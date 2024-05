Última hora sobre el estado de salud de Dani Mateo. ¿Qué le pasa y por qué no está en Zapeando?

La pregunta de todos los seguidores del programa de Zapeando de La Sexta es la misma: ¿Dónde está Dani Mateo? ¿le pasa algo? ¿cuál es su estado de salud? Y es que el presentador de este espacio desapareció y nadie ha dado una explicación exacta de lo ocurrido, siendo sustituido por Miki Nadal y Valeria Ros en antena.

Ha tenido que ser el propio aludido el que ha tenido que intervenir en el mismo programa y aclarar con detalle qué le ha pasado y por qué no está presentando el programa. En Zapeando entró en directo y habló con Miki Nadal sobre lo ocurrido, arrojando luz a su estado de salud y cuándo podría volver.

La causa fue más seria de lo esperado y todo fue a causa de un accidente de tráfico: "Estoy fastidiaete, tuve un pequeño percance con el coche y entonces me saltó el airbag, me he hecho una pequeña fisura en el esternón y no me permite moverme", aclaró.

Los hechos, según explica Mateo, tuvieron lugar en una rotonda y asume su parte de culpa en el incidente: "No soy bueno tampoco en las rotondas". Tras varias preguntas en broma de Nadal y de los colaboradores en el programa, respondía Dani advirtiendo: "No me puedo reír, que me duele", por lo que por el momento no podrá volver al programa hasta que no acabe su recuperación.