Cómo vestirse de gitana sin arruinarse: consejos para ser una flamenca 'low cost'

Acabada la Semana Santa, en Sevilla ya se activa el modo Feria de Abril. La fiesta grande de la primavera sevillana cada vez atrae a más tipos de públicos y, si algo tienen cada vez más claro las nuevas visitantes, es que el Real de la feria hay que pisarlo vestida de flamenca algún día sí o sí.

¿Es posible encontrar un traje de gitana a un precio razonable? Cada vez hay más opciones de conseguir un traje de flamenca bueno, bonito y barato.

Vestirse de gitana es mucho más que una tradición. Por algo el traje de flamenca es la única vestimenta regional que evoluciona con las modas y sigue muy de cerca las tendencias. El cambio de trajes cada año, o tener varios atuendos para ir vestida de forma diferente cada día al recinto ferial, es muy habitual.

Sin embargo, no todo el mundo se puede permitir todos los años hacerse un vestido a medida o estrenar un nuevo outfit flamenco. No es de extrañar, por este motivo, que desde hace unos años las búsquedas de trajes de flamenca low cost se han disparado, tanto por Internet como en las tiendas de outlets, ropa de segunda mano y mercadillos de todo tipo.

Los datos relativos al coste de un traje de flamenca confeccionado para la ocasión arrojan cifras entre 500 y 900 euros de media, en función del tejido, su calidad, el diseño o los complementos. Lucir un vestido nuevo cada año, por tanto, incrementa sobremanera el presupuesto anual destinado a una fiesta que apenas dura diez días.

La Feria de Sevilla supone el pistoletazo de salida de la temporada fuerte de la moda flamenca en Andalucía. Habituales de esta fiesta y cada vez más flamencas novatas bucean entre las tendencias para encontrar los trajes de flamenca clave con lo que marcarse el lookazo sobre el albero.

Aquí una pequeña guía para encontrar un traje de flamenca a la moda y los mejores complementos (flores, mantones, alfileres, pendientes, calzado, etc.) sin arruinarse.

Rastrillos y tiendas solidarias

A partir del mes de enero, organizaciones sociales de distinto tipo impulsan campañas de recogida de vestidos de flamenca y complementos para sus mercadillos y tiendas solidarias. La más conocida es la tienda Humana, pero también se puede asistir a eventos periódicos como el mercadillo de la asociación RedMadre o el rastrillo de Proclade Bética.

Una forma de conseguir la ansiada prenda, pudiendo hacer las pruebas de tallas y complementos primero, a un precio asequible y aportando un granito de arena a las causas sociales de estas entidades sociales.

En esta ocasión, el rastrillo de la ONG de cooperación para el desarrollo, Proclade Bética, comenzará el martes 2 de abril y hasta el próximo viernes 12 de abril. La recaudación será para las mujeres de San Pablo Tacachico en El Salvador.

Trajes de flamenca a 80 euros

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, por su parte, ha vuelto a abrir un año más en marzo su sección flamenca en la tienda sevillana de la calle Menéndez Pelayo. Una iniciativa que lleva ya más de una década, en la que se pone a disposición de las clientas trajes a 80 euros. Una opción barata para ir a la feria bien equipada sin gastar mucho dinero.

Mercadillos de complementos

Para las que prefieran renovar sus mantoncillos, flores, pendientes, collares y alfileres, una gran opción económica y artesanal puede ser optar por los diseños locales de pequeñas marcas en el mercadillo Gran Soho Alameda, que se celebra el segundo domingo de cada mes en la zona central de La Alameda de Hércules de Sevilla. En esta ocasión, a beneficio de la asociación andaluza de epilepsia, ÁPICE.

Alquilar un traje de flamenca, otra alternativa

Al igual que de un tiempo a esta parte se popularizó el concepto de alquiler de looks de invitada para bodas, bautizos y comuniones, era cuestión de tiempo que esta forma de consumir moda, mucho más responsable y sostenible, llegara a los trajes de flamenca.

Alquilar un traje de flamenca es una novedad muy útil para aquellas flamencas que no viven en Sevilla y no quieren hacerse o comprarse un traje solo para un día, también para las que no tienen presupuesto para estrenar un nuevo traje o para las que tienen claro que no volverán a enfundárselo.

Apps de venta de segunda mano y 'outlets'

El comercio electrónico también supone una buena alternativa para las futuras flamencas que no quieran invertir mucho dinero en su nuevo look. Las principales aplicaciones de compra venta entre usuarios, como Wallapop o Vinted, cada año se llenan de alternativas más económicas que un nuevo vestido de flamenca. Además, para las más avezadas, es posible encontrar trajes de marcas conocidas, ya que es cada vez es más habitual que conocidas influencers y tiktokers vendan por estas Apps sus vestidos de otros años.