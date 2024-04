Casi 100.000 euros por 19 metros cuadrados: así es la casa en venta más pequeña de Sevilla

En 19 metros cuadrados caben un salón-comedor-cocina-habitación y un cuarto de baño. Nada más. Así es la vivienda más pequeña a la venta en Sevilla actualmente en el portal Idealista. Comprimida, diminuta, en la planta -1, aunque no barata: para comprarla hay que desembolsar 95.000 euros.

La inmobiliaria que ha subido el anuncio, Golden Realty Group, explica que el apartamento está "a cinco minutos andando del Palacio de Congresos". Esto es: en el barrio de Sevilla Este. "Se encuentra en un área estratégica de negocios con importantes oficinas y el recinto ferial de exposiciones a escaso metros, además muy próximo se sitúa un centro comercial que cuenta con importantes marcas y cine", detalla.

"Estudio turístico", define la compañía. Y ahí está la clave: es un espacio ideado para turistas, para gente de paso. Las dimensiones del apartamento, aunque mínimas, cumplen el límite legal para las viviendas de alquiler turístico: según la Junta de Andalucía, "se requiere 14 metros cuadrados por plaza". Por tanto, si el futuro comprador lo destina a este fin, solo podría acoger a un huésped.

20 m2 por 570 euros al mes

Solo un metro cuadrado más. El piso de menor dimensión que está en alquiler en la capital andaluza tiene 20 metros cuadrados y está en la calle Trabajo, en pleno Triana, y cuesta 570 euros al mes. Esto supone cobrar a 28,5 euros el metro cuadrado, una cifra superior al doble del precio actual del barrio, que se ha situado en 12,2 euros por metro cuadrado en el mes marzo, según Idealista.

Como en el anterior estudio en venta, en este bajo exterior casi todo lo necesario también está en una estancia: cama, cocina, fregadero, mesa, una silla. El baño, en el mismo espacio, está compuesto de un váter y, justo al lado, una pequeña placa ducha. Para garantizar un mínimo de intimidad, lo tapan dos paredes laterales.

El piso en alquiler más pequeño de Sevilla / IDEALISTA

Al coste mensual del estudio hay que sumar 65 euros de costes fijos por persona. El anuncio, subido a la misma plataforma, informa que está adaptado para dos inquilinos como máximo, por lo que cabrían a 10 metros cuadrados por persona, menos incluso de lo que dicta la Junta de Andalucía en los casos de alquiler vacacional.

El nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, publicado en 2007, recoge que "cuando las condiciones particulares de zona o las normas específicas de aplicación no lo impidan, podrán disponerse apartamentos compuestos por una estancia-comedor-cocina, que también podrá ser dormitorio, y un cuarto de aseo completo". Asimismo, detalla que "la superficie del apartamento no podrá ser inferior a los 40 metros cuadrados útiles, dentro de los cuales no se incluirán terrazas, balcones, miradores o tendederos".

"Edificio renovado, terraza común. 20 metros cuadrados. Gastos fijos: 65 euros/persona", señala la inmobiliaria. O advierte.