WhatsApp se vuelve más seguro con la llegada de las Passkeys y son muy fáciles de instalar. Ha llegado la hora de proteger tu teléfono móvil, con una nueva función de seguridad que permite iniciar tu sesión en WhatsApp de forma protegida y cómoda.

¿Qué significa Passkeys?

Las Passkeys son un nuevo método de autenticación que sustituye a los SMS de verificación para iniciar sesión en WhatsApp. Son claves cifradas que se almacenan en tu dispositivo móvil y que se utilizan para verificar tu identidad.

Whatsapp en el móvil. / EFE

Adiós a los códigos SMS

Para iniciar sesión en WhatsApp con las Passkeys, solo tienes que usar tu huella dactilar, reconocimiento facial o PIN. De esta manera, no tendrás que introducir ningún código SMS, lo que hace que el proceso sea más rápido y seguro.

Cuáles son las ventajas de usar las Passkeys

Las Passkeys ofrecen varias ventajas sobre los SMS de verificación:

Son más seguras: Las Passkeys son más difíciles de falsificar o interceptar que los SMS de verificación.

Son más cómodas: No tienes que introducir ningún código SMS, lo que hace que el proceso de inicio de sesión sea más rápido y sencillo.

Son más privadas: Las Passkeys no se almacenan en ningún servidor, lo que significa que tu información personal está más protegida.

Cómo activar las Passkeys en mi WhatsApp

Para activar las Passkeys en WhatsApp, sigue estos pasos:

Teléfonos móviles con sistema Android

Abre WhatsApp y ve a Ajustes > Cuenta > Claves de acceso.

Pulsa en Crear clave de acceso.

Sigue las instrucciones en pantalla para configurar tu Passkeys.

Teléfonos moviles con sistema iOS

¡Gran noticia para los usuarios de iOS! ¡La última actualización incorpora las Passkeys: ahora también en iPad!

Abre WhatsApp y ve a Ajustes > Cuenta > Claves de acceso.

Pulsa en Activar.

Sigue las instrucciones en pantalla para configurar tus Passkeys.

WhatsApp protege tu móvil con Passkeys y es muy fácil de instalar / MANUEL BRUQUE

¿Qué hago si no veo la opción de activar las Passkeys?

Si no ves la opción de activar las Passkeys, es posible que la función aún no esté disponible en tu región o en el modelo de tu dispositivo móvil. En este caso, puedes volver a intentarlo más tarde. Activar un recordatorio en tu App del calendario te ayudará a no olvidarte de estar protegido.

Las Passkeys son una nueva forma segura y cómoda de iniciar sesión en WhatsApp. Si aún no las has activado, te recomendamos que lo hagas lo antes posible.