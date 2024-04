María del Monte se sincera sobre la detención de Antonio Tejado: "El caso está donde tiene que estar"

María del Monte ha roto el silencio que guardaba desde que su sobrino, Antonio Tejado, ingresó en prisión a principios del pasado mes de febrero. Lo hizo este viernes, en El Show de Bertín, el programa conducido por Bertín Osborne en Canal Sur.

Charlando desenfadadamente en un sofá, los artistas hablaron de tú a tú sobre la vida, la salud y los vaivenes de la vida. "Con los años se aprende tanto... Verdaderamente, lo más importante del mundo es la salud. Todo lo demás tiene arreglo. Cuando tienes el privilegio de estar sano, te toca disfrutar", reflexionaba la cantante.

María del Monte, en una entrevista en 'El show de Bertín' / Captura de la entrevista en Canal Sur

Osborne preguntó a la artista por el "porrazo" que la vida ha dado recientemente, en referencia al asalto y robo de su vivienda, con su propio sobrino como "autor intelectual" de los hechos. Del Monte aseguró que se encuentra "bien, sin entrar en detalles". "En la vida hay que arrancar, hay que vivir, y la vida te da sorpresas", reflexionó.

Preguntada por el estado del proceso judicial, la artista se limitó a señalar que el caso "está donde tiene que estar, y ya está", zanjó.

"¿Lo vas a poder superar?", insistió Osborne. "Lo importante de la vida es saber que todo esconde una lección", respondió Del Monte. "Hay cosas que, si pasan, es porque tienen que pasar. No hay que averiguar tanto. Yo le he dado muchas vueltas a la cabeza, y eso no es bueno para mí", reflexionó.

María del Monte, en la entrevista concedida al programa 'El show de Bertín' / Captura de la entrevista en Canal Sur

"A mí, de 'pobre', nada"

La tonadillera lamentó haber tenido la "experiencia personal de ver cómo se me iba gente a la que quería y que no podía hacer nada". Del Monte se refería así a la pérdida de sus dos hermanos y de su madre en tan solo 18 meses. "Todo lo demás ya está por debajo", confesó a su interlocutor.

"Hay que ver, la pobre María, en el último año y medio..." comenzaba a contar el conductor del programa, cuando fue inmediatamente interrumpido por la cantante. "A mí, de 'pobre', nada. Yo creo que no soy digna de lástima ni de pena, sin lugar a duda habrá muchísima gente que esté mucho peor que nosotros, por lo que no tenemos derecho a quejarnos. "No mires lo que no tienes. Mira lo que tienes y verás cuánto te sobra", zanjó la artista.

María del Monte y Bertín Osborne en 'El show de Bertín' / Captura de la entrevista en Canal Sur

Recurrir a ayuda profesional

A lo largo de la conversación, la tonadillera hizo hincapié en la importancia de la salud, de los buenos amigos y el cariño, y recordó lo mucho que le han arropado en su vida. "A mí me han quitado cosa, peroo no quiero que me quiten mi vida. No me pueden quitar lo más importante y lo más valioso que tengo, que es a mí", aseguró la artista.

La artista confesó que ha recurrido a ayuda profesional: "me está sirviendo". "Tenemos una cultura un poco reacia a pedir ayuda a los profesionales, y yo en eso no escatimo", confesó Del Monte.

Por su parte, Osborne también confesó está "tratando de recuperarse" y que lo ha pasado "muy mal": "se me ha caído el mundo encima", contaba el presentador. Aseguró que, hasta hace poco, siempre se había sentido "invulnerable" y que darse cuenta de que no lo es le ha producido "un shock mental".