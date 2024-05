Moreno moviliza al PP ante las elecciones europeas: "No puede ser una bolsa de abstencionistas"

En el PP intentan evitar que los suyos se queden en casa en los comicios europeos a toda costa. "Estas elecciones no pueden ser una bolsa de abstencionistas del Partido Popular", ha señalado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El líder de los populares andaluces ha pedido que el 9 de junio no puede pillar a los populares "pensando en otras cosas". "Tenemos que poner el partido patas arriba", ha sentenciado.

Todavía no ha terminado la campaña de las elecciones catalanas, que se celebran este domingo, y el PP andaluz ya ha encendido la maquinaria de cara a los comicios europeos del 9 de junio. El presidente de los populares andaluces ha estado este viernes en la Intermunicipal del PP de Málaga acompañado por representantes de la formación en la provincia y de la candidata andaluza para el Parlamento Europeo, la exconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, que será la número dos del PP en Bruselas. "Estamos en campaña", ha asegurado Moreno.

"En Europa nos jugamos muchísimas cosas", ha señalado el presidente de la Junta, que ha enumerado muchas de las competencias que hasta hace una semana ostentaba Crespo, así como los fondos europeos. Además, ha advertido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez va a plantear estos comicios "como un respaldo hacia él". "Sánchez va a querer que esas elecciones sean un respaldo para mantenerse en el poder hasta el año 2027", ha insistido.

Juanma Moreno, junto a Carmen Crespo, Elías Bendodo y Patricia Navarro. / El Correo

Elecciones en clave nacional

No es la primera vez que el presidente de la Junta de Andalucía pide la movilización de los suyos de cara al 9 de junio. Ya lo hizo en el comité ejecutivo del partido que se celebró el 22 de abril tras las elecciones en el País Vasco. “No me dejéis mal en las elecciones europeas”, pedía entonces el líder de los populares andaluces entonces.

Las elecciones a la Eurocámara suelen acumular menos participación que el resto de comicios y habitualmente coinciden con otras para fomentar que los ciudadanos acudan a las urnas. En 2019 las europeas se celebraron el mismo día que las municipales y votó el 58,45% del censo. En esta ocasión no podrá ser así, por lo que se teme que la participación sea menor.

Ahora, para movilizar a los populares Moreno plantea los comicios de la Eurocámara en clave nacional. "Nos jugamos mucho", ha vuelto a decir el dirigente del PP a los suyos. "Pido al PP de Málaga, que nos da grandes alegrías y con mucho peso demográfico, que nos dé también alegrías en las elecciones europeas", ha rogado el presidente andaluz.

El PP vence en Andalucía desde 2022

El PP ha conseguido vencer en los tres últimos procesos electorales que ha vivido Andalucía. Primero fueron las elecciones autonómicas de 2022, cuando Juanma Moreno alcanzó una mayoría absoluta nunca antes vista por su formación en la comunidad autónoma. En las municipales de mayo de 2023 aumentó su fuerza en el territorio haciéndose con todos los ayuntamientos de las capitales andaluzas, incluidas Sevilla y Jaén, cuyas alcaldías estaban más disputadas. A estos logros se sumó en junio la victoria en las elecciones generales, donde la formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo consiguió 25 escaños en la comunidad, frente a los 21 del PSOE, que solo consiguió superar a los populares en Sevilla.

Sin embargo, las últimas elecciones europeas no fueron tan fructíferas para los populares en Andalucía. El PP llegó a los comicios de 2019 tras haber alcanzado el Gobierno de la Junta en 2018, pero los resultados no les acompañaron en Bruselas. En aquel momento el PP solo consiguió 848.845 votos, frente a los 1,5 millones de apoyos que lograron los socialistas.

El PSOE dobló al PP en número de votos en las últimas elecciones europeas.

El PP andaluz de 2024 no es el mismo que en 2019. Moreno ha conseguido convertirse en uno de los hombres fuertes de la formación y su voz es una de las más escuchadas en Génova. Esta nueva posición que elección tras elección se ha ganado el presidente andaluz de cara al PP nacional le han permitido colocar a su candidata como número dos de la lista a la Eurocámara.

Los populares ven en Andalucía una de sus grandes bazas para vencer en las europeas a los socialistas. Tanto es así que Feijóo ha decidido que la campaña oficial para los comicios comiencen en Málaga el 19 de mayo. Según ha anunciado el coordinador general de los populares, el también malagueño Elías Bendodo, este pistoletazo de salida busca conmemorar "el aniversario de la victoria del PP en Málaga hace un año".