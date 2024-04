Estas son las casetas de la Feria de Abril de Sevilla donde puedes acudir sin invitación

La Feria de Abril de Sevilla, que se celebra este año 2024 del domingo 14 al sábado 20 de abril, arrancará la noche del sábado 13 de abril con el tradicional ‘Pescaíto', la antesala del encendido del alumbrado a las doce de la noche, con el que se por inaugurada la fiesta.

Seguro que has oído muchas veces que acceder a una caseta en la Feria de Sevilla es complicado porque la mayoría son de carácter familiar y privadas. Es cierto. En este tipo de casetas, donde muchas familias se trasladan estos días de abril para vivir un acontecimiento único en la ciudad, el acceso deberá realizarse con invitación o de la mano de uno de los socios. En total, la Feria cuenta con 1.057 casetas y la inmensa mayoría son familiares (524 en 2023, la cifra variará poco este año).

Otras muchas son de entidades, empresas o asociaciones (513) y su acceso es igualmente privado pero está menos limitado. Muchos trabajadores tienen en la caseta de su empresa el lugar donde pasar la Feria, igual que hay muchas casetas de asociaciones de vecinos, entidades deportivas o culturales o, por ejemplo, algunas muy animadas que son de las casas culturales de otras comunidades autónomas, como la de Asturias, Castilla La Mancha o Extremadura.

Casetas municipales

En el censo de la Feria de Abril de Sevilla constan además tres casetas municipales y once destinadas a dar servicios públicos de distinta índole. La mayoría son de acceso privado, pero las casetas públicas están abiertas a todos los que quieran visitarlas desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la madrugada aproximadamente.

Hay seis casetas de distritos, cuyo acceso es totalmente libre y puede acudir a comer y beber sin tener ningún tipo de restricción en la entrada. Suelen ser amplias y sus precios son asequibles aunque en algunos momentos en los que hay más afluencia de público puedes encontrarlas muy llenas.

Las direcciones

- Distrito Casco Antiguo. C/ Antonio Bienvenida, 97-98-101.

- Distritos Sur - Bellavista - La Palmera. C/ Ignacio Sánchez-Mejías, 61-63-65.

- Distritos Macarena - Macarena Norte. C/ Pascual Márquez, 85-87-89.

- Distritos Triana - Los Remedios. C/ Pascual Márquez, 153-155-157.

- Distritos Este - Cerro - Amate. C/ Pascual Márquez, 215-217-219.

- Distritos Nervión - San Pablo - Santa Justa. C/ Castillares, 22-24-26.

Más abiertas

En la Feria de Abril hay además dos casetas populares de entrada libre en la calle Costillares, 13-17 y en la calle Pascual Márquez, 225-227-229. En ambas podrás entrar sin ningún problema.

En estas casetas a veces las consumiciones se tienen que pagar con tiques que se compran en la misma caseta. Debes hacerte con el talonario de consumiciones antes de pedir en la barra y además aunque a veces no es obligatorio te interesa hacer cuentas porque comprando esos vales suele ser todo más económico. En otras ocasiones es que no se puede pagar con dinero sino con esos tiques que se compran en el acceso a la caseta.

Sindicatos y partidos

Hay otras casetas de sindicatos o partidos políticos en los que la entrada es igualmente libre la mayor parte de los días de la Feria de Abril. Es el caso de las casetas de UGT (calle Antonio Bienvenida, 13), la Unión Sindical Obrera USO (calle Curro Romero, 25), CCOO (calle Pascual Márquez, 81), PP de Sevilla (Calle Pascual Márquez, 66) y La Pecera, la caseta del Partido Comunista (Calle Pascual Márquez, 9). En todas el ambiente suele ser muy animado y salvo los días de las recepciones oficiales el acceso suele ser mucho más fácil que en cualquier caseta familiar privada.

Este año el PSOE de Andalucía ha perdido su caseta, cinco modulos en la calle Antonio Bienvenida, que ahora pasan a manos privadas y han sido adjudicados a cinco familias que estaban en lista de espera desde hace años. El PSOE no pagó a tiempo las tasas, un motivo común para perder una caseta, y que inmediatamente te saca de la lista de adjudicatarios.

Recibirás invitaciones

Aunque se hable mucho de que la Feria es una fiesta cerrada, lo cierto es que muchos sevillanos hacen en estos días de sus casetas su propia casa y en ellas se dedican a recibir amigos y visitantes cada día de la semana. No es nada raro que recibas invitación de algún sevillano para encontraros en su caseta e incluso que, si no conoces a nadie, puedas tener arte para que te dejan acceder a alguna en los momentos en los que no estén llenas de público. En muchas ocasiones basta con que acudas con la ropa adecuada y evites, por supuesto, un atuendo deportivo o zapatillas de deporte, que te dará problemas para acceder a según qué recintos privados.