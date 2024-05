Acampada, clases y exámenes: una mañana en el asentamiento pro-Palestina en la Universidad de Sevilla

Todo transcurre con normalidad en los alrededores de la antigua Fábrica de Tabacos de Sevilla. Las terrazas de los bares están llenas de clientes que toman el café de media mañana y grupos de turistas recorren la Avenida de San Fernando de arriba a abajo, algunos incluso entran y salen del interior del Rectorado de la Universidad de Sevilla (US). De no ser por las pancartas en las rejas que piden el fin del "genocidio en Gaza" y bandera de Palestina que asoma en la entrada del Rectorado, nadie pensaría que nada más cruzar sus puertas más de treinta tiendas de campaña ocupan toda la parte izquierda de los jardines del conjunto.

Desde el pasado lunes 13 de mayo, los y las estudiantes de la Hispalense decidieron acampar en la sede de la US, uniéndose así al movimiento que recorre las universidades de todo el mundo, en apoyo y solidaridad al pueblo palestino por los ataques indiscriminados perpetrados por Israel. La Universidad de Granada fue la primera universidad andaluza en sumarse a las acampadas, seguida por Málaga, la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la Universidad de Jaén.

A media mañana, un grupo de personas ha formado un corro en el patio principal y atiende en silencio la lectura de poemas palestinos. Primero en árabe, después traducidos al castellano. Es una de las actividades que los miembros de la acampada han programado para el día de hoy. Más tarde se celebrará una primera asamblea abierta, una charla sobre la Nakba, una convocatoria y una segunda asamblea a última hora de la tarde.

En apenas dos días, tres decenas de tiendas las que ocupan buena parte del césped del Rectorado. "En las tiendas pequeñas duermen unas dos o tres personas, y en la grande [la carpa principal] esta noche hemos dormido unas diez", calcula una alumna. Es decir, cerca de un centenar de personas. Aseguran que el ánimo es bueno, "no vemos a la gente cansada ni desanimada. Y como nos vamos turnando eso hace que aguantemos mejor", expone otra.

Un asentamiento "pacífico"

Sobre el transcurso de la acampada hasta ahora, los estudiantes consultados coinciden en que, a excepción de los momentos de tensión vividos en las primeras horas de las asambleas y del asentamiento, todo transcurre de manera pacífica y ordenada. "Se resolvió todo", valoran algunas de las estudiantes consultadas.

También se muestran satisfechos con la "respuesta" del Rectorado —"mejor de lo que esperábamos", reconoce una joven del Sindicato de Estudiantes— y con los medios técnicos de los que les ha provisto. En un comunicado, el Rectorado ha agradecido la mediación del Consejo de Alumnos de la US (CADUS) con los participantes de la acampada, y ha instalado en la zona de protestas suministro de agua, tomas de corriente eléctrica y contenedores diferenciados para residuos. Además, informa el Rectorado, a partir de mañana jueves "se instalarán aseos químicos en la proximidad de la zona de acampada".

Acampada universitaria en apoyo al pueblo palestino en el Rectorado de la Universidad de Sevilla / Ana Ordaz

Asimismo, el Rectorado ha informado de que "los acampados, como el resto de la comunidad, pueden acceder libremente a los edificios de las facultades de Geografía e Historia y de Filología" y de que desde este martes "funciona con normalidad la cafetería del edifico central".

"En lo que se refiere al perímetro de la US, por motivos de seguridad, durante el día de hoy, 15 de mayo, estarán abiertas todas las cancelas de acceso a la Lonja del edificio, mientras que desde la medianoche hasta las 7 horas solo se abrirá la cancela ubicada en la avenida del Cid, como ya se hizo la pasada noche", ha anunciado la Universidad en un comunicado.

Apoyos al asentamiento

Los y las estudiantes también se muestran agradecidos por las muestras de apoyo que están recibiendo. "Hay gente que pasa por aquí y nos pregunta que qué necesitamos, nos traen comida y bebida", cuentan. Y también por parte del profesorado: "hay de todo... hay profesores que no se quieren señalar, pero otros nos animan a seguir con la acampada, o se pasan por aquí, o incluso paran sus clases durante unos minutos para que podamos estar todos presentes en algún momento", relatan los estudiantes.

También han recibido apoyo por parte de asociaciones, sindicatos y otros colectivos, como las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Las profesionales de la dependencia, que estuvieron 36 días acampadas en la Plaza Nueva exigiendo al Ayuntamiento de Sevilla la municipalización del servicio, cedieron a los estudiantes la carpa que las cobijó durante más de un mes. "Es muy bonito ver cómo en todas las causas unos nos apoyamos a los otros. Los estudiantes estuvimos con ellas y ahora ellas han sido las primeras que han estado aquí", cuenta una joven del Sindicato de Estudiantes.

Acampada, clases y exámenes

La de este miércoles es una mañana primaveral muy agradable, y los jardines del Recortado están tranquilos; muchos de los estudiantes están en esos momentos en clase o estudiando en la biblioteca. Es época de exámenes. Bajo una de las lonas que proporcionan sombra a la acampada, sentada en una pequeña silla plegable de playa y con auriculares, una joven se encorva sobre sus apuntes. Estudia Ingeniería de la Salud, y cuenta que la próxima semana tiene tres exámenes y la entrega de su TFG (Trabajo Finde Grado), como tantos otros compañeros y compañeras en estas fechas.

Por eso, están intentando que les donen sillas y mesas para poder montar una zona de estudio "en condiciones". Algunos estudiantes están en clase por la mañana y acuden a la acampada por la tarde; otros trabajan por las tardes y se unen por las mañanas. "Intentamos organizarnos y que siempre haya alguien aquí", explica la joven.

"Ayer había aquí gente de Biología y de Filología que estaba estudiando", cuenta otra. "Realmente nuestra vida estudiantil no ha parado, intentando compaginar máximo posible", apostilla su compañera. "Para que luego digan que aquí no hay estudiantes...", y otros compañeros ironizan con el hecho de que ciertos sectores, dicen, les hayan acusado de "no ser estudiantes".

Sobre qué harán si se sigue sumando gente a la acampada —aglutinar más tiendas en los espacios que quedan en el lado izquierdo del césped u ocupar otras zonas de los jardines—, explican que "se decidirá en asamblea".