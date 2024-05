José Luis Sanz propone a la multinacional china Huawei instalarse en Sevilla

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha proseguido este viernes con su misión empresarial y comercial en China, junto a una delegación del Ayuntamiento, en la que se encuentran el edil de Hacienda, Participación Ciudadana, Turismo y Transformación Digital, Juan Bueno y el director de la oficina municipal para la captación de inversiones, Sevilla Open for Business, Manuel Parejo.

Sanz se ha reunido en la ciudad de Shanghái con Liy Yujuan, director del centro de investigación científica y el think tank chino China Academy of Information and Communications Technology (CAICT), y con Chen Chuanfei, presidente de Huawei Wireless Strategy.

En este sentido, el alcalde ha señalado que "durante la reunión mantenida con Liy Yujuan, director de la China Academy of Information and Communications Technology, Caict, hemos abordado todo lo relativo a las estrategias de aceleración 5G, así como los últimos avances en materia de turismo digital".

Asimismo, el primer edil ha manifestado que "la experiencia de China en el despliegue de redes 5G y el conocimiento del Caict hace que esta reunión resulte fundamental para avanzar y mejorar el Plan Estratégico Digital de Sevilla que, entre otros objetivos, pretende convertir a Sevilla en un referente en la mejor tecnología 5G".

De la misma manera, Sanz ha añadido que "el Caict es una de las instituciones más importantes del país, dedicada a la investigación en materia de 5G y 6G, internet industrial, cloud computing y big data, entre otros", exponiendo que además este viernes, la delegación sevillana ha visitado el centro de sistemas de gestión de Smart Cities de Shanghái, que opera con la última tecnología de la compañía Huawei".

Lazos de cooperación

Por otro lado, Sanz ha informado que ha sido posible "estrechar lazos de cooperación entre Huawei y Sevilla para aumentar la conectividad 5G de la ciudad, así como avanzar en el proyecto Smart City en el que se encuentra trabajando".

Además, ha informado de que ha "ofrecido la posibilidad de instalar tanto un centro de investigación tecnológico del Caict, como un laboratorio de conectividad avanzada con las tecnologías Huawei en la Cartuja y puesto a disposición de ambas instituciones el porfolio de servicios que ofrece la oficina Sevilla Open for Business del Ayuntamiento de Sevilla, a la hora de captar inversiones y empresas de alto valor añadido".

Así, el alcalde de Sevilla ha declarado que "en el mismo sentido, nos hemos reunido con el presidente de la compañía tecnológica Huawei, que estuvo acompañado del director General de la compañía en España y les hemos ofrecido la posibilidad de implantar en nuestra ciudad un hub tecnológico de investigación de Huawei.

"Además, hemos podido presentarles la ciudad de Sevilla a los ejecutivos de Huawei, centrándonos fundamentalmente en las ventajas competitivas que ofrece la ciudad para las empresas que desean instalarse en la misma".