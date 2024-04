El arquitecto italiano que ha diseñado la portada de la Feria: "Es tan bonito como me lo imaginaba"

Davide Gambini no conocía Sevilla cuando vino de Erasmus en 2014. Una década más tarde, alza la cabeza y mira la portada de la Feria de Abril, su portada, con la nerviosa ilusión de un crío que trae buenas notas. El diseño inspirado en el Pabellón Mudéjar que plasmó en papel es hoy una construcción de 40 metros de altura. "Es tan bonito como me lo imaginaba".

Este arquitecto italiano de 33 años y natural de Cisliano —un pueblo cercano a Milán— cursó un Doble Grado de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación. Durante los estudios se interesó por hacer la beca Erasmus en España: "Ya que no iba a aprender nada, por lo menos quería llevarme el idioma", recuerda Gambini con un toquetazo de guasa de aquí.

Entre los pocos lugares que ofertaba su universidad en nuestro país se encontraba la capital andaluza. "No conocía Sevilla cuando vine en 2014, pero me enamoré de la ciudad al poco de llegar. No me lo esperaba y me encantó", cuenta Gambini. "Cuando se acabó la beca, no digo que me eché a llorar, pero casi".

En ese stendhalazo tuvo mucho que ver la Feria de Abril: "Por suerte hice amigos sevillanos, y gracias a ellos pude vivir esta fiesta de otra forma". Tanto le gustó el ambiente del Real, que nunca dejó de visitarlo: "Cuando regresé a Italia para acabar la carrera, me escapaba cada año unos días para venir a la Feria".

"En Alemania hay más trabajo, pero no tiene lo que tiene Sevilla"

Y volvió. No solo a las casetas y al rebujito: volvió a Sevilla. "Terminé mis estudios en 2017 y tenía la opción de quedarme donde había hecho prácticas. Pero decidí venirme a Sevilla unas semanitas a echar currículums", rememora Davide. "Tenía que probar a ver qué pasaba, ¿no?".

Justo cuando llevaba ya 20 días en casa de un amigo, lo llamó un estudio de arquitectura hispalense para hacer unas prácticas. Le fue bien, reconoce. Pero el motivo de su vuelta no era el mercado laboral andaluz: "Podría haber encontrado empleo de arquitecto en cualquier otro sitio. Hasta en Milán es más fácil, aunque me tiraba más estar aquí". Y remata con age: "En Alemania hay mucho trabajo, pero no tiene lo que tiene Sevilla".

Davide no reniega de sus orígenes. Es italiano, nació y creció en este país, aunque también se siente de Sevilla. "Más allá de que es preciosa, me parece una ciudad muy vivible, me recuerda a un pueblo, y lo digo de manera positiva", señala. "Me gusta ir a un bar o a una frutería dos veces y que a la tercera ya me conozcan. Y esto lo hay en muy pocos sitios".

El Pabellón Mudéjar, "muy bonito pero poco visitado"

Tras las prácticas se hizo autónomo y desde entonces trabaja para varios estudios de Marbella. Desde la capital andaluza, claro. Fue justo en el barrio de Nervión, en el que reside actualmente, donde recibió la llamada del delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés: "Cuando me llamó el concejal y me dijo que había ganado me quedé flipando. Pensaba que ya habrían premiado a otra persona, porque habían pasado varios meses".

Esta no era la primera portada de Gambini: hace unos años ideó una, pero la Feria se canceló por la pandemia. Tiempo después, en 2023, quiso volver a intentarlo, y se puso a dibujar un diseño inspirándose en el Pabellón Mudéjar, un edificio de Aníbal González construido para la Expo de 1929 que acoge el Museo de Artes y Costumbres Populares en la actualidad. "Siempre me ha parecido muy bonito pero poco visitado, a pesar de ser un icono del regionalismo sevillano", explica este arquitecto.

Portada de la Feria de Abril en los días previos / Jorge Jiménez

Desde que comenzaron las obras siguiendo su modelo, Gambini se ha acercado todas las semanas a verlas (por un motivo bien diferente que el de las personas mayores, claro). "Es sorprendente que algo tan grande, tan estudiado y hecho de manera cuidadosa dure tan poco", comenta este treintañero. "Pero me gusta que esa temporalidad de la portada sea a su vez lo que le da ritmo al calendario de la ciudad".

"Era un deseo, y por suerte ya lo he cumplido"

Frente a la puerta de entrada a la Feria, esa que nunca dejó de visitar, Davide Gambini se emociona al hablar de su portada: "Era una de esas cosas que dices de hacer algún día, un deseo, y por suerte ya lo he cumplido".

Cuando llegó en 2014 no sabía siquiera ubicar Andalucía en un mapa. Solo unos meses después aprendió, rodeado de amigos sevillanos, lo que significa la Feria para los vecinos de la capital andaluza. "Sevilla no se quita de mi vida", dice ahora con firmeza. Al fin cumplió uno de sus sueños: diseñar la portada para la ciudad que lo enamoró hace justo una década.