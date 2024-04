Qué comer en las casetas de la Feria de Abril de Sevilla

Qué se comerá este año en las casetas de la Feria de Abril. La Feria tiene sus medidas y como sus sabores, se abre a pequeñas y puntuales novedades. Es una fiesta de tradición, y para que no muera de éxito, conviene seguir conservando sus colores, y por supuesto, sus sabores. El pescaíto frito es el plato estrella de la Feria de Sevilla. No solo se disfruta durante la noche del Pescaíto, la cena oficial que marca la inauguración de la fiesta, sino que también se degusta la mejor fritura sevillana elaborada con pescado fresco traído de las costas andaluzas, tanto para almuerzos como cenas familiares, o con amigos durante los días de farolillos. En la Feria se come a todas horas, por lo que será su apetito quién le diga qué hora es buena para tomar algo de picar. Los menús de Feria para la primera noche suelen oscilar alrededor de los 45 y 70 euros por persona, aunque el precio medio establecido ronda los 50 euros según consultas efectuadas por El Correo de Andalucía entre adjudicatarios de casetas y empresas de restauración.

Qué oferta de carta y menú podemos encontrar en la caseta de Feria

Pedro Ramírez y su familia llevan más de 60 años deleitando a los visitantes de la Feria con su gastronomía. En la actualidad, gestionan el ambigú de cuatro casetas familiares de un módulo, y una de dos módulos perteneciente a un grupo de empresarios. Además, ofrecen servicios de comidas por encargo para atender distintas demandas durante la Feria. Para esta familia de cocineros trianeros, lo primordial es garantizar la calidad de los productos y cumplir con los requisitos sanitarios en cada proceso, desde la recepción hasta la preparación de los platos y por supuesto, dando garantías en etiquetado y trasporte. "Con las cosas de comer no se juega". "Seguimos utilizando las recetas de mis bisabuelos, quienes recorrían toda España ofreciendo comida en ferias de ganado y transporte, lo que influyó en la concepción de las ferias de ciudades y pueblos con un formato similar al de Mairena y Sevilla."

Con las cosas de comer no se juega. Pedro Ramírez — Cocineno

Qué comer en la Feria aparte de pescaíto frito

"Además del pescaíto, se puede deleitar el paladar con una amplia variedad de platos típicos. Desde el exquisito jamón, los surtidos de chacina de la sierra norte sevillana o de Jabugo y Cumbres Mayores, hasta mariscos como la gamba blanca de Huelva o el langostino de Sanlúcar, pasando por las almejas de carril, la tortilla de patatas, las lagrimitas de pollo, el flamenquín, el salmorejo y el gazpacho, que aportan frescura y nutrientes al cuerpo. Asimismo, no pueden faltar los reconfortantes platos como el caldito de puchero, y clásicos como las croquetas, los arroces, guisos y potajes que conforman la oferta gastronómica mayoritaria de las casetas de la feria. "Para los más jóvenes también hay variedades; a los chavales les encantan la tortilla de patatas y los montaditos de filete, pero también servimos, por petición de una familia, montaditos de pringá que prepara mi hija Manuela."

Para los más jóvenes también hay variedades; a los chavales les encantan la tortilla de patatas y los montaditos de filete Pedro Ramírez — Cocinero

Guisos caseros para soportar los días de Feria

"Nuestro plato más solicitado es el menudo de ternera con garbanzos y la carrillada en salsa. Un poco de grasa en la tripa para asentar la bebida", comenta Pedro. "Además, preparamos a diario guisos tradicionales como el potaje de chícharos con almejas, la carne con tomate y las albóndigas de choco o ternera, cocinados a fuego lento para realzar su sabor. También son muy populares nuestros preparados caseros para freír y servir, como el flamenquín, el san jacobo de ternera y jamón, y este año hemos incorporado el venado en salsa y el cachopo a nuestra oferta."

"Un menú recomendado para disfrutar en la Feria podría incluir un platito de jamón y un surtido de ibéricos y queso de Zamora o manchego, unas gambitas de Huelva y una selección de fritura sevillana, así como el guiso del día y unos pastelillos, que siempre son un acierto."

Paseo de caballos por el Real de la Feria a la hora de comer / Eduardo Briones / Europa Press

Dónde comer en la Feria de Abril la noche del pescaíto si no tienes caseta

Las casetas públicas de los Distritos Cerro-Amate y Distrito Alcosa-Este-Torreblanca tienen la concesión municipal a favor de Catering Santa Cruz, especialistas en Ferias y eventos. Con ellos es posible reservar para la cena del pescaíto y también ofrecen menús diarios para disfrutar de la Feria con familiares o amigos en caso de no disponer de caseta propia. Todas las casetas municipales de los distritos son de acceso libre. En estas dos casetas, se puede cenar el sábado de pescaíto por 45 euros, y reservar almuerzos para el resto de las jornadas con menús para compartir entre cuatro personas, con precios entre 38 y 44 euros, que incluyen entrantes, frituras, plato principal y postre. Además, ofrecen menús infantiles por 9 euros.

Menús de Feria Abril 2024 / Santa Cruz

Al jamón de pata negra, le dedicó Pepe Peregil estas sevillanas para bailar en la Feria de Abril.