El PP niega un acuerdo con Vox para que entren en el gobierno de Sevilla

La alegría del sorpasso catalán del PP no ha durado mucho en Génova. Los populares han absorbido todo el voto de Ciudadanos y han pasado de tres escaños a 15 en el Parlament, una victoria que anima a los de Alberto Núñez Feijóo de cara a las elecciones europeas. Sin embargo, un posible pacto entre el PP y Vox en Sevilla le ha arrebatado a Alejandro Fernández, líder popular catalán, el protagonismo este lunes.

Según ha adelantado este lunes Diario de Sevilla, el PP planea un acuerdo con Vox para que estos últimos entren en el Gobierno de la capital andaluza cuando pasen los comicios al Parlamento Europeo. Sin embargo, el Ayuntamiento asegura que seguirá gobernando en solitario durante toda la legislatura. Desde la formación de Santiago Abascal señalan sin embargo que sí hay "conversaciones" que consideran "van por buen camino".

En el PP lo niegan todo. Fuentes de Génova desmienten de forma rotunda el posible acuerdo, pese a que las voces que aseguran que este pacto se ha producido señalan a Elías Bendodo, coordinador general de la formación, como principal negociador. Algo similar ocurre en el equipo de Moreno, quien asegura que esta mañana ha descolgado teléfonos sorprendido por la información. “Ni la dirección nacional del PP, ni la dirección autonómica del PP de Andalucía, ni el PP de Sevilla ni el gobierno del Ayuntamiento de Sevilla han mantenido ninguna reunión con Vox. No existe ningún pacto y no existe ningún texto de un acuerdo que no existe”, sostienen los populares.

En plena campaña de elecciones europeas

Este movimiento se produce además en plena precampaña de las elecciones europeas, que se celebran el 9 de junio. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha puesto toda la carne en el asador para los comicios de la Eurocámara. Los populares andaluces están representados en la lista del PP por la número dos Carmen Crespo, la ya exconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. El dirigente intenta movilizar a todo el electorado que le apoyó en las últimas autonómicas y que ha hecho que el PP gane los tres últimos procesos electorales que se han celebrado en la comunidad.

La posible entrada de Vox en el gobierno municipal truncaría los planes de Moreno para dar el sorpasso en las europeas. El presidente andaluz se presenta como un líder popular moderado y un pacto con Vox, con la extrema derecha, podría perjudicar esa imagen. Los pactos con la formación de Santiago Abascal tras las municipales del 28 de mayo fueron determinantes para que Feijóo no consiguiera todos los respaldos que esperaba y necesitaba en las elecciones generales de julio para convertirse en presidente del Gobierno.

El Ayuntamiento afirma no tener pacto alguno

El pasado 27 de febrero se confirmaba la ausencia total de consenso en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla y la prórroga de los presupuestos actuales elaborados por el anterior equipo de Gobierno, el grupo municipal socialista. Y según aseguran a este medio fuentes próximas al alcalde popular, José Luis Sanz, la situación dentro del consistorio no va a cambiar, negando haber llegado a un acuerdo con Vox.

El Partido Popular asegura que no ha mantenido ninguna reunión con Vox, no existe ningún pacto y tampoco existe ningún texto de un acuerdo inexistente. Defienden, además, tener un gobierno que aporta seguridad y que trabaja por el interés general.

Actualmente, el Partido Popular opera con presupuestos prorrogados, después de que recibiera la negativa del PSOE, Vox y Podemos-Izquierda Unida.”Sevilla comienza a funcionar con un presupuesto prorrogado. No vamos a perder ni un minuto más con señores que no han aportado ni una sola idea para solucionar los muchos problemas que tiene Sevilla", explicaba Sanz, escenificando la ruptura con el resto de grupos.

Vox admite "conversaciones"

En Vox sí reconocen "conversaciones". La portavoz del grupo municipal, Cristina Peláez, ha confirmado que "hay conversaciones, que se les pueden llamar negociaciones" para entrar en el Gobierno municipal, y que estas "van por buen camino".

También ha querido dejar claro que en Vox "ningún proceso electoral va a condicionar ninguna negociación en ciernes, ni en Sevilla, ni en ningún territorio de España. No vamos a consentir eso", haciendo alusión a las próximas elecciones europeas del 9 de junio.

Asimismo, ha subrayado que "el Partido Popular no tiene una mayoría que dé una estabilidad a un Gobierno" y que es algo necesario para "hacer políticas que necesita Sevilla. Y sería bueno que lo tuviera".

Diferencias entre los grupos

Lo cierto es que las diferencias entre el PP y Vox han quedado patentes en muchos asuntos debatidos en los diferentes plenos municipales. Sobre todo, el de implantar una tasa turística, que los populares quieren y desde Vox rechazan, o a la hora de hacer modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por ejemplo en el Distrito Portuario.

El consistorio ya ha reconocido en más de una ocasión que el hecho de tener presupuestos prorrogados y gobernar en solitario, al no haber pactado con otro grupo, está suponiendo una dificultad. Por ejemplo, para ampliar la Feria de 2025 con 300 casetas más.

Por tanto, de momento el grupo popular tendrá que seguir peleando cada medida o cada modificación de manera individual en los diferentes plenos y buscar el apoyo o abstención de cada partido de la oposición por igual.