Muñoz sube una foto con Moreno y Sanz responde con Susana Díaz en una semana política tensa

Los grandes eventos unen, incluso a la clase política. Este fin semana está marcado por dos encuentros entre adversarios del PP y del PSOE que han tenido lugar en escenarios completamente distintos que van de la modernidad a la tradición: Interestelar y El Rocío. Además, con unos protagonistas que han centrados las miradas durante toda esta semana, después de que se planteara la posibilidad de un pacto en el Ayuntamiento de Sevilla entre PP y VOX para que la formación de la ultraderecha entrase en el Gobierno, una circunstancia que fue negada categóricamente por el PP desde todos los frentes y fue vista con malos ojos especialmente desde San Telmo.Entre ambos partidos la tensión ha ido a más conforme avanzaba la semana.

Durante viernes y sábado, Sevilla acoge una nueva edición de Interestelar, el festival de conciertos de música indie que se celebra en el Monasterio de La Cartuja y al que asisten miles de personas procedentes de todo el país. Entre ellos, el excalde de Sevilla, actual senador y líder de la oposición municipal, Antonio Muñoz, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Ambos, junto a la esposa del mandatario andaluz, Manuela Villena, han compartido unos momentos juntos durante el evento que incluso ha dado para una fotografía que Muñoz ha publicado en sus redes sociales, donde ha destacado: "Porque las diferencias políticas, ideológicas, no deben separar a las personas. Agradable rato con @JuanMa_Moreno y con Manu en @InterestelarSev". Es conocida la buena relación que mantienen Muñoz y Villena en lo personal y siempre que se encuentran el buen tono impera.

Por otro lado, El Rocío es un lugar de reencuentros. Apenas unos minutos después de que el senador socialista pusiese la imagen en X (anteriormente Twitter), el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha subido una fotografía a esta misma red social conversando con la que fuera presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, antecesora de Moreno y actual senadora.

El alcalde ha estado viendo la presentación de las hermandades a las puertas del Santuario y en su visita a la aldea ha mantenido una conversación con la dirigente socialista, reconocida devota de la Virgen del Rocío: "Las diferencias políticas nunca separaran a las personas. Magnifico rato con @susanadiaz en #ElRocío24", ha escrito solo 20 minutos después de la publicación de Antonio Muñoz.

Durante esta semana, el PP ha insistido en pedir la abstención del PSOE para que salgan adelante los presupuestos de la ciudad de Sevilla y el propio Moreno pidió al líder de la oposición, Juan Espadas, un acuerdo para aprobar las cuentas municipales.

Esta semana, las conversaciones, que el PP niega y mantiene VOX como verdaderas, entre el alcalde José Luis Sanz y la formación de extrema derecha en el Ayuntamiento para entrar en el gobierno local, han marcado (con permiso del resultado del 12M en Cataluña) el debate de la conversación pública.

Para el PSOE andaluz, no hay duda de que el PP tiene la intención de que, pasadas las elecciones europeas, habrá acuerdo de gobierno con Vox, pero un titular y una sacudida inmediata en las filas populares ha llevado al traste la operación. En palabras de Juan Espadas, “el PP tiene que explicar por qué está preparando pactos con la ultraderecha, tanto en Bruselas como en Sevilla, después del 9J. Lo quería tapar, pero tiene abonado el terreno para esas futuras coaliciones. A nadie se le puede olvidar que Moreno Bonilla fue presidente de la Junta gracias a su acuerdo con Vox”.

Para el PP no hay nada de eso, sino un invento de la izquierda para bloquear la gobernabilidad de Sevilla. A su entrada a la sesión plenaria, Moreno ha sido tajante, PSOE y Vox tiene una “pinza”. “¿Qué interés tiene el PSOE y Vox en mantener esa pinza, por qué no se abstienen y desbloquean los grandes proyectos de la ciudad, por qué no se abstienen y sacan adelante los presupuestos cuando el PP se abstuvo y ayudó a Espadas?, en referencia los presupuestos de 2018. “Que lo digan claro y que presenten una moción de censura juntos”.