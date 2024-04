El diseñador que conquista a las flamencas más estilosas y elegantes en la Feria de Sevilla

Vestidos ligeros con una caída y un corte espectacular. Moda flamenca renovada. Mucho punto de seda como tejido más característico. Diseño moderno sin perder ni un ápice de la esencia de la moda andaluza. Si se ha convertido en el favorito de muchas de las mujeres más elegantes sobre el Real de la Feria de Abril de Sevilla es por algo. José Hidalgo tiene un sello propio que permite distinguir un vestido suyo entre miles. Sus flamencas son diferentes.

Con taller en la calle Cuna de Sevilla, sus colecciones de moda flamenca son lo más esperado de los desfiles y en esta semana mujeres famosas y anónimas eligen vestirse con sus diseños para ser las más estilosas al pisar el albero. Si hubiera que elegir su toque de distinción es la elegancia, aunque a veces con atrevimiento y mezclas que podrían parecer difíciles pero que de su mano funcionan de maravilla.

El favorito de Manuela Villena

La politóloga Manuela Villena es una de las fieles de José Hidalgo desde hace ya tiempo. Esta Feria ha vuelto a elegir un vestido de su última colección, Coral. De color crema y adornado con mantoncillo en un favorecedor tono teja, llegó este martes al Real acompañada de su marido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Villena, que siempre elige diseñadores andaluces y tiene en José Hidalgo a uno de sus favoritos de más confianza, deslumbró de nuevo y volvió a demostrar por qué es una de las mujeres más elegantes de esta tierra y una magnífica embajadora de la moda andaluza. En esta ocasión el vestido, de color crema y tejido perforado, tenía un juego asimétrico de volantes que sentaba de maravilla.

En el taller de Hidalgo solo de trabaja con tejidos de máxima calidad y cada vestido es único. Él se atreve con éxito a mezclar el traje de flamenca tradicional con el prêt-à- porter, sin que la flamenca pierda su esencia pero con un estilo renovado. En ocasiones usa toques más de fiesta, como bordados o lentejuelas y es habitual también que apueste por faldas y camisas, en conjuntos cómodos y más modernos que el vestido tradicional.

Una fabulosa Virginia Troconis

Entre sus habituales está Virginia Troconis, que estrenó la Feria de Sevilla con un espectacular modelo rosa fucsia de José Hildago con sutiles transparencias y pequeños volantes plisados en una manera delicada y preciosista de trabajar los tejidos que es otra de las marcas de la casa. Igualmente la modelo Laura Sánchez tiene debilidad por el diseñador sevillano, del que además todas sus clientas destacan su discreción y el cariño exquisito que pone en cada una de sus creaciones.

Con diseños exclusivos, cosidos para cada mujer de manera artesanal en su taller de Sevilla, Hidalgo presume de que su inspiración es cien por cien andaluza. Cada clienta tiene un vestido único, con la garantía de que no vas a encontrar otro modelo igual en el Real. Además nada de influencers desembarcadas para enseñar a las mujeres a vestirse de gitana con modelos, eso sí, cedidos de forma gratuita para pasearse por el Real. No ese en absoluto el estilo del diseñador sevillano, que rehúye de este tipo de marketing. Los suyos son vestidos más especiales y no se realizan en serie sino cosidos con mimo para cada clienta. Nada de venta en línea. Hay que pedir cita y acudir a su taller, donde no solo mujeres famosas lo eligen cada año para vestirse de flamenca.

Su última colección "Coral" está elaborada con punto de seda, crepe, algodón, tejidos perforados, linos, encajes y paillettes. Clásicos renovados, líneas limpias y cortes geométricos que sientan como un guante. El diseñador siempre busca que la mujer esté favorecida y que vaya además cómoda.

Morados, calderas y azules mezclados con un resultado espectacular como en el vestido que llevó la compañera periodista de la COPE Inma Jiménez. Otra de sus fieles incondicionales es la periodista de Radio Televisión Española en Andalucía Verónica Chumillas, fiel a José Hildalgo desde mucho antes de que fuera tan famoso y reconocido.

Chumillas atesora vestidos de Hidalgo de varias colecciones y como la elegancia, nunca pasan de moda. Además destaca: "Son comodísimos". "José Hidalgo utiliza tejidos de máxima calidad con un diseño muy propio porque, respetando la esencia más clásica del traje, la suya es una flamenca renovada", explica la periodista. "Flamencas con un toque de elegancia, así son las mujeres que visten de José Hidalgo, que rompió hace años, en 2016, con una primera colección llamada Dolores", explica la compañera de informativos de TVE. "A José todo el mundo lo define como la elegancia. Él es muy discreto pero para mí es sin duda uno de los mejores diseñadores andaluces en este momento", añade Chumillas.

Verónica Chumillas vestida por José Hidalgo / El Correo

José Hildago ha vestido a la reina Letizia en diversas ocasiones, una de ellas cuando los reyes recibieron en España al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su mujer. En aquella cita Letizia eligió un vestido de lunares blanco y negro que le sentaba como un guante. Su suegra, la reina Sofía, sí que se ha vestido en alguna ocasión de gitana. No así la actual reina aunque sus guiños a la moda andaluza son constantes. Sin duda y si hacemos caso a los antecedentes, si alguna vez se atreviera a pasearse por la Feria de Sevilla de flamenca su diseñador sería José Hildago. ¿Se atreverá?

Hay más. A José Hildago lo eligió La Niña Pastori para diseñar el vestuario de su última gira y una curiosidad que poca gente conoce, uno de sus vestidos aparece en el cartel de las Fiestas de Primavera de Sevilla. Fue en 2024 y la modelo y presentadora Eva González, otra de sus habituales, lo eligió para que la inmortalizaran en ese momento tan especial.