La justicia respalda a la exalcaldesa de Palomares que sufrió una moción de censura por autorizar una gasolinera

La justicia ha puesto fin a dos años "de película" para Ana Isabel Jiménez, la exalcaldesa de Palomares del Río. La concejal socialista fue expulsada de la alcaldía en mayo de 2022 por una moción de censura tras permitir la construcción de una gasolinera en el municipio y ahora, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Sevilla le ha dado la razón. Jiménez, que no esconde su alegría en conversación con este medio, subraya que esta decisión demuestra que fueron "fieles a la ley".

En el auto, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, el magistrado José Pérez Gómez ha desestimado el recurso que había interpuesto el consistorio de Palomares, que consideraba lesiva la construcción de la estación de servicio. Por ello, el juez ha condenado en costas al Ayuntamiento. En concreto, la administración municipal de Palomares deberá pagar 3.000 euros a la justicia para sufragar los gastos del proceso judicial.

Contra el fallo cabe recurso ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Jiménez perdió la alcaldía por una moción de censura, apoyada por PP, Ciudadanos, Vox y Podemos, cuyo motivo principal era la aprobación de una licencia para construir una gasolinera low cost junto al cementerio del municipio y cercana a una zona residencial. La oposición alegaba que esta estación de servicio era lesiva y había causado malestar entre algunos de los vecinos afectados, entre ellos la concejala de Podemos y uno de los populares.

El juez no ve "lesividad para el interés público"

El juez sostiene en su auto que "no se ha acreditado la existencia de lesividad para el interés público", como había declarado el equipo de gobierno resultante en un pleno. Asimismo, señala que el Ayuntamiento, en su recurso, no indica "más allá del hecho de la titulación del redactor del proyecto, cuáles son los defectos del propio proyecto que lo harían incompatible con la reatracción de la actividad de gasolinera".

Sobre las protestas de los vecinos, el magistrado indica que quienes se manifestaron en aquel momento fueron solo los vecinos de la zona y aclara que no puede considerarse "que fuera un porcentaje relevante de la población del municipio". De hecho, Pérez Gómez no ve "elementos probatorios" que "justifiquen la vulneración del interés general" e insiste es que este no puede ser "confundido con los criterios políticos que adopte el nuevo equipo de gobierno municipal".

La gasolinera contaba con todos los permisos legales necesarios para poder establecerse; de hecho, si Jiménez le hubiera retirado la licencia podría haber incurrido en un delito de prevaricación, ya que el permiso no se podía tumbar sin causa legal, según argumenta el juez en el fallo.

Cabe destacar que dos de los concejales populares tenían abierto un expediente en su partido y la edil de Podemos ya no formaba parte del suyo. Ni el partido de Alberto Núñez Feijóo ni el de Ione Belarra estaban de acuerdo con la moción de censura, sin embargo, sus concejales siguieron adelante. Además, el representante de Vox había abandonado su formación poco antes.

Dos años "rocambolescos"

Fue el portavoz de Ciudadanos, Manuel Benjumea, quien fue elegido como alcalde en ese momento. El edil es, aún hoy, el regidor del municipio tras crear una formación independiente y vencer en las elecciones del 28 de mayo, cuando la plataforma política Palomares, un paso más consiguió la mayoría absoluta en el consistorio. Jiménez sigue siendo la portavoz de los socialistas en el pueblo, aunque ahora el grupo municipal solo cuenta con dos ediles.

Las formaciones de la oposición, a excepción de Izquierda Unida, alegaron entonces motivos de seguridad ciudadana o falta de contratos administrativos durante la moción, pero el motivo principal fue la gasolinera. "Fue la excusa perfecta para hacerse con la alcaldía", defiende la socialista, que define a Benjumea como "un estratega político sin límites".

Movilización del PSOE en el pueblo a favor de la exalcaldesa. / El Correo

Han sido dos años complicados y "rocambolescos" para Jiménez. Palomares del Río es una localidad pequeña de apenas 10.000 habitantes y durante este tiempo le han dicho "barbaridades", tanto en persona, como por redes sociales. "Lo viví muy mal porque tú sientes que es algo tan injusto", recuerda la exalcaldesa, quien defiende su gestión al mando del consistorio y agradece a sus compañeros de partido el apoyo que le han prestado durante este tiempo.

Ahora, el pleno del Ayuntamiento, gobernado por la misma persona que la expulsó de la alcaldía, puede recurrir esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. "Ya veremos qué pasa en el siguiente episodio", zanja Jiménez.