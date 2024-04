El Ayuntamiento cifra en 12 millones una ampliación de la Feria de Sevilla complicada sin nuevos presupuestos

La propuesta de ampliación de la Feria de Sevilla de cara al 2025 con casi 300 casetas más, anunciada por el alcalde, José Luis Sanz, hace un mes, no será tan fácil de llevar cabo y queda en el aire por complicaciones económicas.

En concreto, fuentes del Ayuntamiento de Sevilla han reconocido este martes que la prórroga de los presupuestos, cuando la ampliación tendría un coste estimado de 12 millones, supone una traba para poder llevarlo a cabo. También han confirmado que su intención es cumplir con su promesa electoral y acometer esa ampliación de la Feria.

Sanz explicaba a comienzos de marzo que la Feria tendría casi 300 casetas más el año que viene, lo que supondría crear dos nuevas vías junto a la calle del Infierno. La ampliación sería la ejecución de un proyecto que muchas veces se ha planteado y no se ha llevado a cabo, el de retranquear la zona de atracciones.

"El año que viene la Feria se ampliará, podremos incrementar el número en unas casi 300 casetas, ampliando la Feria por la calle del Infierno, retranqueando fundamentalmente el circo. Así se le dará solución a las muchísimas solicitudes que hay de casetas", declaró Sanz en un encuentro con los estudiantes de la Escuela de Reporteros de Andalucía. Ahora el Ayuntamiento reconoce que se están valorando diferentes opciones para poder llevarlo a cabo.

Consulta popular para el modelo de la Feria 2025

Este año la Feria de 2024 no verá alterado su formato. Comenzará el sábado por la noche y terminará el domingo siguiente, una semana después. Por tanto, sí se mantiene el modelo de fiesta larga desde el 14 hasta el 20 de abril.

Otra cosa es para la Feria de 2025, ya que el Ayuntamiento de Sevilla realizará una consulta popular para preguntar a los sevillanos por qué modelo prefieren. Es decir, si quieren mantener este modelo o volver al que estaba antes.

Esta consulta constará de solo dos opciones, y se pedirá decidir entre una Feria de sábado a sábado o una Feria a la antigua, con el lunes de 'pescaíto'. Se hará justo después de la Feria "en caliente", según el Ayuntamiento, por vía telemática y aún no hay fecha fijada.

El PSOE denuncia una "nueva improvisación"

El Grupo Municipal Socialista, por su parte, ha lamentado las "continuas contradicciones y mentiras" del Gobierno local, ya que dicen que "gobierna a base de grandes anuncios que después tiene que matizar o rectificar".

"El 27 de febrero pasado, Sanz anunciaba la prórroga del presupuesto ante su incapacidad para alcanzar un acuerdo con el resto de los grupos. El 9 de marzo, ya con el presupuesto prorrogado, el propio Sanz se encargaba de anunciar 300 casetas más para la Feria de 2025. Y hoy, su delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha dejado en el aire esas 300 casetas más para 2025 porque no hay nuevo presupuesto para 2024, algo que sabían desde el 27 de febrero", ha denunciado la concejala socialista Encarnación Aguilar.

"O el anuncio de Sanz era mentira o, a pesar de los muchos años que fue alcalde de Tomares, no sabe cómo funciona un presupuesto municipal, o no mide las consecuencias de sus propios anuncios. Lo que sí está claro es que está jugando con las expectativas de cientos de sevillanos y sevillanas que están en la lista de demandantes de casetas con promesas de cumplimiento inmediato que no sabe si podrá cumplir. Otra más de sus improvisaciones", ha añadido la responsable de los temas relacionados con Fiestas Mayores en el PSOE municipal.