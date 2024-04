Inmaculada Casal: "A nosotras nos robaron hace unos meses y ahora nos han robado nuestra intimidad"

"Estoy indignada, muy indignada". Han sido las primeras declaraciones de la periodista Inmaculada Casal, pareja de María del Monte, al comienzo del programa Andalucía de Tarde, que dirige y presenta todos los domingos en Canal Sur Televisión.

Es la forma en que la periodista, uno de los rostros más populares y queridos de la televisión pública andaluza, ha querido mostrar su enfado por la emisión el pasado viernes en el programa De viernes de Telecinco del vídeo de su declaración y la de María del Monte ante el juez por el robo en su domicilio el pasado agosto.

Por este suceso, Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, está en prisión desde el pasado 12 de febrero como supuesto autor intelectual del robo. Según la instrucción del caso, los ladrones que entraron en casa de la artista se ensañaron con "violencia extrema" durante el robo.

María del Monte llegando a los juzgados de Sevilla junto a su pareja, Inmaculada Casal. / Leandro Wassaul / Europa Press

Una declaración realizada en una vista privada

El programa de Telecinco, presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, emitió las declaraciones que tanto María del Monte y de Inmaculada Casal hicieron en sede judicial cuando tuvieron que testificar y relatar todo lo que vivieron aquella fatídica noche en el que una serie de encapuchados irrumpieron en casa para robarles. El relato de ambas ante el juez es estremecedor y revela la dureza con la que ensañaron los ladrones.

A la salida de los juzgados, la artista rogó a los medios respeto a su intimidad para poder superar este trance con su familia.

En el tramo final del programa Andalucía de tarde, ha tenido lugar la mesa de debate en la que han participado las periodistas Charo Padilla e Isabel Rábago, ésta dedicada a la información de sociedad y corazón, el abogado Joaquín Moeckel y la psicóloga Cristina Muñoz, entre otros contertulios habituales del programa, copresentado por Sergio Morante.

Ha sido en este momento cuando la periodista ha querido manifestar abiertamente su enfado y, como es habitual cuando le toca hablar de este asunto ante la cámara, ha pedido disculpas a la audiencia por hablar desde su programa de un asunto del que es protagonista, a su pesar.

"A nosotras nos robaron hace unos meses y ahora nos han robado nuestra intimidad", ha subrayado la periodista. Casal ha recordado que la declaración ante el juez, el 16 de febrero, era una vista privada sin acceso a los medios, en el que sólo estaban presentes "las partes, las defensas, el juez y el fiscal". "Este proceso está en instrucción, es decir, en investigación, y no creo que aporte nada estas imágenes, nos han hecho mucho daño", ha insistido.

"Nos han ofrecido mucho dinero y no hemos vendido nada"

El debate ha girado en torno al origen de la filtración y los pasos que judicialmente, llegados a este punto, puede dar la periodista y su mujer donde, a su juicio, se han traspasado todos los límites. "Prefiero, no comentar nada más sobre este tema", ha dicho a los contertulios de la mesa. "Que me dejen en paz, si nosotras no hemos vendido nada y nos han ofrecido muchísimo dinero, ¿por qué se tiene que lucrar nadie? Es solo morbo", ha zanjado.

Casal, que ha recordado que se ha dedicado muchos años de su carrera a la información de tribunales, ha lanzado un mensaje de despedida: "Respeto mucho el derecho a la información, pero creo que hay límites".