edil se ha reafirmado en que Vox no entrará en el Gobierno municipal. Por otro, ha explicado el procedimiento que recoge la Ley de Régimen Electoral (LODE) vinculada a la cuestión de confianza.

Según Sanz, "yo no sabía que existía esa posibilidad, pero estuve leyendo sobre la operación de Collboni". El alcalde de Sevilla ha pedido con insistencia a los todos partidos de la oposición, pero fundamentalmente a Vox y PSOE, que se planteen en la posibilidad de la abstención en las votaciones del proyecto de los presupuestos municipales.

La abstención como única salida en todos los supuestos

Si no, la única vía para sacar adelante las cuentas y evitar el "bloqueo caprichoso", tal y como lo ha descrito, de los partidos de la oposición pasar por la cuestión de confianza. La LODE recoge en su artículo 197bis los supuestos en los que un alcalde puede someter al pleno a este mecanismo de respaldo. Entre los tres posibles se encuentra la vinculación a las cuentas del Consistorio.

En este caso, la hoja de ruta y el calendario sería el siguiente: El pleno donde se somete a votación el proyecto de presupuesto del actual equipo de Gobierno será o el 4 o 5 de junio. Si finalmente no se aprueba, posibilidad muy viable, teniendo en cuenta los últimos desencuentros con Vox, y el "negacionismo caprichoso", en palabras de Sanz, de los socialistas, el pleno de la cuestión de confianza se convocaría en "tres o cuatro días".

El alcalde ha asegurado que, si las cuentas municipales no se aprueban en el pleno de la primera semana de junio, la votación sobre la cuestión de confianza se celebraría "en tres o cuatro días"

La reunión de los concejales tendría un único punto de orden del día. Tanto si el alcalde pierde la moción, y no sale refrendado por la mayoría del pleno, como si algún grupo se abstiene, los presupuestos de 2024 se aprobarían automáticamente.

Sanz se reafirma en que no habrá pacto con Vox

Aunque el PP andaluz ha emitido un comunicado desmintiendo que la dirección nacional, autonómica o local del partido haya mantenido “ninguna reunión con Vox” para abordar una posible coalición en el Ayuntamiento de Sevilla, Sanz ha aclarado que "siempre hay conversaciones con todos los grupos políticos", ya que gobierna en minoría.

No obstante, el alcalde se ha reafirmado en que su objetivo es seguir gobernando con la "mayoría suficiente" de la que dispone. "Quiero continuar gobernando en solitario", ha remarcado con contundencia este martes en la casa consistorial.

Vuelve a apelar el primer edil, en este clima de crispación y confrontación continua con el grupo socialista, a "la responsabilidad histórica de frenar a la ultraderecha, como ellos dicen, votando a favor o absteniéndose en los presupuestos.

La "pataleta de Vox"

Asimismo, en nuevo cruce de recriminaciones, del PSOE ha sostenido que "son incapaces de abstenerse para no frenar proyectos importantes de la ciudad". Para Vox ha tenido también palabras duras: "No entiendo la pataleta de Vox, con tres concejales, de querer entrar en el Gobierno a toda potencia". "Vox solo quiere sentarse en el Gobierno, pero no pone encima de la mesa ningún tema", ha puntualizado.

Vox solo quiere sentarse en el Gobierno, pero no pone encima de la mesa ningún tema José Luis Sanz — alcalde de Sevilla

Moreno responsabiliza al PSOE de "la pinza" en el Ayuntamiento

José Luis Sanz ha admitido que este miércoles abordó esta hoja de ruta con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con quien mantuvo un encuentro en San Telmo, tras cancelar su agenda pública del día, en pleno runrún de un posible pacto secreto con Vox

A su entrada a la sesión de control del Pleno del Parlamento de Andalucía, y preguntado por los medios por la polémica por el posible pacto entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, el presidente Moreno ha reiterado la posición que defiende su partido desde el martes y ha responsabilizado al PSOE de la inestabilidad del Gobierno local por la “pinza” que tiene, a su juicio, con Vox.

“¿Qué interés tiene el PSOE y Vox en mantener esa pinza, por qué no se abstienen y desbloquean los grandes proyectos de la ciudad, por qué no se abstienen y sacan adelante los presupuestos cuando el PP se abstuvo y ayudó a Espadas en los presupuestos de 2018?, que lo digan y que presenten una moción de censura juntos”.