Espadas y Moreno juegan en casa en la campaña catalana: ¿qué fue del voto de los andaluces migrantes?

Los líderes andaluces despliegan todas sus armas electorales en Cataluña. Tanto el líder del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, como el del PP, Juanma Moreno, visitan estos días el territorio catalán para intentar captar el voto de los migrantes andaluces que viven en Cataluña y en cuyas manos puede estar arrebatarle la presidencia a los partidos independentistas.

Cataluña ha sido históricamente conocida como la novena provincia. Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía medio millón de andaluces viven en territorio catalán. Miles de jornaleros y trabajadores andaluces emigraron a la comunidad autónoma en los años 60 y 70 y en algunas localidades trabajadoras de la comunidad todavía se escucha el acento del sur. El propio presidente de la Junta nació en capital catalana, ciudad a la que sus padres tuvieron que emigrar, así como la antigua líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de origen jerezano.

A los migrantes del siglo XX se suman también los jóvenes que han salido de Andalucía después de la crisis de 2008 buscando un trabajo que no encuentran en sus municipios de origen. Este segmento de la población no está tan interesado en la causa independentista, según explica el politólogo y director de Cámara Cívica, Manuel Rodríguez, "de 25 para abajo interesa la vivienda el cambio clima… Es decir, valoran más las políticas públicas que las políticas identitarias", por lo que el PP y el PSOE tienen una mayor posibilidad de crecimiento entre estos votantes.

Los migrantes andaluces abrazan sus raíces

Según sostiene el politólogo, "gran parte de la emigración está muy organizada todavía en torno a la federación de entidades culturales andaluzas en las zonas de clase trabajadora". En Santa Coloma de Gramenet se pueden comer caracoles como en Córdoba y a escasos dos minutos del Palacio de la Generalitat uno puede encontrarse con la Hermandad del Rocío de Barcelona, fundada por andaluces que tuvieron que abandonar su casa para buscar trabajo.

"Todas estas asociaciones no son más que manifestaciones del orgullo de la cultura andaluza, que convive perfectamente con la cultura catalana", apunta la también politóloga y CEO de Idus3 Estrategia, Ana Salazar. La fuerte asociación que pervive en la comunidad andaluza, pese a haber pasado casi 60 años de la llegada de los primeros migrantes, hace que, como comenta Rodríguez, "los discursos de ambos líderes hayan ido en ese sentido".

Aunque es difícil que los partidos no independentistas logren conformar un Gobierno, sí que tanto PP como PSOE están en una posición de crecimiento de su electorado ante la caída de Ciudadanos y los partidos han movilizado a sus principales líderes para intentar darle la vuelta a la situación. "Solo el dato del medio millón de personas justifica su presencia en la campaña. Medio millón de personas te pueden mover un escaño o dos o tres", indica Salazar.

El rastro andaluz en la comunidad es tal que en Barcelona se celebra una de las ferias más importantes fuera de Andalucía, en la que se congregan descendientes de andaluces y curiosos para beber rebujito y bailar sevillanas. De hecho, el PSOE sí que tenía caseta en la Feria de Abril de Barcelona. El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, visitó este fin de semana la capital catalana para apoyar al líder del PSC, Salvador Illa. "A Cataluña con Andalucía, a Cataluña con España. Subrayar lo que nos une en vez de lo que nos separa", aseguraba el líder del PSOE andaluz en sus redes sociales.

La figura de Juanma Moreno

Moreno pisará este martes territorio catalán y recorrerá localidades de tradición andaluza como El Prat de Llobregat para intentar que el PP gane terreno en el Parlament. El presidente andaluz hizo un llamamiento el 22 de abril en el Comité Regional del PP a los suyos para que se "volcaran" con los comicios en Cataluña como si "fueran" unas andaluzas. El líder popular destacó los importantes "vínculos" que existen entre ambos territorios y la fuerte presencia de andaluces en la comunidad hoy presidida por Esquerra.

"Tengo la impresión de Moreno es exactamente el ejemplo de lo que el PP puede hacer y que ahora no sabe hacer: integrar una identidad territorial con un discurso que al PP le interesa, que no rompe", explica Rodríguez. El presidente andaluz se ha convertido en un activo para los populares, con su bandera de la moderación y la estabilidad, su discurso tiene mucha más acogida en Cataluña que la que puede tener el de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "Lo normal es que Ayuso tire más del votante de Castilla y León que Juanma Moreno", abunda Salazar, aunque no cree que la figura de Moreno sea tan determinante para atraer algunos votos.

"Espadas y Moreno van directos al microtargeting", resume la politóloga, que señala que al diseñar una campaña electoral se marcan en el mapa los puntos calientes y se especifica cómo son los votantes de cada zona para poder mandar un mensaje concreto. "Si tengo zona caliente de voto andaluz lo lógico es llevar a un líder político andaluz porque no es lo mismo que te den un mensaje en un acento y con unas claves tradicionales que otras", defiende.

Moreno y Espadas juegan en casa en Cataluña, rodeados de gente que hablan como ellos y valora sus raíces. "En una elección, que es un deporte de riesgo, no puedes dejar nada al azar", sentencia Salazar.