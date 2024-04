Ya está disponible el plano oficial y el buscador de casetas para la Feria de Abril de Sevilla 2024. El Correo de Andalucía pone a disposición de todos los feriantes y visitantes el plano oficial del Real de la Feria de Abril de Sevilla 2024, así como un novedoso buscador interactivo de casetas.

¿Cuántas casetas hay en la Feria de Sevilla?

Seguro que has oído muchas veces que acceder a una caseta en la Feria de Sevilla es complicado porque la mayoría son de carácter familiar y privadas. El acceso deberá realizarse con invitación o de la mano de uno de los socios. En total, la Feria cuenta con 1.057 casetas y la inmensa mayoría son familiares (524 en 2023, la cifra variará poco este año).

Con el plano oficial, podrás ubicarte fácilmente en el recinto ferial, conocer la distribución de las calles, y encontrar los puntos de interés oficial, turístico y de servicio. El plano, en formato PDF de alta resolución, te permite:

Acercar y alejar la imagen para ver con detalle cada calle y caseta.

Descargar el plano en tu dispositivo móvil para consultarlo sin necesidad de conexión a internet.

Imprimir el plano para tenerlo a mano durante tu visita a la Feria.

Plano de la Feria de Sevilla 2024

El mapa de la Feria de Abril cuenta con 15 calles que llevan el nombre de grandes toreros de la ciudad: Ignacio Sánchez Mejías, "Pepe Hillo", "El Espartero", "Pepe Luis Vázquez", "Chicuelo", "Bombita", "Costillares", Pascual Márquez, Juan Belmonte, "Gitanillo de Triana", Curro Romero, "Manolo Vázquez", "Joselito El Gallo", "Rafael El Gallo" y Antonio Bienvenida.

Buscador de calles y casetas de la Feria de Sevilla

El buscador interactivo de El Correo de Andalucía te permite encontrar una caseta de dos maneras:

Por nombre: Introduce el nombre de la caseta y el buscador te mostrará la dirección exacta en el Real, incluyendo la calle, el número y la ubicación en el plano.

Por dirección: Si solo tienes la dirección, escribe el nombre de la calle y navega por las páginas del buscador hasta encontrar el número y el título de la caseta.

Estas son las funciones que nos proporciona el buscador de casetas:

Filtrar los resultados por tipo de caseta: pública, privada, de empresa o de entidad.

Ver una foto de la caseta (si está disponible).

Obtener indicaciones para llegar a la caseta desde tu ubicación actual.

El Correo de Andalucía les ofrece una serie de consejos para aprovechar al máximo el plano y el buscador:

Descarga el plano en tu dispositivo móvil para consultarlo sin necesidad de conexión a internet.

Utiliza el buscador para encontrar las casetas que te interesan y planificar tu recorrido por el Real.

Comparte el plano y el buscador con tus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de la Feria de Abril.

¿Qué hermandades y cofradías tienen casetas en la Feria de Sevilla?

Además del plano oficial y del buscador de casetas general, El Correo de Andalucía también ofrece un localizador específico para las casetas de las hermandades y cofradías en el Real de la Feria.

Este localizador te permite encontrar las casetas de las hermandades de Sevilla de forma rápida y sencilla.

Y para concluir os dejamos unas sevilanas de La Canastera llamadas "Una Caseta de feria" para ponerle un toque alegre a este artículo.