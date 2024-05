Bronca de la Hispalense con la Junta por el reparto de fondos: "La US no le mendiga a ninguna universidad hermana"

"La Universidad de Sevilla no le mendiga a ninguna universidad hermana". Así de tajante se ha mostrado este jueves el rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, sobre el reparto de fondos anunciado por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, en el marco del Plan Extraordinario de inversiones infraestructuras. Según ha expresado este jueves el rector, la propuesta de la Consejería "excluye de manera absoluta tanto a la Universidad Pablo de Olavide (UPO) como a la Universidad de Sevilla (US)". El rector no descarta ninguna medida en esta bronca con la Junta, incluida ir a los tribunales.

El choque entre la Universidad de Sevilla y la Junta de Andalucía se produjo este miércoles, cuando tuvo lugar una reunión entre la administración y los rectores de las universidades públicas andaluzas. Esta comisión abordaba la propuesta de la Consejería de Universidad sobre los proyectos e importes que podrán ser financiados en cada universidad pública andaluza con cargo a este plan en 2024.

Tras la comisión, el rector de la Hispalense calificó el reparto presupuestario de "arbitrario", "injusto" y lo consideró una "gravísima falta de respeto" a la US. Uno de los grandes puntos de conflicto es que el reparto de fondos, considera la Hispalense, "castiga a la US y paraliza las obras de la nueva Escuela de Agronómicas". La construcción de este edificio comenzó en el verano de 2022 y aún no se ha finalizado. Motivo por el cual, como gesto simbólico, el lugar elegido para el anuncio del rector ha sido la Escuela Agronómicas.

La nueva Escuela de Agronómicas de la US, en obras desde verano de 2022 / Universidad de Sevilla

La US solicitó cinco millones de euros

Las advertencias de los rectores de las universidades públicas sobre la falta de fondos no son nuevas. El pasado 10 de abril emitieron un comunicado conjunto en el que señalaron que este programa debía contar "con fondos específicos aportados por la administración autonómica". "El mero uso asimétrico de fondos propios durante el período 2024-2027, con una limitación de 20 millones anuales, y 80 millones como máximo para el conjunto del sistema, resulta a todas luces insuficiente para situar a las diez universidades públicas de Andalucía donde todos y todas queremos", expone el comunicado.

De estos 20 millones de euros, la US solicitó 5 millones, el 25% del límite anual. "Dentro de la cantidad económica autorizada a la universidad, de nuestros fondos propios, hemos pedido 5 millones de los 12,8 que previamente la Junta de Andalucía ha propuesto como autorización para todo el periodo", ha explicado Castro. "Cinco millones no excede el 25% de la cantidad total autorizada en este ejercicio", ha defendido el rector. Castro también ha querido destacar que el 25% es, precisamente, lo que representa la US sobre el total del sistema andaluz de universidades. "En cualquier indicador objetivo (profesores, estudiantes, instalaciones, titulaciones, publicaciones...) somos el 25% del sistema público andaluz".

La Hispalense estudia ir a los tribunales

Por todas estas razones, Castro ha traslado que reclamará los intereses de la Hispalense, incluso ante la Justicia: "Evaluaremos todas las posibilidades legales que se puedan abordar en defensa de nuestra universidad". Y ha informado de que esperan una "clara rectificación" por parte de la Consejería.

Asimismo, Castro ha anunciado este jueves que ha solicitado "una cita urgente" con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, "para expresarle nuestro estupor y solicitarle su amparo". "Espero que pueda recibirme, como ayer hizo con el señor Rector Magnífico de la Universidad Privada Loyola", ha apuntillado.

La Junta adjudicó "cero euros" a la US

La rebelión de la US contra el reparto de fondos vino a raíz de que, según ha expuesto el rector de la Hispalense este jueves, "la propuesta del consejero excluye de manera absoluta tanto a la UPO como a la US: la Consejería propone conceder a la Universidad de Sevilla cero euros de los 20 millones". La propuesta de la Junta pasaría por repartir los 20 millones de fondos propios de la US entre el resto de universidades andaluzas.

Según ha explicado este jueves el rector de la US, las razones esgrimidas por la Consejería sobre el criterio de reparto de los fondos tiene que ver con la modalidad de solicitud realizada por las universidades. Hay siete modalidades de solicitud [de la A a la G]. La opción A es para propuestas de financiación de planes de inversión que tendrían que haber finalizado en el ejercicio anterior (2023) y todavía no han acabado. La opción B, en cambio, es para propuestas de obras que se puedan realizar entre 2024 y 2027 y que estén ya iniciadas. Este es exactamente el caso de la nueva Escuela de Agronómicas, en obras desde el año 2022.

Este tecnicismo es importante para comprender el enfado de la US. Según el rector de la Hispalense, el consejero de Universidad argumentó que la decisión del reparto era que se habían "priorizado" las solicitudes realizadas a través de la opción A. Sin embargo, ha denunciado Castro, "más de la tercera parte de las solicitudes seleccionadas por la Consejería no corresponden a la opción A y muchas de ellas corresponden a la opción elegida por la US [la opción B]".

Según Castro, el consejero de Universidades matizó que este reparto de fondos se trata "de una propuesta" y que "puede cambiarse por cualquier otra" si así lo acuerdan entre todas las universidades públicas de Andalucía. "La Universidad de Sevilla no tiene que negociar nada con sus universidades hermanas del sistema ante una propuesta injusta, arbitraria e injustificada", ha zanjado el rector de la Hispalense. Y ha señalado que debe ser la Administración quien rehaga la propuesta y cambie la distribución.

La Junta habla de "propuesta"

Por su parte, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha emitido este mismo jueves un comunicado en el que asegura que "la US es la institución académica que más financiación recibe de su comunidad autónoma de todas las universidades públicas de España". La Administración andaluza compara a la Hispalense con otras universidades de otras comunidades autónomas: "a pesar de tener 6.000 estudiantes y 1.560 profesores menos que la Complutense de Madrid, recibe más financiación que esa institución".

El secretario general de Universidades, Ramón Herrera, ha puesto de manifiesto que la Hispalense destaca por ser la que más autonomía financiera tiene en comparación con las grandes instituciones académicas españolas, según los datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades analizados por la Consejería de Universidad".

Sobre el reparto de los 20 millones para infraestructuras, el comunicado de la Consejería apunta que "Precisamente, el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) emitió ayer informe del documento de trabajo en el que se plasmaba esa distribución de recursos realizada de común acuerdo entre las diez instituciones".

Asimismo, Herrera ha querido dejar claro que "no hay nada que impida a la Universidad de Sevilla destinar la cuantía que los rectores estimen oportuna a la construcción del edificio de la Facultad de Agronomía", ya que "la distribución definitiva de los 20 millones está pendiente de que se cierre la próxima semana en base a la propuesta de los propios rectores", según ha aclarado.